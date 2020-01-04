Сценарий будущих проблем: все начинается с ”квартирного вопроса”

На первый взгляд, это к нам не имеет отношения. По мнению чиновников-оптимистов, не может быть у нас ”бедняцких” кварталов, поскольку нынешние квартирособственники получали в спальных районах жильё в основном до приватизации — представляя собой единый советский средний класс, и потому дверь в дверь оказывались пролетарии умственного и физического труда (имевшие почти одинаковые доходы). Что правда. Но за истекшие почти четверть века не только много воды утекло, но утекли из ”домов-спальников” жильцы, оказавшиеся способными купить коттеджи в пригородных районах вроде Виймси или приобрести за немыслимую цену квартиру в новостройках центра города. Дифференцируется жильё и тех квартирособственников, которые остались в спальных районах. В одних домах концентрируются семьи, способные нести расходы на т. н. реновацию, в других — неспособные даже без опозданий квартплату вносить.

Да и не исчерпывается нынешнее жильё доприватизационным жилым фондом. На рынке нового жилья цена квадратного метра квартир в Таллине колеблется от 1500 до 2500 евро. Немногим ниже цены вторичного рынка. То есть квартирку площадью хотя бы в 40 кв. м дешевле чем за 60 000–70 000 евро не найти. В то же время медианная зарплата у нас около 1000 евро. Значит, половина работающего населения, имея зарплату меньше медианного значения, купить жильё в Таллине не сможет никогда.

Снять жильё здесь можно по цене от 400 до 600 евро в центре, и по цене от 100 до 200 евро уж совсем в глухом углу. Нуждается в жилье в основном молодёжь и ”понаехавшая” периферия. То есть, как раз получатели зарплат ниже медианного уровня. Некоторым категориям из этой среды удаётся оказаться в социальном жилье. Кому-то купить дешёвые квартиры, пользуясь ипотекой, в т. н. бюджетных домах помогают родственники. Это квартиры начиная с площади в 11 кв. м (когда-то их называли ”гостинками”) или в зданиях самой низкой строительной себестоимости. Выглядят такие дома и кварталы, застроенные ими, ничуть не лучше районов хрущевок. Впрочем, так же выглядит и квартальная застройка социальными домами. То есть в городе одновременно осуществляется два типа жилищной застройки. С одной стороны, креативные кварталы Ротерманна или Ноблесснера, а также новые здания на Пярнуском шоссе. С другой — жильё эконом класса в Ласнамяэ. В результате одновременно создаётся даже не два города, а два социальных мира.

Можно ли переломить тенденцию?