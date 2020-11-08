08.11.2020, 15:20

Школьный учитель и специалист по языковому погружению рассказывает, что изменилось в образовании за последние 20 лет


Светлана Кючюк
EST
Школьный учитель и специалист по языковому погружению рассказывает, что изменилось в образовании за последние 20 лет
Foto: MK Estonia

Ежегодно осенью в преддверии Дня учителя Таллинн чествует лучших педагогов. Одним из номинантов в категории ”Классный руководитель года” в этом году стала преподаватель Таллиннской Русской гимназии Хааберсти Марина Рюйтель. ”МК-Эстония” побеседовала с педагогом о выборе профессии и о насущных вопросах образования.

На данный момент Марина Рюйтель, или, как ее называют ученики, õpetaja Марина, является классным руководителем двух классов — 11-го и 12-го. Кроме того, она преподает эстонский язык и литературу, а также специализируется на проекте языкового погружения в школе. Стаж педагога у Марины более 20 лет. Она уже была ”Учителем года Эстонии”, а также и ”Лучшим учителем Хааберсти”. Начинала свою работу преподавателем Марина в бывшей 45-й средней школе, которую позднее переименовали в Таллиннскую Мустйыэскую гимназию.

Всю жизнь в школе


– Кто выставлял вашу кандидатуру на номинацию?

– Скорее всего, администрация школы. Учеников у меня очень много. Возможно, и их родители поддержали эту идею.

– Помните ли вы свой первый рабочий день в школе?

– Мне сложно вспомнить, потому что я и не уходила из школы. Я сама окончила 45-ю, а потом, во время учебы в педагогическом институте, все время приходила в родную школу. Иногда администрация школы обращалась ко мне с просьбой заменить больного учителя. А после окончания учебы в 1996 году я стала работать на полную ставку учителем эстонского языка. Первое классное руководство я взяла в 2000 году.

В 45-й школе была традиция на первом педсовете в учебном году поздравлять новых педагогов. Им обычно дарили коробку конфет или цветы. Когда я окончила институт и пришла на этот педсовет, то всех новых учителей поздравили, а меня нет. Позднее кто-то из коллег сказал: а Марину поздравить? Директор школы, Полякова Наталья Алексеевна, сказала, что и не подумала о том, что я — новый учитель. Просто потому, что я постоянно была в школе с того момента, как еще в 1981 году пришла туда учиться. Поэтому первый рабочий день я даже не могу определить.

– В те годы уже начали появляться дополнительные предметы на эстонском языке…

– Да. Тогда же ввели в школе предмет kodulugu. Когда я заканчивала учебу, я уже проходила дополнительные курсы по этому предмету. Затем я преподавала его в начальных классах. После этого появились loodusõpetus, terviseõpetus и inimeseõpetus, eesti kirjandus и т. д. Все это учат и сейчас, но частично эти предметы объединены. Что-то проходят до девятого класса, что-то до двенадцатого.

– Почему вы решили стать учителем?

– У меня даже не было других мыслей. Когда я была маленькая, то почему-то очень боялась, что, не дай бог, я стану водителем трамвая или троллейбуса. Даже плакала, а мама меня успокаивала. Когда я увидела своего первого классного руководителя Марию Алексеевну Скворцову, то сразу поняла, что хочу быть учителем. Сначала хотела быть педагогом начальной школы, потом решила стать учителем труда. Но, когда поступала, мой папа ударил кулаком по столу и сказал: ”Какой учитель труда? Если нравится тебе шить-вышивать, занимайся этим просто так, а поступать надо на учителя эстонского языка”. Папа был прав.

– А ваши дети по вашим стопам пойдут?

– Нет, ни одна из дочерей пока не хочет. Одна дочка уже заканчивает Таллиннский Технический университет. Вторая заканчивает 12-й класс. У обеих другие планы.

– Какой день или событие было самым запоминающимся для вас?

