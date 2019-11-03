03.11.2019, 09:34

Пришел час расплаты: фирмы уже начали выставлять требования оплатить давние штрафы. Как быть и что делать?

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Оксана Авдеева, МК-Эстония
EST 86
Europark teeb tööd
Europark teeb töödFoto: Andres Putting

Житель Таллинна Анатолий был весьма удивлен, когда на днях получил от фирмы Europark требование оплатить 700 евро. Оказалось, фирма хочет получить с него деньги за давние штрафы. «Так как срок давности в три года еще не истек, пришлось платить», – говорит мужчина. Людей, которые должны частным фирмам за парковку, – тысячи. В каких же случаях с вас могут потребовать деньги и при каких обстоятельствах срок давности – не три года, а все десять лет, выясняла «МК-Эстония».

В начале этого года в судебной практике был создан прецедент, который заставил вздрогнуть многих: хотя утверждали, что частные парковочные фирмы — Europark, Citypark, Ühisteenused, PartIT и другие — не могут вас заставить оплатить штраф (неустойку) за парковку, потому что у них нет ваших личных данных, суд поставил в этом деле точку. И обязал Департамент шоссейных дорог представлять фирме Europark данные должников по штрафам.

Недавно стало известно, что данные теперь имеет право получать и фирма Ühisteenused. В итоге в сентябре выяснилось, что только Europark получила данные 6000 автовладельцев. И полетели первые ласточки — ”письма счастья” и требования оплатить давние штрафы.

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Миллионы евро

Хотя многие думают, что если штрафу более трех лет, платить его необязательно, в фирме Europark считают, что неустойка вообще не устаревает.

”В нашей базе данных есть штрафы с 2011 года, — говорит исполнительный директор фирмы Карол Кованен. — И в суде также имеются штрафы старше трех лет. Например, сейчас востребуем штраф 2014 года”.

На данный момент у Europark 70 000 штрафов, которые ”моложе” трех лет. И более 150 000 неоплаченных штрафов всего.

Суммы варьируются. Если взять по среднему ”тарифу” в 25 евро, то общая сумма штрафов, которым меньше трех лет, составляет 1,75 млн евро. Всего же штрафов выписано на сумму примерно 4 000 000 евро.

”Надо отметить, что мы не меняли размер штрафа с 2006 года, — говорит Кованен. — Конечно, не все штрафы уже можно востребовать, но половиной из них мы точно займемся!”

Он отмечает, что с годами ситуация стала лучше, а ”героев”, у которых более сотни штрафов на каждого, теперь нет. Сознательно и злонамеренно люди больше не нарушают.

”Но в суде еще есть дела, где мы требуем оплаты порядка 20 штрафов с одного человека”, — говорит Кованен.

Он добавляет, что если человек добровольно оплатит свои старые штрафы, не дожидаясь от фирмы требования, то предприятие не будет добавлять к сумме расходы на востребование и пени.

”Свои старые штрафы можно проверить на страничке www.europark.ee, — советует Кованен. — И даже если вы давно уже продали машину, мы все равно потребуем оплаты старых штрафов”.

Он добавляет, что если фирма отправит требование, то к сумме для юридических лиц добавится 40 евро и для физических лиц — 30 евро. Если же дело дойдет до суда, то к этому можно приплюсовать еще 45 евро за госпошлину и 20 евро представительских расходов. Таким образом, штраф в 25 евро для физического лица может вылиться в требование в 120 евро.

”Сейчас в суде у нас более 300 дел. В ближайшее время их станет больше, — говорит Кованен. — Пока что мы подавали в суд на юридических лиц, но скоро дойдет очередь и до простых людей, так что количество дел существенно возрастет”.

Представитель Ühisteenused Энрика Хайн отмечает, что они тоже отправили в Департамент шоссейных дорог запросы о представлении данных нескольких тысяч автовладельцев. И со всех, своевременно не оплативших штрафы должников, они планируют взыскать деньги.

”Самый давний штраф, оплату которого сейчас востребуют, был выписан менее трех лет назад, — отмечает Хайн. — Но при известных условиях возможно востребовать деньги и за более давние периоды”.

Она добавляет, что пока еще фирма не успела отправить напоминания всем должникам — на данный момент упор сделан на юридические лица. Неоплаченных штрафов у них около 20% от общего количества выписанных требований. И в их числе есть машины с иностранными номерами.

”В зависимости от нарушения, суммы штрафов варьируются от 10 до 57 евро, — отмечает Хайн. — Поэтому тем, у кого есть неоплаченные штрафы, мы советуем их оплатить, чтобы избежать дополнительных расходов — например, на делопроизводство и суд. Если у нас есть контакты должника, мы до подачи в суд предварительно свяжемся с ним и предложим оплатить штрафы добровольно. При необходимости, можем заключить и график рассрочки”.

Однако на вопросы, сколько всего было выписано штрафов и на какую сумму, а также сколько штрафов у самого крупнейшего должника, Хайн не ответила, сославшись на коммерческую тайну.

Мифы о штрафах

Присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex советует тем, кто получил требование от частной парковки уплатить неустойку (в народе ”штрафы”) и с ним не согласен, сначала обратиться за помощью к специалисту.

”Например, к адвокату, — рекомендует Евгений Твердохлебов. — Который проверит, не устарело ли требование о неустойке. И нет ли еще каких-либо обстоятельств, которые освобождают от уплаты неустойки. И так далее”.

Например, если о желании требовать неустойку фирма сообщила не сразу, а лишь спустя годы, то закон позволяет в этом случае отказаться от договорного штрафа.

