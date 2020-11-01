Путешествие длиною в жизнь: пара с интересной судьбой из Нарвы отметила бриллиантовую свадьбу

Т.П.: — Да, когда мы разговорились и поняли, что из одного города и наши судьбы очень похожи, это как-то нас быстро объединило, связало. Оказывается, в Петергофе мы жили возле Красного пруда, рядом. Но мы были очень малы, а родителям не довелось встретиться. Так что мы были рядом, но не знали друг о друге.
Сразу все поняли
- Расстояние не помешало вашим отношениям?
Т.П.: — Мы как-то сразу поняли, что останемся вместе. Мы переписывались часто, встречались. Уже планировали семью, общих детей, что у нас будут сын и дочь, придумали им имена.
Я окончила училище, и буквально через месяц после этого, 20 августа, состоялась наша свадьба. Мы были к этому давно готовы, просто ждали окончания моего обучения и получения диплома.
- Это была студенческая свадьба? Или отмечали в кругу семьи?
Т.П.: — Олег жил в деревне Вощиково Ярославской области, где мы и познакомились. А родители его жили в Пошехонье, в нескольких километрах оттуда. В доме, где жили родители, был Дом пионеров, и он в этом Доме пионеров был завсегдатаем — во всех кружках участвовал: в туристическом, в моделировании, в фотографическом, в краеведческом. Был свой, как говорится. Когда мы с Олегом познакомились, я стала туда приезжать, меня там уже узнали, и нам разрешили отпраздновать свадьбу вот в этом Доме пионеров. Приехали мои родственники, у меня только мама и брат. И у нас была веселая, в меру пионерская, в меру комсомольская такая, очень хорошая свадьба.
- После нее стали жить с родителями супруга?
Т.П.: — Да, после свадьбы мы остались жить с родителями. А буквально через год поняли, что нам нужно учиться дальше. Детей у нас не было три года после свадьбы, только на третий год родилась дочь. И пока мы были свободны, поняли, что нам нужно учиться. Мы с Олегом вместе поехали поступать в Ярославский педагогический университет им. Ушинского. Он — на исторический факультет, а я — на филологию. И оба поступили с первого раза на заочное обучение, потому что с финансами было трудно, родители пенсионеры у обоих, мы рассчитывали только на себя. За пять лет закончили обучение, получили дипломы.
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