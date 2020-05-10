Сегодня это особо актуально: какое мыло из магазинов Эстонии лучше подходит для частого использования?

Каждую руку следует мыть не менее 20 секунд. Именно столько времени требуется, чтобы смыть не только грязь, но и вредную микрофлору. Вопреки расхожему заблуждению, не имеет особого значения, каким мылом мыть руки — здесь важна именно техника. Так что не стоит полагаться на то, что антибактериальное мыло защитит лучше. При выборе мыла важно ориентироваться на личные предпочтения и на характеристики продукта.

Так как в состав любого мыла входит щелочь, частое мытье рук неизбежно будет сушить кожу. Чтобы уменьшить этот эффект, некоторые производители добавляют в состав глицерин, экстракт алоэ вера, пантенол, масла. В состав антибактериального мыла добавляют вещества, призванные бороться с бактериями. Так как различные нормативы сейчас существенно ограничивают использование этих веществ в ЕС, агрессивных химикатов в мыле нет. При этом все-таки антибактериальное мыло менее щадяще по отношению к коже, оно смывает не только вредные, но и нужные нам бактерии и микроорганизмы. Поэтому лучше не использовать его слишком часто.

Выбирая мыло, нужно обратить внимание на несколько аспектов. Во-первых, это информация на упаковке. Перед покупкой нужно знать, что это за продукт и для чего предназначен, его срок годности и состав. Во-вторых, это аромат. Мыло может прогоркнуть, и слишком интенсивная химическая отдушка должна насторожить. В-третьих, если у мыла прозрачная упаковка, следует обратить внимание на его внешний вид. На поверхности не должно быть трещин, грязи или кусочков мусора.

Для экспертизы было куплено восемь штук кускового мыла от разных производителей. Каждый образец оценивался по следующим показателям: информативность упаковки, аромат, хорошо ли продукт мылится, легко ли смывается и сильно ли сушит кожу после применения. Каждый показатель оценивался баллами: 0, 0,5 и 1. Единица присуждалась образцу при полном соответствии показателя, 0 — при полном несоответствии.

Sebamed

очищающее мыло для чувствительной кожи, 100 г

Произведено в Германии

Цена: 2,49 евро

Комментарий: Удобная картонная коробка, внутри которой мыло, оклеенное защитной пленкой. На упаковке есть информация на эстонском языке, в том числе перечислен состав. Данное мыло позиционируется как мыло для чувствительной и проблемной кожи, оно обогащено витаминами и увлажняющими ингредиентами. Аромат ярко выраженный, напоминает запах средств для бритья, но довольно натуральный. Чтобы хорошо намылить руки, нужно потратить время, так как мыло дает немного пены. Зато смывается пена очень легко и оставляет приятное ощущение чистоты. Руки после мытья не сухие, наоборот, есть ощущение, что они чем-то покрыты.

Оценка: 4/5