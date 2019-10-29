Шок: пенсионерку хотят выселить из ее единственного жилья и требуют деньги

”Я могу пользоваться только вот этой, — показывает пенсионерка на уголок над раковиной. — Остальные три полки — это нового соседа. И в туалете так же: полочки в шкафу над унитазом, у каждого свои. Сначала мне выделили самую верхнюю, но я сказала, что я пожилой человек и не могу так высоко лазать. В итоге отвоевала полочку пониже”.

Сложное положение

По словам Любови, как только сосед купил комнату, он тут же пришел к ней с предложением продать ему и ее комнату. Чтобы у него тоже получилась полноценная двухкомнатная квартира.

”Но я отказалась, — говорит пенсионерка. — Весной должен был внук из армии прийти, думала, он тут будет жить. Но сосед не отставал — он то предлагал мне купить мою комнату за 20 000 евро. То купить его комнату за 20 000 евро, а она у него меньше. У меня 18 квадратных метров, у него — только 14. Потом стал уговаривать меня переехать в соседний дом, в такую же комнату. Но я сходила, поговорила с соседями в том доме — оказалось, там живут алкаши. Я отказалась. Тогда он пригрозил мне судом, мол, суд заставит меня либо продать мою комнату, либо купить его”.

В отчаянии пенсионерка попросила сына поговорить с новым соседом — тот поговорил, но безуспешно. Ничего не изменилось.

”Сосед сам в этой комнате не живет, он туда постоянно кого-то селит, — рассказывает пенсионерка. — Сейчас там живут трое украинцев — на 14 квадратных метрах-то! Стенку над плитой недавно сожгли, ванну всю загадили, не убирают за собой. Понятно, это не их жилье, зачем им соблюдать здесь чистоту? А у меня сердце болит, глядя, во что они превращают нашу ванную и кухню”.

Но по закону она ничего поделать не может. Ведь если собственность у людей общая, то и пользуются они ею сообща. Сосед хочет сделать из коммуналки нормальную квартиру. Любовь рассказывает, что ее тоже не устраивает, что в Крепостной книге эта недвижимость занесена не как квартирная собственность (korteriomand), а как общая собственность (kaasomand). Потому что из-за этого и она, и соседка-пенсионерка теряют право на пособие.

”По закону всем одиноким пенсионерам государство платит 115 евро в год, — говорят пожилые женщины. — Но мы на это пособие, оказывается, права не имеем. Потому что в Крепостной книге эта квартира числится как совместная собственность, и мы уже не считаемся одинокими, поскольку живем как бы вместе. В результате нам уже три года это пособие не платят”.

Любовь обращалась по поводу пособия в разные инстанции и говорит, что о ее ситуации многие уже знают, но воз и ныне там. Она полагает, что властям выгодно не решать проблему: ведь только на ней с соседкой за три года государство сэкономило уже 690 евро.

”Я ходила в управу и к бесплатному юристу, спрашивала, как же сделать новую запись в Крепостной книге, — рассказывает пенсионерка. — На что мне сказали, что это все очень сложно и дорого”.

Необходимость заниматься всеми этими вещами на старости лет пенсионерку просто подкашивает. Она рассказывает, что 25 лет отработала на почте, и до какого-то времени все было хорошо. У нее была квартира в центре города, возле порта. Но потом дети выросли: сын женился, у дочки родился ребенок, всем вместе стало жить тесно.

”И в 2015 году я продала свою квартиру за 57 000 евро, — вспоминает Любовь. — Купила дочке комнату в общежитии на Паэ за 20 000 евро, сыну дала 15 000 евро на первый взнос на квартиру, а себе купила эту комнату”.

Она отмечает, что вся ее семья еле-еле сводит концы с концами: дочь одна воспитывает сына-инвалида, но так как она работает с 8 до 17, а внуку нужен постоянный уход и присмотр, то пенсионерка каждый день встречает его из школы.

”А сын у меня — инвалид с 1999 года, у него онкология, — делится пожилая женщина. — И денег на суд или на то, чтобы выкупить у этого маклера комнату, у меня просто нет! Моя пенсия всего 400 евро”.

Ультимативный подход

Пенсионерка показывает и письма от соседа: ”Я, Игорь Кинг, являюсь представителем фирмы KvKingRent, владельцем соседней комнаты с долей 25/100. Оповещаю, что мы планируем объединить квартиру и сделать korteriomand. Мы предлагаем обмен без доплаты. Мы возьмем на себя все расходы: расходы на нотариуса, оплатим расходы на переезд, перевоз вещей. Также в подарок — новую плиту либо стиральную машину, либо телевизор. В случае вашего отказа, мы вынуждены будем подать заявление о разделе в суд. В случае, если нам не удастся договориться, на вас лягут судебные издержки и обязательство либо выкупить нашу комнату, либо продать свою примерно за 20 000 евро”.

”Он предлагает мне всего 20 000, — говорит она. — А что я сейчас куплю за эти деньги?”

Ей пришлось, говорит Любовь, сходить к юристу, чтобы тот написал ответ. Но глядя на составленную юристом бумагу, просто слезы на глаза наворачиваются: в ней просто говорится, что пенсионерка не согласна продавать свою комнату. И текст на русском языке занимает менее половины страницы А4. За это пожилая больная женщина заплатила ему 120 евро.