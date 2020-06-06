Пройти мимо или вмешаться? Один телефонный звонок может спасти жизнь

Операторы телефона экологической информации 1313 регистрируют все уведомления в пределах компетенции Инспекции по охране окружающей среды и перенаправляют их в соответствующие инстанции. Дальнейшие действия зависят от содержания сообщения, объясняет Лейли Тууль: иногда достаточно обратной связи, иногда требуются немедленные действия. Например, когда поступает сигнал о том, что ведется промысел в запретном месте, инспекторы попытаются прибыть туда как можно скорее, чтобы положить конец незаконной деятельности. Если сообщается о найденной в лесу куче мусора, это можно проверить на следующий день.
Необходимо уточнить один момент, добавляет Тууль. Местные органы власти имеют те же полномочия в отношении отходов, что и Инспекция по охране окружающей среды. О мусоре в Таллинне или в любом городе или поселке следует сообщать, прежде всего, местному самоуправлению. Они в курсе местных проблем и решают, как поступать с отходами на месте согласно действующим правилам.
Количество звонков на горячую линию инспекции увеличивается с каждым годом, в дополнение к уведомлениям о возможных нарушениях и проблемах окружающей среды появляется все больше и больше сигналов, которые выходят за рамки компетенции и задач Инспекции по окружающей среде, отмечает Тууль. Операторы должны направлять такие уведомления в соответствующие организации. Например, сообщения о мертвом или раненом
крупном животном на дорогах передаются охотничьим обществам, которые организуют удаление животного с дороги.
Большое количество сообщений, по словам Тууль, касается беспомощных диких животных: заблудившееся в городе крупное животное, раненый еж, енот в домашнем саду или другие подобные инциденты. Зверь, который попал в дорожный вихрь города, должен быть выведен оттуда, потому что ситуация опасна как для самого животного, так и для участников дорожного движения. В таких случаях оператор направляет уведомление в Инспекцию по охране окружающей среды, которая, в зависимости от конкретного случая, будет действовать совместно с другими агентствами для поиска решения.
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем
Созданы искусственные эритроциты с дополнительными возможностями
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
«Начинается всё не так и серьёзно»: Песков высказался о COVID–19