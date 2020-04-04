Предъявите доказательства! Как можно уменьшить сумму штрафа на частных парковках и что нужно знать инвалидам?

Виктор добавляет, что он инвалид и, насколько он знает, имеет право парковаться всегда и везде бесплатно.

”Штраф выписали через 8 минут после начала парковки и сколько я ни писал писем в фирму Ühisteenused, — показывает он переписку, — сколько ни высылал им видеозапись с регистратора, что машина стояла всего 27 минут, и фото чека из магазина с указанием времени покупки, штраф они не аннулировали. Только снизили сумму с 35 евро до 20. А я считаю, что доказательств им было предоставлено достаточно, и они должны вообще аннулировать штраф. Я же не виноват, что был ветер и часы упали!”

После случившегося он даже заменил парковочные часики с бумажных на пластиковые. Они тяжелее. Обещает в дальнейшем следить внимательнее, чтобы часы не падали с приборной панели. И считает, что фирма все же должна в этом случае пойти ему как инвалиду навстречу.

Пишите, посмотрим!

”На этой парковке действительно можно парковаться два часа бесплатно, но только зафиксировав время прибытия при помощи часиков или записав его от руки на бумажке, — подтверждает представитель фирмы Ühisteenused Хенрика Хайн. — Это распространяется также на места для инвалидов. Многие думают, что если у них под стеклом лежит инвакарточка, то они могут парковаться где угодно и сколько угодно. Да, она действительно по закону дает право стоять бесплатно на городских улицах, но ее действие не распространяется на частные парковки”.

При этом, в зависимости от договоренностей, которые действуют у фирмы с владельцем земли, правила парковки на местах для инвалидов могут различаться — нужно следить за табличками и знаками.

”Но конкретно в этом случае инвалидам при наличии карточки просто дают возможность припарковаться поближе к магазину, — отмечает Хайн. — Остальные правила действуют для них точно так же”.

Она отмечает, что каждый случай рассматривается индивидуально. И при наличии достаточных доказательств они идут клиентам навстречу и готовы уменьшить сумму штрафа.

”Так и в этом случае: мы пошли человеку навстречу, — говорит Хайн. — Если бы он не ошибся и время начала парковки было бы зафиксировано, мы бы вообще аннулировали штраф. К сожалению, наши фото показывают, что под стеклом машины в тот момент не было ни карточки инвалида, ни парковочных часов”.