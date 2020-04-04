04.04.2020, 21:50

Предъявите доказательства! Как можно уменьшить сумму штрафа на частных парковках и что нужно знать инвалидам?


Оксана Авдеева
EST
EuroPark
EuroParkFoto: Priit Simson

Житель Нарвы Виктор поехал в магазин Maxima, который на Тийманни, 20. ”Припарковался, поставил часики, — рассказывает мужчина. — Там можно парковаться два часа бесплатно. Но когда я выходил из машины, налетел сильный ветер и картонные парковочные часики сдуло на пол. Я этого не заметил, закрыл машину и пошел в магазин”. Хотя мужчина отсутствовал всего 27 минут, контролер успел выписать ему штраф. И сколько ни предоставлял потом Виктор доказательства — чек из магазина, запись с видеорегистратора, что машина стояла ровно 27 минут — штраф не аннулировали. Какие же доказательства, кроме часов, принимают парковочные фирмы и кому можно парковаться бесплатно, выясняла ”МК-Эстония”.

Виктор добавляет, что он инвалид и, насколько он знает, имеет право парковаться всегда и везде бесплатно.

”Штраф выписали через 8 минут после начала парковки и сколько я ни писал писем в фирму Ühisteenused, — показывает он переписку, — сколько ни высылал им видеозапись с регистратора, что машина стояла всего 27 минут, и фото чека из магазина с указанием времени покупки, штраф они не аннулировали. Только снизили сумму с 35 евро до 20. А я считаю, что доказательств им было предоставлено достаточно, и они должны вообще аннулировать штраф. Я же не виноват, что был ветер и часы упали!”

После случившегося он даже заменил парковочные часики с бумажных на пластиковые. Они тяжелее. Обещает в дальнейшем следить внимательнее, чтобы часы не падали с приборной панели. И считает, что фирма все же должна в этом случае пойти ему как инвалиду навстречу.

Пишите, посмотрим!

”На этой парковке действительно можно парковаться два часа бесплатно, но только зафиксировав время прибытия при помощи часиков или записав его от руки на бумажке, — подтверждает представитель фирмы Ühisteenused Хенрика Хайн. — Это распространяется также на места для инвалидов. Многие думают, что если у них под стеклом лежит инвакарточка, то они могут парковаться где угодно и сколько угодно. Да, она действительно по закону дает право стоять бесплатно на городских улицах, но ее действие не распространяется на частные парковки”.

При этом, в зависимости от договоренностей, которые действуют у фирмы с владельцем земли, правила парковки на местах для инвалидов могут различаться — нужно следить за табличками и знаками.

”Но конкретно в этом случае инвалидам при наличии карточки просто дают возможность припарковаться поближе к магазину, — отмечает Хайн. — Остальные правила действуют для них точно так же”.

Она отмечает, что каждый случай рассматривается индивидуально. И при наличии достаточных доказательств они идут клиентам навстречу и готовы уменьшить сумму штрафа.
”Так и в этом случае: мы пошли человеку навстречу, — говорит Хайн. — Если бы он не ошибся и время начала парковки было бы зафиксировано, мы бы вообще аннулировали штраф. К сожалению, наши фото показывают, что под стеклом машины в тот момент не было ни карточки инвалида, ни парковочных часов”.

К сожалению, подобный случай произошел недавно и в Таллинне. Анатолий приехал к магазину Magistrali, припарковался, поставил время, но когда помогал выходить сидевшему впереди сыну, ребенок случайно уронил парковочные часики под сиденье. Анатолий этого не заметил и был очень удивлен, вернувшись и увидев, что на стекле красуется штраф от фирмы Citypark.

”К сожалению, правила есть правила, — говорит исполнительный директор фирмы Citypark Арне Сына. — И если под стеклом часиков нет, то контролер обязан выписать штраф. Он не знает, упали часы на пол или нет. Он этого не видит. И неважно, чья машина — инвалида или премьер-министра Эстонии. Нет часов? Штраф!”