– Это был один мой день рождения, когда ученики моего первого выпуска выложили для меня красную дорожку от входа в школу до кабинета на втором этаже. Мальчики из моего класса стояли вдоль этой дорожки, и каждый дарил по цветочку. Как сказала тогда директор, такой подарок очень дорогого стоит. И она была права. Тот день мне очень запомнился.

– А сколько всего у вас выпусков было?

– В этом году будет третий. В следующем году четвертый. После первого выпуска я очень долго не решалась снова брать на себя классное руководство. Но времена проходят, и все меняется…

Родители хотят погружения в язык


– Как изменилась школа за 20 лет?

– Теперь родители заинтересованы в языковом погружении детей. Если поначалу, когда все только начиналось, родители побаивались, не знали, что это такое, то сейчас все наоборот. С 2013 года мое любимое место работы — Русская гимназия Хааберсти. В нашей школе сейчас есть все варианты языкового погружения. Есть вариант раннего языкового погружения, где с 1-го класса полностью все предметы изучаются только на эстонском языке. Русский язык вводится только во втором классе. С каждым годом желающих учиться в таком классе все больше и больше.

Но есть и родители, которые все же хотят неполное погружение. Поэтому наша гимназия ежегодно формирует классы с поздним языковым погружением. Это происходит на базе 5-х классов. В этих классах 50% предметов преподаются на эстонском языке.

– Вы довольны уровнем владения эстонским у своих учеников?

– Уровнем своих групп я очень довольна. Моя цель в том, чтобы после школы они могли пойти учиться дальше. Ведь на русском языке высшее образование в Эстонии практически отсутствует. Мои выпускники на данный момент готовятся к государственному экзамену на B2 и пробуют сдавать экзамен в языковом центре на С1. И результаты сданных экзаменов меня радуют.

– Есть ли в вашей школе иностранцы?

– Сейчас у нас появилось много детей из Украины. И я могу сказать, что у многих проблем с эстонским языком нет. Поначалу я переживала, когда приходили дети в четвертом, пятом, шестом классах. Думала, как с ними работать. Но практика показывает, что они очень стараются и проходят программу эстонского языка очень быстро.

Много есть детей из смешанных эстонско-русских семей. Есть и ученики, живущие в эстонских семьях. Но больше всего русскоязычных детей в школе.

Новые времена — новые навыки


– Технологии в учебе сильно изменились?

– Конечно, все изменилось. И пандемия нам это показала. В дистанционной учебе я нашла довольно много плюсов. Раньше я не использовала такое количество платформ и программ, но даже сейчас активно и успешно использую их на уроках в разных классах.

Особенно мне понравилось проводить родительские собрания в онлайн-режиме. Плюс в том, что я могу назначить собрание не слишком рано, а, скажем, на семь вечера, когда родители уже дома. Им не надо никуда идти, на собрании присутствуют практически все родители класса.

В нашей школе директор Антонюк Ирина Михайловна создает и расширяет возможности использования новых технологий. Все кабинеты гимназии оснащены современными компьютерами, документ-камерами, на каждом этаже есть мобильный класс, класс планшетов и многое другое, что сразу не приходит в голову.

– А ученикам хватает навыков и техники?

– Навыков хватает точно. Сейчас ведь есть предметы по веб-дизайну, 3D-моделированию. Все, что, возможно, понадобится в университетах, сейчас учат в школе. Зато нет черчения карандашом, как когда-то было.

– Значит, в вашей школе ученикам понравилась дистанционная учеба?

– Конечно, детям хотелось больше быть в классе. Но в сложившихся условиях выход из ситуации был оптимальным.

– А успеваемость и уровень знаний не снизились?

– Успеваемость, скорее, повысилась. У детей не было сильного ограничения во времени. Было больше свободы самостоятельно выполнять задания. Кто хотел, тот учился. В младших классах мамы очень переживали за учебу. Я ведь каждый день задаю детям пересказы текстов. Так мамы мне все время присылали наглядные видео, что дети знают пересказы.

– Какие минусы дистанционного обучения вы можете назвать?

