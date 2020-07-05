05.07.2020, 22:10

Работодатель переводит на более тяжелую работу за те же деньги: что делать и как отстоять свои права?

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Оксана Авдеева, журналист
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Работодатель переводит на более тяжелую работу за те же деньги: что делать и как отстоять свои права?
Foto: Oliver Tsupsman

Жительница Таллинна Милина (23) до декрета работала официанткой на завтраках в гостинице. В октябре 2018 года ушла в отпуск по уходу за ребенком. Сейчас, когда ребенку исполнилось 1 год и 6 месяцев, она решила выйти снова на работу, но, сказав об этом работодателю, услышала в ответ, что ее места больше нет. ”Но сокращать он меня не будет, пусть я даже не надеюсь, — пересказывает беседу Милина. — И предложил мне место горничной за те же деньги — 4 евро в час. Если же я откажусь — он меня просто уволит”. Какие же права есть у работника в таком положении? И действительно ли работодатель может уволить в данной ситуации? Разбиралась "МК-Эстония".

Милина — мать-одиночка. Она очень надеялась, что после выхода из декрета будет работать, ведь ей нужно свое жилье. Сейчас она с дочерью живет у родителей.

”Пока я была в декрете, я выучилась на администратора в Таллиннской высшей школе обслуживания, — рассказывает молодая женщина. — Вставала в пять утра, ехала на практику. Ночами писала курсовые. Окончила, получила диплом. И все для того, чтобы мне предложили должность горничной за 4 евро в час?”

Неравнозначные условия

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Мама Милины, Руслана, отмечает, что на самом деле горничные работают просто в нечеловеческих условиях за смешные деньги: ”Они ворочают эти тяжелые матрасы, которые по 20–25 килограммов весом, и возят огромные тележки по узким коридорам. За 4 евро в час!”

Милина в разговоре с работодателем в ответ на предложение поработать горничной прямо сказала, что не хочет. И добавила, что у нее уже есть специальность администратора, и если начальник не против, то она могла бы поработать в отеле администратором без повышения зарплаты.

”Ему это было бы выгодно, потому что администраторы получают больше, чем 4 евро в час. Он бы сэкономил. Но начальник не согласился, — рассказывает молодая женщина. — Однако другой работы он мне предложить не смог и долго настаивал, чтобы я соглашалась на место горничной. Иначе он меня просто уволит”.

”Он ей еще давал какие-то бумаги подписывать и требовал, чтобы она подписала их сразу же, — рассказывает мама Милины. — Но я ей запретила что-либо подписывать, потому что иначе она же лишится полагающихся ей по закону прав”.

А по закону выходит, что правда — на стороне Милины. Работодатель не может ее просто так уволить. Он должен сохранять за ней место, пока она не выйдет из декрета. А если места уже нет, должен предоставить ей равнозначную работу.

”Например, мог бы отправить меня работать бариста, — говорит Милина. — Но не горничной же!”

Плюс, если бы она согласилась, она бы лишилась бонусов: в кафе и ресторанах официантам часто дают на чай, а если были банкеты или конференции, девушка получала доплату за сверхурочные.

”У горничных такого нет, — поясняет она. — Так что эти должности абсолютно не равнозначные!”

Что гласит закон?


Юрист Данил Липатов из Progressor Õigusbüroo подтверждает, что правда — на стороне девушки.

”Решение тут крайне простое, — говорит юрист. — Возвращающемуся из отпуска по уходу за ребенком работнику должны быть обеспечены те же условия работы и та же должность, которые были до момента ухода в декретный отпуск. Если по выходу из отпуска рабочее

место сокращено, и работодатель не может обеспечить работнику обозначенную в договоре работу, то имеет место ситуация сокращения”.

При этом по закону работодатель обязан по возможности предложить работнику другую работу, но работник не обязан на нее соглашаться.