Однако он советует мужчине написать им на мейл, приложить доказательства — и, может быть, сумму штрафа уменьшат.

”Какие доказательства мы акцептируем — я сказать не могу. У нас подобные жалобы рассматривает комиссия, она решает”, — отмечает Сына.

Инвалиды — без преференций

К сожалению, Виктор не одинок, полагая, что инвалидам можно парковаться везде и бесплатно. Столичная пенсионерка Валентина Филипповна недавно тоже на своем опыте обнаружила, что инвалидам парковка не везде бесплатна. Правда, за эти знания ей пришлось выложить 35 евро.

”Невестка родила, — рассказывает она. — Это мой первый внук! Они живут в России, и недавно приехали, чтобы мы могли с маленьким повидаться. Муж привез меня на Балтийский вокзал, припарковался, и мы пошли встречать их с поезда. Под стеклом лежала карточка инвалида. Когда мы вернулись, под дворником лежал штраф от фирмы Europark”.

Исполнительный директор и член правления фирмы Europark Карол Кованен отмечает, что у них как у частной парковки инвакарточка не дает никаких преимуществ.

”На карточке сзади написано, что она дает право парковаться только на улицах города, — подчеркивает он. — На частные территории и парковочные дома это право не распространяется. Мы понимаем, что люди не всегда различают, где — городская земля, а где — частная. Поэтому мы не выписываем людям, у которых под стеклом лежит инвакарточка, сразу штраф. Сначала идет предупреждение, которое мы также кладем под дворник. Оно визуально похоже на штрафную квитанцию, и их часто путают”.

Он поясняет, что в предупреждении — просто информация, что здесь платная парковка. И контролер заносит в базу данных фирмы, что на такую-то машину было выписано предупреждение.

”И если мы потом обнаружим, что эта машина снова припаркована, но за парковку не заплачено, выписываем уже штраф, — описывает алгоритм действий Кованен. — Так что помните: парковаться бесплатно на частных парковках никому нельзя! Но везде, где только можно, мы обозначили места для инвалидов, чтобы они могли как можно удобнее припарковаться и с наименьшими усилиями добраться до пункта назначения”.

Он советует пенсионерке обратиться к ним, и они посмотрят, исходя из обстоятельств конкретной ситуации, что можно сделать.

При этом, если кто-то оказался в ситуации, когда часики упали или их сдуло ветром, и хочет обжаловать штраф, то Кованен советует написать жалобу.

”Мы не хотим никому выписывать штрафы, — заверяет он. — Все эти правила — обязательное использование парковочных часиков и ограничение бесплатного времени — нужны для того, чтобы обеспечить перед магазинами места для клиентов. Наша бизнес-модель не заключается в том, чтобы выписывать штрафы. Понятно, что иногда люди ошибаются, роняют часики, забывают их поставить, вводят неправильный номер в автомат, и так далее. И если нам подают жалобу на штраф, мы во всех случаях пытаемся подойти по-человечески, учитываем все аспекты и верим объяснениям людей. В таких ситуациях достаточно какого-либо простого доказательства со стороны человека, чтобы мы уменьшили сумму штрафа или вообще аннулировали его”.

Если вы пришли, когда контролер еще неподалеку, и хотите, чтобы он немедленно аннулировал штраф, то знайте: оценить все обстоятельства дела и аннулировать штраф контролер не может.

”Так что, если вы чувствуете несправедливость, лучше пишите нам! — призывает руководитель фирмы. — Можно зайти на vaie.europark.ee и отправить жалобу. Тогда мы можем все проверить и дадим ответ в тот же или на следующий день. В год у нас паркуются примерно 2,5 миллиона раз, и действительно бывает, что и мы ошибаемся, и клиенты ошибаются. Но все можно исправить. Вы также всегда можете позвонить на нашу круглосуточную инфолинию, где говорят и по-русски, и по-английски, и мы попытаемся найти выход из ситуации”.

"МК Эстония"
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