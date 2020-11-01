01.11.2020, 19:30

Путешествие длиною в жизнь: пара с интересной судьбой из Нарвы отметила бриллиантовую свадьбу

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Ирина Петрова
EST
Путешествие длиною в жизнь: пара с интересной судьбой из Нарвы отметила бриллиантовую свадьбу
МК-Эстония

В прошлом году в ”МК-Эстонии” стартовала рубрика ”Драгоценные отношения”. В ней мы рассказывали истории пар, которые отметили солидный срок семейной жизни — 50, 55, 60 лет. В этом году данная рубрика продолжается, и тем отраднее осознавать, что в Эстонии так много семей, которые пронесли любовь через всю жизнь и могут поделиться своими интересными историями.

Татьяна Павловна и Олег Николаевич Румянцевы 20 августа этого года отпраздновали бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни. Они родились и выросли в одном городе, но не знали друг друга. Потом судьба занесла обоих в другой город, где они и познакомились. А затем переехали в Нарву, где обосновалась их семья.

Случайная встреча

- Как вы познакомились?

О.Н.: — Родом мы из Петергофа, оба родились там. Во время войны были эвакуированы в Сибирь, но остались в Ярославской области, потому что по дороге обстоятельства так сложились. Брат у меня от голода умер, он постарше был. Меня вывозили в 1942 году по Чудскому озеру, по Дороге жизни. А жена чуть пораньше выехала. Так что оба мы петергофские, но волею судьбы оказались в Ярославской области.

Я работал старшим пионерским вожатым, а жена приехала на картошку, будучи студенткой. Познакомились именно там. Мне был 21 год, а ей только-только исполнилось 18. Она училась в Рыбинском педагогическом училище на дошкольном отделении, а я окончил Угличское педучилище и первые восемь лет работал старшим пионерским вожатым.

Т.П.: — Мы познакомились в сентябре. Осенью до начала учебы нас, молодых студентов, отправили на картошку. Жили мы в деревне, и я утром отправилась на речку умываться. Полотенце через плечо, иду под горку к речке. Перебегаю дорогу — идет по дороге молодой человек. Высокий, статный, красивый. И пионерский галстук на груди. Именно поэтому я обратила на него внимание. Но неудобно было долго задерживаться, я пробежала мимо.

А вечером в сельском клубе сразу заметила его, уже без галстука. Он был комсомольским лидером, у всех на виду, привлекал к себе внимание. После фильма начались танцы, и он пригласил меня. Видимо, тоже заметил. Мы протанцевали весь вечер, а потом он пошел меня провожать. Вот так началась наша дружба.

Два года мы дружили. Я вернулась учиться в Рыбинск, а он остался там работать. И приезжал ко мне очень часто, с различными приключениями. То на попутках, то на лыжах. В общем, интересная была дружба.

- Вы, наверное, очень удивились, когда узнали, что из одного города? Там ваши пути никак не могли пересечься?

Т.П.: — Да, когда мы разговорились и поняли, что из одного города и наши судьбы очень похожи, это как-то нас быстро объединило, связало. Оказывается, в Петергофе мы жили возле Красного пруда, рядом. Но мы были очень малы, а родителям не довелось встретиться. Так что мы были рядом, но не знали друг о друге.

Сразу все поняли

- Расстояние не помешало вашим отношениям?

Т.П.: — Мы как-то сразу поняли, что останемся вместе. Мы переписывались часто, встречались. Уже планировали семью, общих детей, что у нас будут сын и дочь, придумали им имена.
Я окончила училище, и буквально через месяц после этого, 20 августа, состоялась наша свадьба. Мы были к этому давно готовы, просто ждали окончания моего обучения и получения диплома.

- Это была студенческая свадьба? Или отмечали в кругу семьи?

Т.П.: — Олег жил в деревне Вощиково Ярославской области, где мы и познакомились. А родители его жили в Пошехонье, в нескольких километрах оттуда. В доме, где жили родители, был Дом пионеров, и он в этом Доме пионеров был завсегдатаем — во всех кружках участвовал: в туристическом, в моделировании, в фотографическом, в краеведческом. Был свой, как говорится. Когда мы с Олегом познакомились, я стала туда приезжать, меня там уже узнали, и нам разрешили отпраздновать свадьбу вот в этом Доме пионеров. Приехали мои родственники, у меня только мама и брат. И у нас была веселая, в меру пионерская, в меру комсомольская такая, очень хорошая свадьба.

