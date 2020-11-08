Школьный учитель и специалист по языковому погружению рассказывает, что изменилось в образовании за последние 20 лет

На данный момент Марина Рюйтель, или, как ее называют ученики, õpetaja Марина, является классным руководителем двух классов — 11-го и 12-го. Кроме того, она преподает эстонский язык и литературу, а также специализируется на проекте языкового погружения в школе. Стаж педагога у Марины более 20 лет. Она уже была ”Учителем года Эстонии”, а также и ”Лучшим учителем Хааберсти”. Начинала свою работу преподавателем Марина в бывшей 45-й средней школе, которую позднее переименовали в Таллиннскую Мустйыэскую гимназию.

Всю жизнь в школе



– Кто выставлял вашу кандидатуру на номинацию?

– Скорее всего, администрация школы. Учеников у меня очень много. Возможно, и их родители поддержали эту идею.

– Помните ли вы свой первый рабочий день в школе?

– Мне сложно вспомнить, потому что я и не уходила из школы. Я сама окончила 45-ю, а потом, во время учебы в педагогическом институте, все время приходила в родную школу. Иногда администрация школы обращалась ко мне с просьбой заменить больного учителя. А после окончания учебы в 1996 году я стала работать на полную ставку учителем эстонского языка. Первое классное руководство я взяла в 2000 году.

В 45-й школе была традиция на первом педсовете в учебном году поздравлять новых педагогов. Им обычно дарили коробку конфет или цветы. Когда я окончила институт и пришла на этот педсовет, то всех новых учителей поздравили, а меня нет. Позднее кто-то из коллег сказал: а Марину поздравить? Директор школы, Полякова Наталья Алексеевна, сказала, что и не подумала о том, что я — новый учитель. Просто потому, что я постоянно была в школе с того момента, как еще в 1981 году пришла туда учиться. Поэтому первый рабочий день я даже не могу определить.

– В те годы уже начали появляться дополнительные предметы на эстонском языке…

– Да. Тогда же ввели в школе предмет kodulugu. Когда я заканчивала учебу, я уже проходила дополнительные курсы по этому предмету. Затем я преподавала его в начальных классах. После этого появились loodusõpetus, terviseõpetus и inimeseõpetus, eesti kirjandus и т. д. Все это учат и сейчас, но частично эти предметы объединены. Что-то проходят до девятого класса, что-то до двенадцатого.