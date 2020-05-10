10.05.2020, 09:09

Сегодня это особо актуально: какое мыло из магазинов Эстонии лучше подходит для частого использования?


Ирина Петрова, МК-Эстония
EST
Сегодня это особо актуально: какое мыло из магазинов Эстонии лучше подходит для частого использования?
MK-Эстония

Мытье рук — обычный ежедневный ритуал. Однако в нынешних условиях мыть руки следует чаще и тщательнее, поэтому и к выбору мыла стоит подойти особенно внимательно. Различные добавки могут как подсушивать, так и увлажнять кожу рук, обладать как раздражающим, так и приятным запахом. ”МК-Эстония” протестировала кусковое мыло.

Каждую руку следует мыть не менее 20 секунд. Именно столько времени требуется, чтобы смыть не только грязь, но и вредную микрофлору. Вопреки расхожему заблуждению, не имеет особого значения, каким мылом мыть руки — здесь важна именно техника. Так что не стоит полагаться на то, что антибактериальное мыло защитит лучше. При выборе мыла важно ориентироваться на личные предпочтения и на характеристики продукта.

Так как в состав любого мыла входит щелочь, частое мытье рук неизбежно будет сушить кожу. Чтобы уменьшить этот эффект, некоторые производители добавляют в состав глицерин, экстракт алоэ вера, пантенол, масла. В состав антибактериального мыла добавляют вещества, призванные бороться с бактериями. Так как различные нормативы сейчас существенно ограничивают использование этих веществ в ЕС, агрессивных химикатов в мыле нет. При этом все-таки антибактериальное мыло менее щадяще по отношению к коже, оно смывает не только вредные, но и нужные нам бактерии и микроорганизмы. Поэтому лучше не использовать его слишком часто.

Выбирая мыло, нужно обратить внимание на несколько аспектов. Во-первых, это информация на упаковке. Перед покупкой нужно знать, что это за продукт и для чего предназначен, его срок годности и состав. Во-вторых, это аромат. Мыло может прогоркнуть, и слишком интенсивная химическая отдушка должна насторожить. В-третьих, если у мыла прозрачная упаковка, следует обратить внимание на его внешний вид. На поверхности не должно быть трещин, грязи или кусочков мусора.

Для экспертизы было куплено восемь штук кускового мыла от разных производителей. Каждый образец оценивался по следующим показателям: информативность упаковки, аромат, хорошо ли продукт мылится, легко ли смывается и сильно ли сушит кожу после применения. Каждый показатель оценивался баллами: 0, 0,5 и 1. Единица присуждалась образцу при полном соответствии показателя, 0 — при полном несоответствии.

Sebamed
очищающее мыло для чувствительной кожи, 100 г
Произведено в Германии
Цена: 2,49 евро
Комментарий: Удобная картонная коробка, внутри которой мыло, оклеенное защитной пленкой. На упаковке есть информация на эстонском языке, в том числе перечислен состав. Данное мыло позиционируется как мыло для чувствительной и проблемной кожи, оно обогащено витаминами и увлажняющими ингредиентами. Аромат ярко выраженный, напоминает запах средств для бритья, но довольно натуральный. Чтобы хорошо намылить руки, нужно потратить время, так как мыло дает немного пены. Зато смывается пена очень легко и оставляет приятное ощущение чистоты. Руки после мытья не сухие, наоборот, есть ощущение, что они чем-то покрыты.
Оценка: 4/5

Fa
крем-мыло с йогуртом для чувствительной кожи, 90 г
Произведено в Германии
Цена: 0,59 евро
Комментарий: На картонной коробке, в которую упаковано мыло, есть информация на разных языках, в том числе и на эстонском. Однако состав указан все равно только на английском. Производитель заявляет данный продукт как крем-мыло с уходовыми и освежающими свойствами, а также с мягким ароматом. Запах действительно мягкий, напоминает аромат крема для лица или рук. Легко мылится и создает густую пену, смывается тоже быстро и легко. После мытья руки практически ничем не пахнут, кожа довольно мягкая, но есть ощущение, что кожу начинает немного стягивать. Становится выбором редакции благодаря более низкой цене по сравнению с конкурентом, набравшим такое же количество баллов.
Оценка: 4/5

