Самооборона для ”чайников”. Чем дозволено защищаться в случае опасности

Большую часть специальных средств самообороны, таких как огнестрельное и холодное оружие, в Эстонии можно приобрести, лишь получив разрешение от полиции. В таком случае предполагается, что человек умеет пользоваться таким оружием и сможет правильно его применить в случае опасности.

Также есть оружие, запрещенное в гражданском обороте.

”Запрещены кастеты, ножи-кастеты, штыки, телескопические дубинки, стальные плети и иные предметы, специально изготовленные для нанесения телесных повреждений. Запрещено режущего, колющего или ударного действия оружие, имитирующее какой-либо другой предмет или скрытое в нем. Запрещены и ножи с жестко фиксирующимся лезвием, выдвигающимся под действием пружины или силы тяжести. Запрещены ножи с лезвием длиной более 8,5 см или заточенным с двух сторон. Электрошоковое оружие в гражданском обороте тоже запрещено”, — перечисляет руководитель службы ведения делопроизводств Кесклиннаского отделения полиции подполковник Елена Мирошниченко.

На газовые пистолеты и револьверы распространяются те же требования, что и на огнестрельное оружие, то есть ими можно владеть лишь на основании разрешения.

Что же может приобрести для себя человек, который не имеет специальных навыков, но хочет защититься на случай опасности. Выбор, к сожалению, невелик.

”Оружием, не ограниченным в гражданством обороте, является газораспылитель, но владеть и пользоваться им может лишь человек с 18 лет. Разрешены только газораспылители с лакриматорами CS или перечным газом. Концентрация используемого газа должна быть до 5%. Eсли вы решили приобрести такое средство, надо заранее в безопасной обстановке изучить инструкцию к пользованию и попробовать применить средство, чтобы в опасной ситуации вы умели им правильно пользоваться и не навредили себе невзначай”, — говорит подполковник Мирошниченко.

Газ, фонарик, свисток

Управляющий оружейного магазина BalticFOX Павел Нордберг предлагает три простых варианта для самозащиты.

Первое — это уже упомянутый газовый баллончик с перцовой струей или гелем. Последний больше рассчитан на использование в помещении и им нужно целиться прямо в глаза обидчика. А при использовании баллончика со струей вода сама стечет в глаза.