- После нее стали жить с родителями супруга?

Т.П.: — Да, после свадьбы мы остались жить с родителями. А буквально через год поняли, что нам нужно учиться дальше. Детей у нас не было три года после свадьбы, только на третий год родилась дочь. И пока мы были свободны, поняли, что нам нужно учиться. Мы с Олегом вместе поехали поступать в Ярославский педагогический университет им. Ушинского. Он — на исторический факультет, а я — на филологию. И оба поступили с первого раза на заочное обучение, потому что с финансами было трудно, родители пенсионеры у обоих, мы рассчитывали только на себя. За пять лет закончили обучение, получили дипломы.

После окончания института Олегу предложили должность директора в Угличе, где он заканчивал педучилище. Там он тоже был активным, известным — все его знали, он поддерживал отношения с преподавателями и друзьями. И к тому времени, когда мы заканчивали обучение, Олег работал заместителем директора по внеклассной работе в школе.

Неожиданный поворот

- Вы не были против переезда?

Т.П.: — Нет, я не была против. Но здесь случилось неожиданное. Наш друг, Генрих Мюллер, жил в Эстонии. Работал в Нарвском политехникуме. И он пригласил нас в гости. Мы сразу после окончания института летом приехали к нему. Приехали в гости и познакомились с директором этого техникума, Сергеем Александровичем Советниковым. Рассказали всю нашу биографию, всю нашу историю. Олег уже был очень популярным, о нем часто писали, у него было много наград, грамот, значков… Как-то все так сложилось, что Сергей предложил ему работу у себя в техникуме.
А потом Олега пригласили на работу директором в 8-й школе в Нарве. Там не оказалось директора, и он срочно был нужен. Вот так мы перебрались сюда и стали здесь жить. Это было в 1966 году.

- Вас не смущал переезд в другую республику, так далеко от родственников?

Т.П.: — Нет, ничего не смущало. Мы были молодые, смелые. Дочь мы могли оставить у родителей, пока обосновывались тут. Нам очень понравилась Нарва, понравились люди. Так что ничего не смущало. И Петергоф ближе — родной город.

- Когда вы жили с родителями, легко было строить с ними отношения? Недаром говорят о неуживчивости двух хозяек на одной кухне.

Т.П.: — Легко, очень легко. Во-первых, мы познакомились еще до свадьбы, и родители меня очень хорошо приняли. Отец у Олега был контуженный, когда он ушел из жизни, мы мать забрали сюда, в Нарву, потому что она осталась одна почти без средств к существованию. Тогда еще можно было, не было границ. Она какое-то время жила здесь с нами, и опять-таки не было никаких недоразумений. Замечательная женщина! Мы похоронили ее здесь и чтим ее память.

- Часто ездили на родину?

Т.П.: — Да, почти каждый год. Мы купили сначала мотоцикл, потом машину, и на своей машине ездили почти каждый год навещать родных. Потом маму Олега забрали к себе, а моя мама жила со старшим братом. Брат у меня золотой, взял полностью на себя заботу о ней.

Страсть к путешествиям

- Как складывалась ваша карьера в Эстонии?

Т.П.: — Здесь нашлось хорошее место, интересное для меня. Я работала методистом дошкольного воспитания при ГорОНО. Эту должность только создали, и я была первая на этом месте. Три года я там проработала, а потом открылся большой комбинат, я перешла в детский сад и проработала там 40 лет. Сначала в должности старшего воспитателя, а потом заместителя директора по учебно-воспитательной работе. На пенсию ушла оттуда.

А Олег три года проработал в той школе. Но он по молодости очень любил туризм, активную жизнь, любил работать с ребятами, и та должность немного сковывала его. Потянуло его к учительской работе.

