Пришел час расплаты: фирмы уже начали выставлять требования оплатить давние штрафы. Как быть и что делать?

Так же следует поступать, и если вы продали машину, а новый хозяин еще не переоформил ее на себя. Его штрафы и неустойки — это его штрафы и неустойки. Но нужно позаботиться о доказательствах того, когда машина была передана.
При этом умельцы и диванные знатоки в интернете вовсю советуют: ”Если вам выставили требование об уплате неустойки, то скажите, что за рулем были не вы, а кто — вы не помните. Потому что обязанность хранить информацию о том, кто был за рулем вашей машины, сохраняется только на протяжении 6 месяцев. Потом вы не обязаны ничего помнить и говорить. И тогда от вас с этим требованием оплатить штраф отстанут!”
Но Евгений Твердохлебов отмечает, что на самом деле это совсем не так. Ведь Госсуд в одном из решений по поводу платных парковок постановил: предполагается, что за рулем машины был ее собственник. И если это не так, то собственник (!) должен доказать, что его за рулем машины не было, а был другой человек.
”Не смог доказать — плати штраф. Так что все эти утверждения типа ”меня за рулем не было, был кто-то другой, но я не помню, кто” совершенно не помогут вам освободиться от требования о неустойке. Совсем наоборот, вас в таком случае обяжут ее платить, если судебная практика не изменится”, — подчеркивает Евгений Твердохлебов.
Доводы, которые не помогут
Присяжный адвокат отмечает, что раньше некоторые юристы и представляющиеся юристами люди советовали: ”Получили штраф от частной парковки — не платите, а выбросьте его. Все равно у них нет ваших данных, и они до вас не доберутся”.
”Сейчас же те, кто послушал этих недальновидных советчиков, оказались в сложной ситуации, — констатирует Евгений Твердохлебов. — Но если вы обратитесь к специалисту, возможно, удастся провести с фирмой переговоры и несколько снизить сумму. Может быть, они согласятся не доводить дело до суда, и не требовать пени, если должник заплатит всю сумму сразу”.
Доводы, которые, исходя из нынешней судебной практики, не помогали: 1) я не заключал с фирмой никакого договора, поэтому платить не обязан, 2) мне под дворником никаких квитанций не оставляли, 3) я не помню, кто был за рулем, поэтому платить не обязан, 4) никакие таблички при въезде на парковку не висели.
Он отмечает, что по закону срок давности требования составляет три года. Но в некоторых случаях, когда человек знает, что нарушает, но все равно сознательно это делает (читай: уклоняется от оплаты парковки), срок давности может составлять и десять лет.
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