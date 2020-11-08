Школьный учитель и специалист по языковому погружению рассказывает, что изменилось в образовании за последние 20 лет

Много есть детей из смешанных эстонско-русских семей. Есть и ученики, живущие в эстонских семьях. Но больше всего русскоязычных детей в школе.
Новые времена — новые навыки
– Технологии в учебе сильно изменились?
– Конечно, все изменилось. И пандемия нам это показала. В дистанционной учебе я нашла довольно много плюсов. Раньше я не использовала такое количество платформ и программ, но даже сейчас активно и успешно использую их на уроках в разных классах.
Особенно мне понравилось проводить родительские собрания в онлайн-режиме. Плюс в том, что я могу назначить собрание не слишком рано, а, скажем, на семь вечера, когда родители уже дома. Им не надо никуда идти, на собрании присутствуют практически все родители класса.
В нашей школе директор Антонюк Ирина Михайловна создает и расширяет возможности использования новых технологий. Все кабинеты гимназии оснащены современными компьютерами, документ-камерами, на каждом этаже есть мобильный класс, класс планшетов и многое другое, что сразу не приходит в голову.
– А ученикам хватает навыков и техники?
– Навыков хватает точно. Сейчас ведь есть предметы по веб-дизайну, 3D-моделированию. Все, что, возможно, понадобится в университетах, сейчас учат в школе. Зато нет черчения карандашом, как когда-то было.
– Значит, в вашей школе ученикам понравилась дистанционная учеба?
– Конечно, детям хотелось больше быть в классе. Но в сложившихся условиях выход из ситуации был оптимальным.
– А успеваемость и уровень знаний не снизились?
– Успеваемость, скорее, повысилась. У детей не было сильного ограничения во времени. Было больше свободы самостоятельно выполнять задания. Кто хотел, тот учился. В младших классах мамы очень переживали за учебу. Я ведь каждый день задаю детям пересказы текстов. Так мамы мне все время присылали наглядные видео, что дети знают пересказы.
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