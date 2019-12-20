20.12.2019, 07:45

РЕАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ | Работники в Эстонии боятся отстаивать свои права на зарплату и отпуск

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Оксана Авдеева
EST 13
Kaubandus - inimesed harjuvad eurodega
Foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

Работники в Эстонии боятся отстаивать свои права. Об этом в один голос говорят представители нескольких профсоюзов. Сотрудники больших и малых фирм, высокооплачиваемые и не очень, боятся попросить о прибавке к зарплате, потребовать положенный им отпуск, терпят годами домогательства и не уходят с работы, если на них кричат и унижают, пишет "МК-Эстония".

Хотя, как подчеркивают специалисты, работник и работодатель на самом деле находятся в равном положении. Как же заставить начальника поступать по закону?

Хотя крепостное право отменили еще в 1861 году, а нормативы и акты, регулирующие трудовую сферу в Эстонии, постоянно совершенствуются, люди до сих пор боятся отстаивать свои права и требовать полагающееся им по закону.

”Работники в Эстонии не чувствуют себя защищенными, и те, кто вырос еще в советское время, особенно иноязычные — очень боятся, — сказал недавно в СМИ руководитель независимого профсоюза моряков Юри Лембер. — Они не понимают, что в трудовых отношениях — две равные стороны. И в худшем случае люди готовы работать за мизерную зарплату и просто выгорать в невыносимых условиях”.

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Переработки, отсутствие отдыха и домогательства

Если поговорить с работниками, то вырисовывается ужасающая картина. Люди, даже если и знают о своих правах, настолько боятся потерять работу (кто будет кормить детей и платить по кредитам?), что готовы терпеть буквально недопустимое.

”У нас смены по 12 часов, к концу которых отваливаются ноги и спина, — рассказывает работающая продавцом в крупной торговой сети Татьяна. — Приходится таскать тяжелые коробки и терпеть хамство покупателей, если большие очереди. К концу смены чувствуешь себя выжатой, как лимон, но добиться, чтобы можно было работать по 8 часов в день, — просто невозможно. Через год у многих продавцов-кассиров уже формируется профзаболевание, но мало кто из моих коллег готов отстаивать свои права”.

”Мой работодатель не разрешает мне брать отпуск дольше недели, — говорит офисный сотрудник Елена. — Хотя по закону это можно. Начальник давит на совесть: мол, кто будет работать, тебя заменить просто некому. А за неделю особо не отдохнешь. Также постоянно приходится оставаться по вечерам и доделывать то, что он делегирует, хотя в трудовом договоре это не прописано. Шеф долго давал понять, что я — подающий надежды сотрудник, и меня вскоре ждет прекрасное будущее. Но шли годы, ситуация не менялась, намеки так и оставались намеками и обещаниями. В итоге терпение лопнуло, и, проконсультировавшись с юристом, я поняла, что начальник неправ, и все его манипуляции не имеют под собой никаких законных оснований”.

”Когда я только пришла на нынешнее место работы, у нас был жуткий начальник, который домогался всех симпатичных девушек в офисе, — рассказывает жительница Таллинна Марина. — Я тогда была еще студенткой, не могла дать отпор, при этом дорожила работой и боялась ее потерять. До сих пор мерзко, как вспомню эти сальные шуточки, вторжение в личное пространство, постоянные намеки на что-то. Слов он не понимал. Чуть не уволилась тогда, настолько противно было. И хотя все были в курсе, в том числе и вышестоящее начальство, никто ему никаких замечаний не делал. После громкого скандала с домогательствами ситуация и в Эстонии изменилась, и теперь можно не боясь отстаивать свои права!”

”Нас на работе вообще штрафуют! — возмущается Ирина. — За опоздание на две минуты, за задержку на пять минут на обеде, за разговоры по телефону во время рабочего дня — даже ребенку не позвонить, не узнать, как доехал до школы. Я в итоге подала заявление об уходе, потому что ситуация была невыносимой”.

Это лишь некоторые примеры из жизни, а людей, которые боятся отстаивать свои права, на самом деле тысячи. Они годами терпят унижения, потому что родители и бабушки с дедушками с детства им говорили, что самое главное — чтобы была работа, а начальнику перечить нельзя, иначе уволит. И хотя ситуация изменилась в лучшую сторону и просто так уже мало кого увольняют, люди просто боятся поднять голову, а нечестные работодатели этим пользуются.

Обращаются тысячи

Не очень хорошую ситуацию с правами работников в Эстонии отметила и бывшая первая леди, а ныне врач по гигиене труда Эвелин Ильвес. Конкретно она говорила про тяжелейшие условия труда в сети Maxima, и хотя пресс-секретарь фирмы сообщила, что нельзя начинающему врачу так говорить про конкретную сеть, работники Maxima поддержали Ильвес в СМИ и сказали, что действительно зачастую вынуждены трудиться в ужасных условиях.

В Трудовой инспекции также соглашаются с тем, что люди часто звонят их юристу или консультанту и интересуются своими правами, но потом, получив совет, говорят, что на самом деле боятся спорить с работодателем.

”Например, человек звонит и описывает действия, которые являются издевательствами на работе, но, получив совет обратиться к работодателю, говорит, что просто не осмеливается это сделать, — отмечает представитель инспекции Кайре Саареп. — Или ситуация: у работника есть право на отпуск, но работодатель не разрешает идти в отпуск. Юрист объясняет, что начальник обязан отпустить, потому что есть закон, но работник в итоге боится идти против начальства и остается без отпуска. Таких случаев много. Например, у работника есть право на двойную оплату в госпраздники, на рабочую одежду, плату за переработку и так далее, и работник знает об этом, но просто боится обратиться к работодателю, поскольку страшится услышать отказ”.

При этом, как ни странно, такое происходит не только в низкооплачиваемых секторах. Свои права боятся отстаивать как работники крупных известных фирм, так и госпредприятий.
”Каждый месяц наши консультанты и юристы получают порядка 3000–3500 звонков и 600 писем, — добавляет Саареп. — И сколько еще не обращаются — неизвестно”.

Она советует работникам: нужно не бояться и попробовать все же поговорить со своим начальником о проблеме. Вдруг все окажется совсем не так, как вы думаете, и когда работодатель поймет, что вы знаете свои права, ситуация разрешится.

Если же разговор не помогает, то можно обратиться еще раз письменно — это впоследствии может стать доказательством. А если вы работаете в большой организации, то разум-но обратиться и к вышестоящему начальству, которое вообще может и не знать, что у него под носом творится такое безобразие.

Одни боятся, другие этим пользуются

При этом парадокс: специалисты отмечают, что в Эстонии — нехватка рабочих рук. И толковых работников днем с огнем не сыскать.
Но люди почему-то продолжают годами терпеть крики и унижения со стороны начальника, мириться с тем, что им недоплачивают, заставляют перерабатывать и не дают отпуск, и готовы гробиться за минималку, лишь бы остаться на своем рабочем месте.

"МК Эстония"
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