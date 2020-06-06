06.06.2020, 15:56

Пройти мимо или вмешаться? Один телефонный звонок может спасти жизнь


Татьяна Писарева
EST
Vägivald
Foto on illustreeriv.Foto: Anni Õnneleid

В нашем неспокойном мире то и дело происходит что-нибудь, что вызывает наше недовольство, гнев или даже страх. Как часто мы отводим глаза вместо того, чтобы привлечь внимание к чьим-то противоправным действиям? Действительно ли сигналы от обывателей помогают предотвращать серьезные преступления и куда в каких случаях следует звонить, узнавала ”МК-Эстония”.

Май. Теплая погода. Коронавирус отступает. Засидевшиеся на домашнем обучении подростки крутятся около обнесенной временным забором спортивно-игровой площадки. Раз — и кордон прорван: 9 человек с самокатами самозабвенно трюкачат на любимой горке. Да, всем известно, что ограничения продолжают действовать и как минимум до 18 мая площадки должны оставаться закрытыми. Но детям так хочется двигаться и играть, так понятно их желание нарушить запрет. Надо бы вызвать полицию и выгнать мальчишек с площадки. Но стоит ли отвлекать полицию по таким мелочам?

Стоит. И это не мелочь.

Важно поведение каждого


По словам подполковника полиции Сергея Андреева, руководителя Нарвского отделения полиции, чрезвычайное положение действует до 18 мая, и до этого времени обязательно следует придерживаться правила 2+2, а также не собираться большими компаниями или устраивать массовые мероприятия. ”Правила установлены, чтобы пресечь распространение вируса и скорее возвратить жизнь в нормальное русло, — говорит он. — Замечая такие нарушения, важно сообщать об этом в полицию, чтобы можно было оперативно отреагировать на ситуацию. В борьбе с коронавирусом результат зависит об поведения абсолютно каждого человека”.

”Мы также проводим активную работу и каждый день проверяем игровые площадки и т. д., а также места, где можно поесть вечером, — сообщила Меэли Хунт, пресс-секретарь Таллиннской муниципальной полиции, для которой контроль за соблюдением правила 2+2 и надзор за игровыми площадками сейчас приоритет номер один. — Под контролем Муниципальной полиции около 300 различных площадок, стадионов, скейт-парков. В своей работе мы используем беспилотный летательный аппарат, который позволяет получить доступ к труднодоступным местам, где наш патрульный автомобиль не может проехать”.

Помогать не раздумывая


Участие каждого из нас важно не только в борьбе с коронавирусом, но и с другими негативными явлениями. Большинство из нас хочет жить в безопасной среде, следовательно, нужно прилагать к этому усилия, не ожидая, что вмешается кто-то другой и наведет порядок.

”Уровень доверия Департаменту полиции и погранохраны со стороны населения Эстонии уже долгое время находится на отметке 85% и выше, и мы ощущаем это, общаясь с людьми. Мы рады тому, что люди знают, что в полицию можно смело обратиться не только с проблемой, но и с вопросом или за советом, и делают это активно, — говорит Сергей Андреев. — С каждым годом люди все активнее помогают полиции в борьбе с преступлениями и нарушениями и, например, в Нарве много примеров, когда человек не остался равнодушным в конкретной ситуации, позвонил на 112, и благодаря этому полиция могла оперативно вмешаться и задержать подозреваемых.

В некоторых случаях такими звонками жертве спасали жизнь и здоровье. Например, жительницу Нарвы наградили почетным знаком ”Гражданская смелость” за спасение жизни соседки. Женщина услышала, что в соседней квартире происходит ссора, звучали выстрелы. Она позвонила соседке, чтобы узнать, что случилось, и ее попросили вызвать полицию, что

женщина и сделала. На вызов прибыли полицейские группы быстрого реагирования. Так как у подозреваемого было огнестрельное оружие, без этого звонка все могло бы закончиться трагедией”.

Пресс-служба полиции привела и другие случаи, когда отвратить несчастье помогли бдительность и гражданская ответственность очевидцев, но особенно сильно, по словам подполковника полиции, ощущается поддержка населения в борьбе с нетрезвыми водителями именно во время чрезвычайного положения. В Нарве каждый четвертый пьяный за рулем был задержан благодаря сигналу свидетеля.

Равнодушие — преступно


Согласно закону, информировать службы местного самоуправления (полицию, Департамент социального страхования и т. д.) о ребенке, который нуждается в помощи или находится в опасности, обязан каждый из нас. Сделать сообщение можно по телефону помощи детям 116 111, который работает по всей Эстонии круглосуточно (общение возможно как на эстонском, так и на русском и английском языках), также можно писать по электронной почте: info@lasteabi.ee, причем сообщение может быть и анонимным, если звонящий опасается, например, мести со стороны взрослых, ответственных за благополучие ребенка. Все звонки, касающиеся детей, сообщения о ребенке, нуждающемся в помощи, приветствуются, заверяет Катре Кирст, специалист по коммуникациям Департамента социального страхования. Главное, без колебаний прийти на помощь, ведь порой люди просто не знают, к кому обратиться и где искать выход из трудной ситуации.