– Главный минус в том, что не было живого общения. Также я понимаю, что химию, математику, физику дистанционно преподавать намного сложнее, чем язык. Там нужно общение один на один.

Я очень не хочу опять такого обучения. Потому что я привыкла всегда повторять пройденный материал. Дистанционно на это времени не хватает.

Также сейчас ушли на второй план все мероприятия, экскурсии и т. д. Этого тоже не хватает. Мы не можем проводить внешкольную жизнь в том объеме, как нам хотелось бы.

– Какие в школе меры безопасности действуют?

– Сейчас в гимназии всего 915 учеников. Это огромный поток. Мы приняли несколько решений для безопасности: ученики утром приходят в разное время, проводим ”веселые перемены” в актовом и спортивном залах. Разное время питания в столовой. А ученики 7–12-х классов переведены на учебный процесс ”4+1”. Это означает, что в этих классах один день в неделю — дистанционный. Ну и, конечно, дезинфицирующие средства, маски, визиры.

Шпаргалки уже не те


– Как сейчас дети списывают на контрольных?

– В младших классах еще не списывают. А старшеклассники… Попадаются на списывании редко, так как у меня есть правило: если попался, я ставлю единицу без права на исправление. Поэтому многие считают, что лучше написать на тройку, чем списывать.

Многие, конечно, используют мобильные телефоны. Поэтому их сразу прошу убрать. Сейчас часы появились, через которые тоже очень удобно списывать. Таких шпаргалок, как раньше писали, сейчас уже не делают. Хотя я считаю, это очень хорошая вещь была. Пока ты ее пишешь, то запоминаешь 80% материала.

– Уровень зарплат учителей вас устраивает?

– Зарплата у учителей не самая маленькая в стране, но могла бы быть и выше. Объем работы и ответственность довольно высокие. Рабочий день учителя может длиться и 12, и 24 часа. Особенно во время пандемии было очень сложно в плане нормирования рабочего дня.

– А какие общие проблемы в системе образования вы видите?

– Слишком много предметов. Дети перегружены. В гимназии надо пройти 96 курсов. Я бы уменьшила число обязательных предметов. Т.е. некоторые, такие, как искусство, музыка, физкультура сделала бы для учеников по выбору. Не все предметы интересны каждому ученику. Например, ”Рийгикайтсе”, который проходят в десятых классах, больше нравится молодым людям, чем девушкам.

В целом же, наверное, 12-й класс в школе лишний. Там уже взрослые люди учатся.

Интересно и весело, но не популярно


– Главное качество классного руководителя?

– Я не ставлю себя выше детей. Мне кажется, мы друзья. Я всегда сначала советуюсь с ними: какие темы их интересуют для классных часов, какие выбрать экскурсии, мероприятия и проекты для класса.

Если дети видят, что учитель в них заинтересован, то и отношения будут хорошими. У меня не было серьезных конфликтов с учениками. Мои бывшие ученики уже приводят своих детей к нам в школу. Скоро буду их учить. Быть классным руководителем и весело, и интересно. Можно вместе с детьми быть в курсе всех новшеств.

Интереснее с повзрослевшими, и учить их легче, и проблемы решать. На днях одна учительница пожаловалась на моего двенадцатиклассника, попросила родителям позвонить. Я пришла к нему, мне даже смешно стало. Стоит возле меня здоровый парень, я ему по плечо. Говорю, представляешь, я сейчас твоей маме звонить буду… Легче в таких ситуациях поговорить с самим учеником.

– Ваше напутствие напоследок?

– Пусть молодые люди идут работать в школы. Сейчас профессия учителя не считается ни модной, ни интересной. И хороших педагогов не хватает. Из моих учеников тоже не могу никого назвать, кто хотел бы прийти в школу работать. Многие хотят идти в ТТУ, кто-то и в педагогический идет. Но после окончания университета они не приходят работать в школу.

А педагог на самом деле — прекрасная профессия. Если бы мне заново пришлось выбирать, кем стать, не задумываясь пошла бы учиться на преподавателя эстонского языка.

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