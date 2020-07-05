Работодатель переводит на более тяжелую работу за те же деньги: что делать и как отстоять свои права?

Милина — мать-одиночка. Она очень надеялась, что после выхода из декрета будет работать, ведь ей нужно свое жилье. Сейчас она с дочерью живет у родителей.

”Пока я была в декрете, я выучилась на администратора в Таллиннской высшей школе обслуживания, — рассказывает молодая женщина. — Вставала в пять утра, ехала на практику. Ночами писала курсовые. Окончила, получила диплом. И все для того, чтобы мне предложили должность горничной за 4 евро в час?”

Неравнозначные условия



Мама Милины, Руслана, отмечает, что на самом деле горничные работают просто в нечеловеческих условиях за смешные деньги: ”Они ворочают эти тяжелые матрасы, которые по 20–25 килограммов весом, и возят огромные тележки по узким коридорам. За 4 евро в час!”

Милина в разговоре с работодателем в ответ на предложение поработать горничной прямо сказала, что не хочет. И добавила, что у нее уже есть специальность администратора, и если начальник не против, то она могла бы поработать в отеле администратором без повышения зарплаты.

”Ему это было бы выгодно, потому что администраторы получают больше, чем 4 евро в час. Он бы сэкономил. Но начальник не согласился, — рассказывает молодая женщина. — Однако другой работы он мне предложить не смог и долго настаивал, чтобы я соглашалась на место горничной. Иначе он меня просто уволит”.

”Он ей еще давал какие-то бумаги подписывать и требовал, чтобы она подписала их сразу же, — рассказывает мама Милины. — Но я ей запретила что-либо подписывать, потому что иначе она же лишится полагающихся ей по закону прав”.

А по закону выходит, что правда — на стороне Милины. Работодатель не может ее просто так уволить. Он должен сохранять за ней место, пока она не выйдет из декрета. А если места уже нет, должен предоставить ей равнозначную работу.

”Например, мог бы отправить меня работать бариста, — говорит Милина. — Но не горничной же!”

Плюс, если бы она согласилась, она бы лишилась бонусов: в кафе и ресторанах официантам часто дают на чай, а если были банкеты или конференции, девушка получала доплату за сверхурочные.