Dove
крем-мыло, 100 г
Произведено в Нидерландах
Цена: 1,19 евро
Комментарий: Мыло в бумажной коробочке, информации на эстонском языке минимум, состав указан на английском. Как обозначено на упаковке, это мыло на четверть состоит из увлажняющего крема и не содержит сульфатов. Пахнет обычным мылом, такой щелочной характерный запах. Образец хорошо мылится, дает густую пену. Смывание ее с рук также не вызывает затруднений. После мытья нет ощущения сухости, ладони мягкие и гладкие. Видимо, именно крем в составе дает такой эффект — кожа как будто покрыта чем-то. Но это довольно комфортное ощущение.
Оценка: 4/5

Safeguard
мыло с антибактериальным эффектом, 90 г
Произведено в Германии
Цена: 0,89 евро
Комментарий: Мягкая пластиковая упаковка содержит информацию на эстонском языке, но шрифт такой мелкий, что читать невозможно. Перечисление состава — только на английском. Данное мыло позиционируется как мыло с антибактериальным эффектом, однако таковым не является, поскольку в составе отсутствуют биоцидные действующие вещества. Аромат очень сильный, он ощущается на расстоянии вытянутой руки от открытого мыла. Этот запах напоминает запах обычного мыла или даже стирального порошка. Именно им пахнут руки после мытья. Мыло дает обильную густую пену, которая легко смывается, оставляя ощущение вымытых ”до скрипа” рук. Ладони становятся быстро сухими, хочется воспользоваться кремом.
Оценка: 2,5/5

Palmolive
туалетное мыло с зеленым чаем и огурцом, 90 г
Произведено в Турции
Цена: 0,55 евро
Комментарий: Мыло в мягкой бумажной упаковке. Информации на эстонском языке минимум, состав указан на английском языке. Это туалетное мыло без особых обещаний от производителя, за исключением обещания свежести. Запах довольно приятный, свежий, соответствует тому, что указано на упаковке — зеленый чай и огурец. Мылится данный образец очень хорошо, быстро дает пену, которую легко довести до густой консистенции. Смывается тоже хорошо. Но после мытья появилось стойкое ощущение сухости рук — кожу стягивает. Захотелось сразу намазать руки кремом. Также стоит отметить, что после мытья на руках долго сохраняется запах, но не зеленого чая и огурца, а обычного мыла.
Оценка: 3,5/5

Невская косметика, дегтярное мыло
140 г
Произведено в России
Цена: 1,09 евро
Комментарий: Клеенчатая упаковка. Основная информация на русском, на эстонском указан только срок годности и производитель. Состав — на английском. Производитель утверждает, что дегтярное мыло помогает бороться с кожными проблемами, акне и воспалениями. Аромат очень своеобразный, интенсивный, малоприятный, но таков характерный запах дегтярного мыла, это стоит иметь в виду. Мыло легко дает густую и мягкую пену, которая также легко смывается водой. После мытья ощущение, что руки очищены ”до скрипа”. Из-за этого создается и ощущение сухости, хочется сразу же нанести на руки увлажняющий крем. Кроме того, своеобразный запах дегтярного мыла остается на коже надолго.
Оценка: 3,5/5

Neutral
мыло для чувствительной кожи, 100 г
Произведено в Нидерландах
Цена: 1,19 евро
Комментарий: Мыло в мягкой бумажной упаковке. Есть отдельная наклейка с информацией на эстонском языке, однако полный перечень ингредиентов есть только на английском. Мыло, как утверждает производитель, предназначено для чувствительной кожи, не содержит красителей и ароматизаторов. Действительно, оно почти ничем не пахнет, ощущается еле-еле уловимый нейтральный аромат. Мыло хорошо пенится и дает густую мягкую пену. А вот смывается оно немного дольше своих конкурентов. При этом после мытья остается ощущение чистоты и свежести. Несмотря на то, что кожа остается мягкой, вскоре появляется ощущение небольшой стянутости.
Оценка: 4/5

Невская косметика, банное натуральное мыло
140 г
Произведено в России
Цена: 0,99 евро
Комментарий: Мыло в прозрачной пластиковой упаковке. Много информации на русском, состав указан на английском, на эстонском — только срок годности и данные о производителе. Это обычное туалетное мыло без каких-то особых свойств. Аромат слабый, нейтральный, но и приятным его назвать сложно. Это характерный щелочной запах. Мылится образец хорошо, дает мягкую и густую пену. Смывается пена легко, без особых усилий. Руки после мытья почти ничем не пахнут, кожа остается мягкой, но вскоре начинает немного сохнуть.
Оценка: 3,5/5

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