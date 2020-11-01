Путешествие длиною в жизнь: пара с интересной судьбой из Нарвы отметила бриллиантовую свадьбу

Татьяна Павловна и Олег Николаевич Румянцевы 20 августа этого года отпраздновали бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни. Они родились и выросли в одном городе, но не знали друг друга. Потом судьба занесла обоих в другой город, где они и познакомились. А затем переехали в Нарву, где обосновалась их семья.

Случайная встреча

- Как вы познакомились?

О.Н.: — Родом мы из Петергофа, оба родились там. Во время войны были эвакуированы в Сибирь, но остались в Ярославской области, потому что по дороге обстоятельства так сложились. Брат у меня от голода умер, он постарше был. Меня вывозили в 1942 году по Чудскому озеру, по Дороге жизни. А жена чуть пораньше выехала. Так что оба мы петергофские, но волею судьбы оказались в Ярославской области.

Я работал старшим пионерским вожатым, а жена приехала на картошку, будучи студенткой. Познакомились именно там. Мне был 21 год, а ей только-только исполнилось 18. Она училась в Рыбинском педагогическом училище на дошкольном отделении, а я окончил Угличское педучилище и первые восемь лет работал старшим пионерским вожатым.

Т.П.: — Мы познакомились в сентябре. Осенью до начала учебы нас, молодых студентов, отправили на картошку. Жили мы в деревне, и я утром отправилась на речку умываться. Полотенце через плечо, иду под горку к речке. Перебегаю дорогу — идет по дороге молодой человек. Высокий, статный, красивый. И пионерский галстук на груди. Именно поэтому я обратила на него внимание. Но неудобно было долго задерживаться, я пробежала мимо.

А вечером в сельском клубе сразу заметила его, уже без галстука. Он был комсомольским лидером, у всех на виду, привлекал к себе внимание. После фильма начались танцы, и он пригласил меня. Видимо, тоже заметил. Мы протанцевали весь вечер, а потом он пошел меня провожать. Вот так началась наша дружба.

Два года мы дружили. Я вернулась учиться в Рыбинск, а он остался там работать. И приезжал ко мне очень часто, с различными приключениями. То на попутках, то на лыжах. В общем, интересная была дружба.

- Вы, наверное, очень удивились, когда узнали, что из одного города? Там ваши пути никак не могли пересечься?