О.Н.: — Я проработал учителем истории и обществоведения 18 лет в 6-й школе. С ребятами мы организовали клуб туристов, который назывался ”ВЗОР”. Расшифровывался он как ”Все знать о родине”. С этим клубом мы исколесили всю Эстонию, Прибалтику, а затем переключились на Северный Кавказ. У меня там друзья были, я с ребятами через Главный Кавказский хребет переходил восемь раз. В том числе и с покорением Эльбруса. Все это делал со школьниками!

- Ваша география путешествий ведь явно на этом не закончилась?

О.Н.: Конечно. Потом, когда я уже был директором другой школы, 12-й, в которой проработал 18 лет и откуда ушел на пенсию, мы переключились на Среднюю Азию и пять раз переходили с экспедицией пустыню Каракум. Мы дошли до места расстрела Бакинских комиссаров в пустыне. Без воды, без всего. Но у меня хорошие друзья были из города Небит-Дага (нынешнее название Балканабат. — Прим. ред.), они со своей школой, мы со своей — вместе выходили всегда на эти туристские экспедиции. Это было незабываемо! Такая дружба была у нас превосходная между двумя коллективами!

Мы ездили к ним в каникулы весной или осенью, а они приезжали к нам зимой на лыжах кататься. Это было незабываемо — туристы из пустыни приезжают сюда кататься на лыжах. И лыжи постоянно ломали. Ну не могли они, не умели. Но это было незабываемо, конечно. Эти встречи стали традиционными.

У меня большой архив фотографий и видео с наших школьных походов. Я помогаю выпускникам всех школ готовить видеофильмы для вечеров встреч. Мы ходим каждый год на вечера, которые устраивают ребята, а я им подготавливаю фильмы по нашей школьной жизни.

А потом мы переключились на международные поездки — в Швецию, Норвегию, Данию, Германию, Чехию. Было тоже очень интересно. Ездили не только с ребятами, но и с учителями. Я посетил 59 стран, а жена 42.

- Жена тоже с вами всегда ездила?

О.Н.: — Мы друг без друга никуда. Поэтому нас по отдельности и не воспринимают — только как единое целое. Нас поодиночке невозможно увидеть, мы всегда вместе. Супруга со мной переходила Главный Кавказский хребет, я ее брал в первые походы. Потом и дети к этому приучились. Сын был моим заместителем в восхождении на Эльбрус до высоты 4200 м. И дочка с нами в походах все время была, так что они у меня тоже туристы. Теперь уже и внук путешествует — два года назад был в Новой Зеландии.

Мы продолжаем путешествовать каждый год. Даже во время коронавируса успели побывать в Латвии, в Литве и всю Эстонию исколесили. Благо есть возможность. Были в южной Эстонии — Выру, пещеры Пиуза, Рыуга. В общем, хорошо съездили.

- Но путешествия, насколько я знаю, не единственное ваше увлечение, вы еще и заядлые рыбаки.

О.Н.: — Да, рыбалка у нас круглый год! Зимой выезжаем с друзьями на Чудское озеро, у нас есть постоянная команда и большая семиместная машина. Раз в неделю точно выезжаем. Вот только нынче нельзя было ездить — льда не было. Летом на реке Нарове рыбачу и на карьерах. Супруга постоянно нас сопровождает, правда, на Чудское озеро не ездит. А здесь всегда вместе с ней рыбачим. До сих пор живем интересно.
Наша бриллиантовая свадьба тоже была довольно своеобразной. Я попал в больницу, и отмечали эту бриллиантовую свадьбу 20 августа в больнице. Пришли друзья, родственники, накрыли столы и отмечали там, нам разрешили. И видео сняли, и фотографии сделали. Всю дорогу с приключениями.

Еще дачей занимаемся. Все сами там сделали, домик, огород. Все лето там проводим. Приезжают дети, внук, который сейчас в Швеции живет, с правнучкой, друзья. В общем, мы всегда чем-то заняты.

- Как вы считаете, в чем залог вашей долгой и счастливой семейной жизни?

Т.П.: — Наверное, совокупность многих вещей. Но самое главное, пожалуй, общность интересов. И, конечно, терпение у обоих. Семейная жизнь требует терпения, прощения, понимания. Без этого никуда.

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