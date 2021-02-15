Самооборона для ”чайников”. Чем дозволено защищаться в случае опасности

”На этом, собственно, выбор кончается. Дальше идут средства, использование которых запрещено без разрешения полиции”, — констатирует специалист.
Нож — не лучший вариант
В отношение ножей как орудия самозащиты Павел в целом настроен скептично. По его мнению, таким оружием даже в целях обороны есть риск нанести серьезные ранения обидчику, что, при определенных обстоятельствах, тоже наказуемо. И далеко не каждый сможет в стрессовой ситуации воспользоваться холодным оружием.
”Только немногие могут даже просто порезать кого-то. Вы можете себе представить, что даже в самой страшной ситуации вы сможете замахнуться ножом на человека?” — спрашивает Павел.
Что касается электрошокеров, которые запрещены в гражданском обороте, то тут Павел отмечает, что запрет связан с тонкой гранью само-обороны и ее превышением. Эту грань легко нарушить.
”Электрошокеры стреляют двумя иголочками, человека парализует секунд на пять как минимум, у него начинаются судороги 19 раз в секунду. В это время человека можно задержать, заломить руки и т. д. Это целесообразно использовать, например, в отношении наркоманов, которые не чувствуют боли”, — считает Павел.
Использование электрошокера можно считать пыткой.
”Человеку причиняется сильная боль, как и в случае с баллончиком. Но действие газа полностью проходит через 20 минут, а вот выпущенный разряд тайзера может стать пыткой даже для здорового человека”, — объясняет Павел.
Говоря о газовых баллончиках, Павел отмечает типичную женскую ошибку при их использовании.
”Я знаю, что мамы покупают газовые баллончики и дают своим 14–15-летним дочерям. Но проблема женщин в том, что 75% обладательниц баллончика носят его в сумочке. А теперь попробуйте найти и достать его, когда на вас нападают”, — отмечает мужчина.
В Литве объявили о переходе к новому сценарию по COVID-19
Врач убивал пациентов с КОВИД, чтобы освободить место в больнице
Ученые нашли существо, которое невозможно уничтожить
Последние слова умирающего от COVID-19 пациента шокировали родных