”По закону, о своем желании требовать неустойку фирма должна сообщить сразу же, — подчеркивает присяжный адвокат. — Является ли при этом прикрепляемый к машине документ (квитанция под дворником — прим.ред.) надлежащим извещением — вопрос. Например, если у фирмы не было никаких других данных о собственнике машины, и квитанция под дворником была на тот момент единственным способом сообщить о своем намерении востребовать неустойку, то да. Если же у фирмы были другие данные собственника машины, например, его адрес, телефон, электронная почта, то нет. Ведь фирма могла сообщить о своем требовании по адресу, телефону или электронной почте. Но это — мое личное мнение, которое может не совпадать с точкой зрения суда”.

Еще один момент: адвокат должен проверить, принадлежала ли машина данному человеку на тот момент, когда были выписаны штрафы.

”Если нет, а фирма требует уплаты неустойки, то у человека есть полное право отказаться платить, — подчеркивает Евгений Твердохлебов. — Ведь штрафы и неустойки предыдущего владельца не переходят при продаже машины к новому”.

Как же быть, если вы недавно купили подержанную машину, а теперь вам звонят из фирмы и требуют оплатить штрафы предыдущего хозяина вашей машины?

”Не паниковать, отказаться платить и сообщить, что вы на тот момент еще не были хозяином этой машины, — советует присяжный адвокат. — Если же фирма с вас начинает требовать представить им тогда данные предыдущего хозяина, то помните: вы ничего им представлять не обязаны, и искать эти данные — это их задача. Пусть запрашивают их в Департаменте шоссейных дорог”.

Так же следует поступать, и если вы продали машину, а новый хозяин еще не переоформил ее на себя. Его штрафы и неустойки — это его штрафы и неустойки. Но нужно позаботиться о доказательствах того, когда машина была передана.

При этом умельцы и диванные знатоки в интернете вовсю советуют: ”Если вам выставили требование об уплате неустойки, то скажите, что за рулем были не вы, а кто — вы не помните. Потому что обязанность хранить информацию о том, кто был за рулем вашей машины, сохраняется только на протяжении 6 месяцев. Потом вы не обязаны ничего помнить и говорить. И тогда от вас с этим требованием оплатить штраф отстанут!”

Но Евгений Твердохлебов отмечает, что на самом деле это совсем не так. Ведь Госсуд в одном из решений по поводу платных парковок постановил: предполагается, что за рулем машины был ее собственник. И если это не так, то собственник (!) должен доказать, что его за рулем машины не было, а был другой человек.

”Не смог доказать — плати штраф. Так что все эти утверждения типа ”меня за рулем не было, был кто-то другой, но я не помню, кто” совершенно не помогут вам освободиться от требования о неустойке. Совсем наоборот, вас в таком случае обяжут ее платить, если судебная практика не изменится”, — подчеркивает Евгений Твердохлебов.

Доводы, которые не помогут

Присяжный адвокат отмечает, что раньше некоторые юристы и представляющиеся юристами люди советовали: ”Получили штраф от частной парковки — не платите, а выбросьте его. Все равно у них нет ваших данных, и они до вас не доберутся”.

”Сейчас же те, кто послушал этих недальновидных советчиков, оказались в сложной ситуации, — констатирует Евгений Твердохлебов. — Но если вы обратитесь к специалисту, возможно, удастся провести с фирмой переговоры и несколько снизить сумму. Может быть, они согласятся не доводить дело до суда, и не требовать пени, если должник заплатит всю сумму сразу”.

Доводы, которые, исходя из нынешней судебной практики, не помогали: 1) я не заключал с фирмой никакого договора, поэтому платить не обязан, 2) мне под дворником никаких квитанций не оставляли, 3) я не помню, кто был за рулем, поэтому платить не обязан, 4) никакие таблички при въезде на парковку не висели.

Он отмечает, что по закону срок давности требования составляет три года. Но в некоторых случаях, когда человек знает, что нарушает, но все равно сознательно это делает (читай: уклоняется от оплаты парковки), срок давности может составлять и десять лет.

”Тут возникает и еще один вопрос: некоторые могут трактовать, что три года начинаются с того момента, как был выписан штраф, а некоторые — что с того с момента, как фирма узнала, кто на самом деле должник. Можно трактовать и так, и так. Ведь в юридике никогда нельзя быть ни в чем уверенным, а в ситуации с платной парковкой в Эстонии вообще порой творятся мистические вещи”, — констатирует присяжный адвокат.

”Башмак” и личные данные

В его практике был случай, когда парковочная фирма судилась с женщиной, у которой в общей сложности было порядка 200 штрафов (30 евро каждый) за неоплаченную парковку.

”Было много фотографий ее машины, но ни на одной из фотографий не было видно, чтобы под дворником лежала квитанция, — рассказывает Евгений Твердохлебов. — Я спросил: как же вы тогда докажете, что вы ее там оставляли? На что представитель фирмы сказал, что его контролеры не помнят, оставляли они ее там или нет, но так как они оставляют всем, то, следовательно, и здесь оставляли. Суд решил, что это логичный довод, и постановил, что женщина должна все эти штрафы оплатить. Если бы это было другое дело, не связанное с парковкой, то, скорее всего, такое ”доказательство” не было бы судом акцептировано”.

На вопрос, как же фирма получила личные данные этой женщины, против которой потом и подала в суд, Евгений Твердохлебов отвечает: ”Однажды они повесили ей на колесо машины ”башмак”. Его кто-то спилил. Фирма подала заявление в полицию, мол, украли ”башмак”. Полиция возбудила уголовное дело и допросила эту женщину. Женщина сказала, что ”башмак” не брала. Полиция закрыла уголовное дело в связи с отсутствием доказательств и отправила обеим сторонам постановление о закрытии уголовного дела. В этом документе и были данные женщины, воспользовавшись которыми, фирма и подала против нее в суд”.

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