РЕАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ | Работники в Эстонии боятся отстаивать свои права на зарплату и отпуск

Хотя, как подчеркивают специалисты, работник и работодатель на самом деле находятся в равном положении. Как же заставить начальника поступать по закону?

Хотя крепостное право отменили еще в 1861 году, а нормативы и акты, регулирующие трудовую сферу в Эстонии, постоянно совершенствуются, люди до сих пор боятся отстаивать свои права и требовать полагающееся им по закону.

”Работники в Эстонии не чувствуют себя защищенными, и те, кто вырос еще в советское время, особенно иноязычные — очень боятся, — сказал недавно в СМИ руководитель независимого профсоюза моряков Юри Лембер. — Они не понимают, что в трудовых отношениях — две равные стороны. И в худшем случае люди готовы работать за мизерную зарплату и просто выгорать в невыносимых условиях”.

Переработки, отсутствие отдыха и домогательства

Если поговорить с работниками, то вырисовывается ужасающая картина. Люди, даже если и знают о своих правах, настолько боятся потерять работу (кто будет кормить детей и платить по кредитам?), что готовы терпеть буквально недопустимое.

”У нас смены по 12 часов, к концу которых отваливаются ноги и спина, — рассказывает работающая продавцом в крупной торговой сети Татьяна. — Приходится таскать тяжелые коробки и терпеть хамство покупателей, если большие очереди. К концу смены чувствуешь себя выжатой, как лимон, но добиться, чтобы можно было работать по 8 часов в день, — просто невозможно. Через год у многих продавцов-кассиров уже формируется профзаболевание, но мало кто из моих коллег готов отстаивать свои права”.