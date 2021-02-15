Самооборона для ”чайников”. Чем дозволено защищаться в случае опасности

В зимний период мы почти не видим дневного света. По пути на работу и обратно нам приходится проходить по темным глухим улицам и закоулкам. Хотя наша страна и не отличается особо высоким уровнем уличного криминала, но все же есть риск встретить грабителя или, например, агрессивную собаку, которая может неожиданно напасть из темноты. В такой ситуации полезно иметь при себе что-то для самозащиты. ”МК-Эстония” выясняла, что именно можно использовать, не обладая специальными навыками самообороны.
Большую часть специальных средств самообороны, таких как огнестрельное и холодное оружие, в Эстонии можно приобрести, лишь получив разрешение от полиции. В таком случае предполагается, что человек умеет пользоваться таким оружием и сможет правильно его применить в случае опасности.
Также есть оружие, запрещенное в гражданском обороте.
”Запрещены кастеты, ножи-кастеты, штыки, телескопические дубинки, стальные плети и иные предметы, специально изготовленные для нанесения телесных повреждений. Запрещено режущего, колющего или ударного действия оружие, имитирующее какой-либо другой предмет или скрытое в нем. Запрещены и ножи с жестко фиксирующимся лезвием, выдвигающимся под действием пружины или силы тяжести. Запрещены ножи с лезвием длиной более 8,5 см или заточенным с двух сторон. Электрошоковое оружие в гражданском обороте тоже запрещено”, — перечисляет руководитель службы ведения делопроизводств Кесклиннаского отделения полиции подполковник Елена Мирошниченко.
На газовые пистолеты и револьверы распространяются те же требования, что и на огнестрельное оружие, то есть ими можно владеть лишь на основании разрешения.
Что же может приобрести для себя человек, который не имеет специальных навыков, но хочет защититься на случай опасности. Выбор, к сожалению, невелик.
”Оружием, не ограниченным в гражданством обороте, является газораспылитель, но владеть и пользоваться им может лишь человек с 18 лет. Разрешены только газораспылители с лакриматорами CS или перечным газом. Концентрация используемого газа должна быть до 5%. Eсли вы решили приобрести такое средство, надо заранее в безопасной обстановке изучить инструкцию к пользованию и попробовать применить средство, чтобы в опасной ситуации вы умели им правильно пользоваться и не навредили себе невзначай”, — говорит подполковник Мирошниченко.
Газ, фонарик, свисток
Управляющий оружейного магазина BalticFOX Павел Нордберг предлагает три простых варианта для самозащиты.
Первое — это уже упомянутый газовый баллончик с перцовой струей или гелем. Последний больше рассчитан на использование в помещении и им нужно целиться прямо в глаза обидчика. А при использовании баллончика со струей вода сама стечет в глаза.
”Это оружие ограничено только по возрасту. Но надо учитывать, что если такой баллончик используется не по назначению, то человек будет нести полную ответственность в соответствии с законом. Были случаи, когда такие баллончики использовались для ограбления”, — говорит Павел.
Убить перцовым баллончиком невозможно, но минут на 20–40 человек лишится нормального зрения и будет чувствовать боль, жжение, потекут слезы. Поэтому баллончик считается эффективным, но неопасным средством.
”Надо только проследить, чтобы баллончик был качественным. Должна быть европейская сертификация безопасности”, — поясняет Павел Нордберг.
Второе средство защиты, которое покупают жители нашей страны — фонарики. Небольшой карманный фонарик работает в нескольких режимах. Если посветить ярким мигающим светом в глаза нападающему, то даже при наличии дневного света это собьет его с ориентира. Чем выше мощность фонарика, тем эффективнее он сработает.
”Даже если злоумышленник начнет отмахиваться рукой, у вас будет возможность держать дистанцию, убежать, позвать на помощь. Кроме того, эти фонарики металлические, т. е. тяжелые. В крайнем случае можно ударить фонариком, если знать болевые точки”, — говорит Павел.
Плюс такого средства защиты в том, что его можно приобрести и лицам моложе 18 лет.
”Мы не можем продавать ножи несовершеннолетним. Но есть вот такой большой маркер (показывает), которым можно и писать, и по болевым точкам бить, но это требует навыков”, — добавляет специалист.