Природе тоже надо помогать


Быть внимательным и ответственным следует не только в городских условиях, но и на природе. По словам пресс-секретаря Инспекции по охране окружающей среды Лейли Тууль, люди активно пользуются возможностью сообщить о запахах в окружающем воздухе, возможных нарушениях правил рыболовства, складировании отходов в лесу, сжигании мусора, езде по берегам водоемов, загрязнении морской среды и других подобных проблемах, свидетелями которых они стали.

Например, в 2019 году Инспекция по охране окружающей среды получила 5 319 сигналов. Наиболее распространенные проблемы, известия о которых были получены от очевидцев, — запахи (2009 сообщений), сжигание мусора (349 сообщений), незаконное складирование мусора (296 сообщений), нарушение запрета на рыбалку с сетями/ловушками (269 сообщений). На основании принятых по телефону сигналов удавалось задержать браконьеров и других нарушителей.

Операторы телефона экологической информации 1313 регистрируют все уведомления в пределах компетенции Инспекции по охране окружающей среды и перенаправляют их в соответствующие инстанции. Дальнейшие действия зависят от содержания сообщения, объясняет Лейли Тууль: иногда достаточно обратной связи, иногда требуются немедленные действия. Например, когда поступает сигнал о том, что ведется промысел в запретном месте, инспекторы попытаются прибыть туда как можно скорее, чтобы положить конец незаконной деятельности. Если сообщается о найденной в лесу куче мусора, это можно проверить на следующий день.

Необходимо уточнить один момент, добавляет Тууль. Местные органы власти имеют те же полномочия в отношении отходов, что и Инспекция по охране окружающей среды. О мусоре в Таллинне или в любом городе или поселке следует сообщать, прежде всего, местному самоуправлению. Они в курсе местных проблем и решают, как поступать с отходами на месте согласно действующим правилам.

Количество звонков на горячую линию инспекции увеличивается с каждым годом, в дополнение к уведомлениям о возможных нарушениях и проблемах окружающей среды появляется все больше и больше сигналов, которые выходят за рамки компетенции и задач Инспекции по окружающей среде, отмечает Тууль. Операторы должны направлять такие уведомления в соответствующие организации. Например, сообщения о мертвом или раненом

крупном животном на дорогах передаются охотничьим обществам, которые организуют удаление животного с дороги.

Большое количество сообщений, по словам Тууль, касается беспомощных диких животных: заблудившееся в городе крупное животное, раненый еж, енот в домашнем саду или другие подобные инциденты. Зверь, который попал в дорожный вихрь города, должен быть выведен оттуда, потому что ситуация опасна как для самого животного, так и для участников дорожного движения. В таких случаях оператор направляет уведомление в Инспекцию по охране окружающей среды, которая, в зависимости от конкретного случая, будет действовать совместно с другими агентствами для поиска решения.

Телефонные номера Центра тревоги


112. Номер 112, принимающий в год около миллиона звонков, можно использовать для вызова полиции, службы спасения и скорой помощи. Если существует риск для жизни, здоровья, имущества или окружающей среды, всегда звоните по номеру экстренной помощи 112. Телефон для связи с эстонской службой экстренной помощи из-за границы +372 6000 112.

1247. В связи с чрезвычайной ситуацией Центр тревоги в сотрудничестве с Управлением здравоохранения открыл информационную линию Центра тревоги 1247, которая предоставляет информацию по различным вопросам, связанным с коронавирусом и его распространением. Этот номер не дает медицинских консультаций. Телефон работает круглосуточно, звонки бесплатны, а ответы доступны на эстонском, английском и русском языках. При звонке из-за рубежа набирайте +372 600 1247.

Важные номера телефонов

  • 1220 Консультация семейных врачей
  • 612 3000 Информационный телефон Департамента полиции и погранохраны
  • 1524 Справочный телефон спасательной службы
  • 1510 Дорожная информация, можно сообщить о проблемах на государственных дорогах (отсутствие знака, дыра в дорожном покрытии и т. п. )
  • 1313 Телефон экологической информации
  • 14410 Таллиннский телефон городской помощи, Таллиннская муниципальная полиция
  • 1343 Телефон Elektrilevi для сообщения о неисправностях
  • 116 111 Телефон помощи детям
  • 116 006 Кризисная линия помощи жертвам


При выезде за пределы Европы всегда проверяйте местные номера экстренных служб, так как их может быть несколько. В случае неприятностей за границей обратитесь в консульство Эстонии или в представительство ближайшего государства-члена Европейского союза. В экстренных случаях вы всегда можете обратиться в Министерство иностранных дел Эстонии по телефону: +372 5301 9999 (круглосуточно).

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