”Если согласие работника получено, то речь идет о простом изменении условий договора. Если же работник не согласен с предложением работодателя, работодатель должен работника сократить с соблюдением всех сроков предуведомления и выплатой компенсаций, — поясняет Данил Липатов. — Если же работник письменно откажется от предложенной работодателем другой работы, а тот работника все же уволит, а не сократит, будет иметь место нарушение трудового законодательства, что с радостью установит комиссия по трудовым спорам. В таких случаях работодатель будет обязан выплатить работнику еще и компенсацию за незаконное увольнение”.

Так что Милина правильно сделала, что отказалась что-либо подписывать до того, как выяснит все свои права. Если бы ей предложили изменить договор с переводом ее на другую должность, и она бы подписала этот документ, то она бы лишилась ряда своих прав, вытекающих из Закона о трудовом договоре.

Нет работы? Плати!


Представитель Трудовой инспекции Кристель Планги отмечает, что работодатель может предложить изменить перечень трудовых заданий, но работник имеет право отказаться.

”Трудовой договор можно изменить только по соглашению сторон. То есть в одностороннем порядке работодатель трудовые обязанности изменить не может, — подчеркивает она. — Если же у работодателя нет возможности предоставить работнику работу на таких же условиях, которые были оговорены перед отпуском по уходу за ребенком, то это может быть основанием для сокращения”.

Если работник не соглашается изменить трудовой договор, а работодатель отказывается сократить работника, то в таком случае работодатель обязан выплачивать работнику среднюю заработную плату за труд в том случае, если:

1. работник трудоспособный;

2. работник готов выполнять трудовые обязанности;

3. работодатель не предоставил работу, не совершил действие, необходимое для выполнения работы, или иным образом задержал приемку работы.

Важно: трудоспособность работника и его готовность работать означает, что, когда работодатель не обеспечивает работника работой, работник не использует свое право отказаться от выполнения работы, например, не находится в отпуске по уходу за ребенком. То есть пока работник не вышел из отпуска по уходу за ребенком, он не имеет права на среднюю свою зарплату при отсутствии работы.

Если же работодатель не обеспечивает работника оговоренной работой и не выплачивает среднюю заработную плату за рабочие дни, в которые работник не выполняет трудовые обязательства по причине, исходящей от работодателя, то работодатель нарушает свои обязанности, вытекающие из Закона о трудовом договоре.

”Это дает работнику право прекратить трудовые отношения в чрезвычайном порядке, — поясняет Планги. — И если это происходит по причине серьезных нарушений обязанностей со стороны работодателя, то работодатель должен также выплатить работнику компенсацию в размере средней заработной платы за три месяца. Однако комиссия по трудовым спорам может изменить размер возмещения”.

Важно иметь в виду, что расторжение трудового договора необходимо использовать в качестве самой последней меры и только в том случае, если продолжение трудовых отношений становится уже невозможным. Нарушение работодателя должно быть существенным, и, как правило, перед расторжением трудового договора со стороны работника должно быть предупреждение.

P.S. Когда газета уже уходила в печать, Милина сообщила, что администрация отеля все же согласилась ее сократить. Благодаря тому, что девушка прекрасно знала свои права, они

поняли, что перевести на более худшую работу ее не удастся, сообщили, что в такое кризисное время у них, увы, нет возможности предложить ей другую подходящую работу, и сократили Милину.

Выдержки из закона


При заключении трудового договора работодатель и работник договариваются об условиях работы, включая и трудовые задания, которые работник будет выполнять.

Работник обязан выполнять оговоренную работу и исполнять обязанности, вытекающие из характера работы.

Желающий прекратить или прервать отпуск по уходу за ребенком работник должен предупредить об этом работодателя за 14 календарных дней, если стороны не оговорили иное. Затем работник может приступить к работе.

Когда работник возвращается на работу после отпуска по уходу за ребенком, он имеет право на точно такие же условия работы, которые были оговорены с работодателем перед уходом в декрет.

Если трудовые условия улучшились (например, заработная плата повысилась), то по окончании отпуска по беременности и родам женщина имеет право пользоваться улучшившимися условиями труда, право на которые у нее возникло бы в период ее отсутствия.

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