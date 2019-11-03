Пришел час расплаты: фирмы уже начали выставлять требования оплатить давние штрафы. Как быть и что делать?

”Надо отметить, что мы не меняли размер штрафа с 2006 года, — говорит Кованен. — Конечно, не все штрафы уже можно востребовать, но половиной из них мы точно займемся!”

Он отмечает, что с годами ситуация стала лучше, а ”героев”, у которых более сотни штрафов на каждого, теперь нет. Сознательно и злонамеренно люди больше не нарушают.

”Но в суде еще есть дела, где мы требуем оплаты порядка 20 штрафов с одного человека”, — говорит Кованен.

Он добавляет, что если человек добровольно оплатит свои старые штрафы, не дожидаясь от фирмы требования, то предприятие не будет добавлять к сумме расходы на востребование и пени.

”Свои старые штрафы можно проверить на страничке www.europark.ee, — советует Кованен. — И даже если вы давно уже продали машину, мы все равно потребуем оплаты старых штрафов”.

Он добавляет, что если фирма отправит требование, то к сумме для юридических лиц добавится 40 евро и для физических лиц — 30 евро. Если же дело дойдет до суда, то к этому можно приплюсовать еще 45 евро за госпошлину и 20 евро представительских расходов. Таким образом, штраф в 25 евро для физического лица может вылиться в требование в 120 евро.

”Сейчас в суде у нас более 300 дел. В ближайшее время их станет больше, — говорит Кованен. — Пока что мы подавали в суд на юридических лиц, но скоро дойдет очередь и до простых людей, так что количество дел существенно возрастет”.

Представитель Ühisteenused Энрика Хайн отмечает, что они тоже отправили в Департамент шоссейных дорог запросы о представлении данных нескольких тысяч автовладельцев. И со всех, своевременно не оплативших штрафы должников, они планируют взыскать деньги.

”Самый давний штраф, оплату которого сейчас востребуют, был выписан менее трех лет назад, — отмечает Хайн. — Но при известных условиях возможно востребовать деньги и за более давние периоды”.

Она добавляет, что пока еще фирма не успела отправить напоминания всем должникам — на данный момент упор сделан на юридические лица. Неоплаченных штрафов у них около 20% от общего количества выписанных требований. И в их числе есть машины с иностранными номерами.

”В зависимости от нарушения, суммы штрафов варьируются от 10 до 57 евро, — отмечает Хайн. — Поэтому тем, у кого есть неоплаченные штрафы, мы советуем их оплатить, чтобы избежать дополнительных расходов — например, на делопроизводство и суд. Если у нас есть контакты должника, мы до подачи в суд предварительно свяжемся с ним и предложим оплатить штрафы добровольно. При необходимости, можем заключить и график рассрочки”.