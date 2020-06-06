Пройти мимо или вмешаться? Один телефонный звонок может спасти жизнь

Май. Теплая погода. Коронавирус отступает. Засидевшиеся на домашнем обучении подростки крутятся около обнесенной временным забором спортивно-игровой площадки. Раз — и кордон прорван: 9 человек с самокатами самозабвенно трюкачат на любимой горке. Да, всем известно, что ограничения продолжают действовать и как минимум до 18 мая площадки должны оставаться закрытыми. Но детям так хочется двигаться и играть, так понятно их желание нарушить запрет. Надо бы вызвать полицию и выгнать мальчишек с площадки. Но стоит ли отвлекать полицию по таким мелочам?

Стоит. И это не мелочь.

Важно поведение каждого



По словам подполковника полиции Сергея Андреева, руководителя Нарвского отделения полиции, чрезвычайное положение действует до 18 мая, и до этого времени обязательно следует придерживаться правила 2+2, а также не собираться большими компаниями или устраивать массовые мероприятия. ”Правила установлены, чтобы пресечь распространение вируса и скорее возвратить жизнь в нормальное русло, — говорит он. — Замечая такие нарушения, важно сообщать об этом в полицию, чтобы можно было оперативно отреагировать на ситуацию. В борьбе с коронавирусом результат зависит об поведения абсолютно каждого человека”.

”Мы также проводим активную работу и каждый день проверяем игровые площадки и т. д., а также места, где можно поесть вечером, — сообщила Меэли Хунт, пресс-секретарь Таллиннской муниципальной полиции, для которой контроль за соблюдением правила 2+2 и надзор за игровыми площадками сейчас приоритет номер один. — Под контролем Муниципальной полиции около 300 различных площадок, стадионов, скейт-парков. В своей работе мы используем беспилотный летательный аппарат, который позволяет получить доступ к труднодоступным местам, где наш патрульный автомобиль не может проехать”.

Помогать не раздумывая



Участие каждого из нас важно не только в борьбе с коронавирусом, но и с другими негативными явлениями. Большинство из нас хочет жить в безопасной среде, следовательно, нужно прилагать к этому усилия, не ожидая, что вмешается кто-то другой и наведет порядок.