ПриХватизация собственности. Как быть, если местному самоуправлению или государству понадобилась ваша земля?

К сожалению, Карина не захотела придавать делу огласку, чтобы не портить с волостью отношения, и просто попросила газету о консультации в области своих прав.

”Проблема в том, что они хотят именно самый лакомый кусочек моей земли, — вздыхает женщина. — Ту часть, что возле дороги, она на возвышении. Дальше — низина и болото. И там дом особо не построишь. И они хотят именно ту часть, что возле дороги”.

Знайте свои права!

”Бесплатно забрать часть земли ни у кого не могут, — комментирует ситуацию присяжный адвокат Advokaadibüroo Vindex Евгений Твердохлебов. — Только за справедливую и немедленную компенсацию. Это гарантируется Конституцией. Размер компенсации устанавливается на основании среднерыночной цены, которую сообщит независимый эксперт-оценщик. Если же вы считаете, что оценка неверна и земля стоит больше, то с его мнением можно спорить, заказав оценку у другого специалиста”.

Что же касается детальной планировки, то до ее утверждения проект публикуют для всеобщего обозрения, рассылают всем имеющим отношение к делу письма об опубликовании и после этого обсуждают все поступившие мнения и возражения.

”Власти стараются учесть все интересы, насколько это возможно, — описывает общий алгоритм Евгений Твердохлебов. — Только после этого ее утверждают и публикуют. После утверждения детальную планировку можно обжаловать в административном суде. Если же все возможности уже упущены, то можно подать новое ходатайство об утверждении новой планировки”.

Присяжный адвокат советует: покупая землю, нужно обязательно поинтересоваться в местном само-управлении, какие утверждены планировки и какие планировки могут быть утверждены в будущем. Однако это не дает 100% гарантии, что новую планировку не установят позднее.

”Уже бывали случаи, когда у собственника выкупали его земли, гаражи, дома, когда земля была нужна для общих нужд”, — перечисляет Евгений Твердохлебов. Но понятно, что владелец лишался своей собственности не бесплатно.

В каких случаях должны заплатить?

”Я два года назад купил дом в пригороде Таллинна, — рассказывает бизнесмен Анатолий. — Рядом тихо, лес недалеко, птички-ягодки-цветочки. Еще радость не выветрилась, как пришло сообщение: рядом будут строить железную дорогу. Если бы я об этом знал, никогда бы там дом не купил!”