И еще один вариант, который Павел посоветовал бы использовать для привлечения внимания окружающих в случае опасности — это свисток.
”На этом, собственно, выбор кончается. Дальше идут средства, использование которых запрещено без разрешения полиции”, — констатирует специалист.
Нож — не лучший вариант
В отношение ножей как орудия самозащиты Павел в целом настроен скептично. По его мнению, таким оружием даже в целях обороны есть риск нанести серьезные ранения обидчику, что, при определенных обстоятельствах, тоже наказуемо. И далеко не каждый сможет в стрессовой ситуации воспользоваться холодным оружием.
”Только немногие могут даже просто порезать кого-то. Вы можете себе представить, что даже в самой страшной ситуации вы сможете замахнуться ножом на человека?” — спрашивает Павел.
Что касается электрошокеров, которые запрещены в гражданском обороте, то тут Павел отмечает, что запрет связан с тонкой гранью само-обороны и ее превышением. Эту грань легко нарушить.
”Электрошокеры стреляют двумя иголочками, человека парализует секунд на пять как минимум, у него начинаются судороги 19 раз в секунду. В это время человека можно задержать, заломить руки и т. д. Это целесообразно использовать, например, в отношении наркоманов, которые не чувствуют боли”, — считает Павел.
Использование электрошокера можно считать пыткой.
”Человеку причиняется сильная боль, как и в случае с баллончиком. Но действие газа полностью проходит через 20 минут, а вот выпущенный разряд тайзера может стать пыткой даже для здорового человека”, — объясняет Павел.
Говоря о газовых баллончиках, Павел отмечает типичную женскую ошибку при их использовании.
”Я знаю, что мамы покупают газовые баллончики и дают своим 14–15-летним дочерям. Но проблема женщин в том, что 75% обладательниц баллончика носят его в сумочке. А теперь попробуйте найти и достать его, когда на вас нападают”, — отмечает мужчина.
Лучшая защита — избегать опасностей
”Для людей, у которых нет навыков самообороны, самое лучшее — не соваться в те места, где можно получить по щам, — считает Павел. — Я сам работал и охранником, и помощником полицейского. Скажу, что 95% случаев уличного насилия происходит в местах, где люди сами нарываются. Например, для пьяного мужчины гулять по коплиским линиям — не самое разумное занятие”.
С одной стороны, выпивший человек может оказаться легкой мишенью для агрессоров, с другой стороны — пьяный может и сам быть инициатором конфликта.
”Самая лучшая защита — избежание конфликтных ситуаций, особенно если другая сторона находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Люди в таком состоянии могут быть крайне агрессивны и непредсказуемы. В случае возникновения конфликтной ситуации разумнее удалиться и не давать конфликту разрастись, тем более не пытаться решить конфликт насилием”, — добавляет подполковник Мирошниченко.
В случае конфликта или опасной ситуации рекомендуется прежде всего физически отстраниться, если это возможно. Если опасная ситуация возникла на улице, то убежать, позвонить на 112. Если это невозможно, то звать на помощь, обращаться к другим людям, чтобы они вызвали полицию или сами пришли на помощь. При этом важно, чтобы не пострадали и другие люди.
”Если все же сложилась ситуация, когда на вас нападают и у вас нет возможности убежать, то для отражения нападения можно применять средства самообороны. Самозащита должна быть пропорциональна нападению, то есть нападающему нельзя причинять больше повреждений, чем того требует отражение нападения. Hапример, если вас кто-то словесно оскорбил, то нанесение ударов обидчику соразмерным ответом не является”, — объясняет Мирошниченко.
Лучше продумывать, куда вы идете. Если вы выпили или возвращаетесь с дискотеки, езжайте домой на такси, и лучше всего вызывайте его через приложение, а не ловите на улице. Продумывайте дорогу домой, ходите вместе с кем-то, пусть вас встречают, не надо искать приключений, — говорит Павел. — У нас в магазине были клиенты, которых пытались убить, и во избежание повторных инцидентов этим людям приходилось полностью переделывать график и места своих передвижений, чтобы безопасно ходить по улице”.
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