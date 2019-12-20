РЕАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ | Работники в Эстонии боятся отстаивать свои права на зарплату и отпуск

Не очень хорошую ситуацию с правами работников в Эстонии отметила и бывшая первая леди, а ныне врач по гигиене труда Эвелин Ильвес. Конкретно она говорила про тяжелейшие условия труда в сети Maxima, и хотя пресс-секретарь фирмы сообщила, что нельзя начинающему врачу так говорить про конкретную сеть, работники Maxima поддержали Ильвес в СМИ и сказали, что действительно зачастую вынуждены трудиться в ужасных условиях.
В Трудовой инспекции также соглашаются с тем, что люди часто звонят их юристу или консультанту и интересуются своими правами, но потом, получив совет, говорят, что на самом деле боятся спорить с работодателем.
”Например, человек звонит и описывает действия, которые являются издевательствами на работе, но, получив совет обратиться к работодателю, говорит, что просто не осмеливается это сделать, — отмечает представитель инспекции Кайре Саареп. — Или ситуация: у работника есть право на отпуск, но работодатель не разрешает идти в отпуск. Юрист объясняет, что начальник обязан отпустить, потому что есть закон, но работник в итоге боится идти против начальства и остается без отпуска. Таких случаев много. Например, у работника есть право на двойную оплату в госпраздники, на рабочую одежду, плату за переработку и так далее, и работник знает об этом, но просто боится обратиться к работодателю, поскольку страшится услышать отказ”.
При этом, как ни странно, такое происходит не только в низкооплачиваемых секторах. Свои права боятся отстаивать как работники крупных известных фирм, так и госпредприятий.
”Каждый месяц наши консультанты и юристы получают порядка 3000–3500 звонков и 600 писем, — добавляет Саареп. — И сколько еще не обращаются — неизвестно”.
Она советует работникам: нужно не бояться и попробовать все же поговорить со своим начальником о проблеме. Вдруг все окажется совсем не так, как вы думаете, и когда работодатель поймет, что вы знаете свои права, ситуация разрешится.
Если же разговор не помогает, то можно обратиться еще раз письменно — это впоследствии может стать доказательством. А если вы работаете в большой организации, то разум-но обратиться и к вышестоящему начальству, которое вообще может и не знать, что у него под носом творится такое безобразие.
Одни боятся, другие этим пользуются
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