25.10.2019, 13:03

Пожилая жительница Мустамяэ: нам нужен семейный врач в районе доступности, а нас посылают в Ласнамяэ!

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"МК Эстония"
EST 5
Vererõhu mõõtmine
Foto on illustreerivFoto: Tiit Blaat

"С музыкой, с фанфарами открывался год назад центр семейных врачей в Мустамяэ. Наша врач, мы до этого ходили в другой центр, в начале этого года предупредила, что уходит на пенсию. Мы живем в Мустамяэ, на углу Таммсааре и Сыпрузе, так что нам было даже удобнее теперь ходить в новый центр семейных врачей. С большими муками, никто не хотел нас брать, мы с мужем все-таки записались. Порадовались, что хотя бы близко", — пишет читательница "МК-Эстонии".

"Мужу 83 будет, а мне 73 года. У обоих больное сердце, операции, инфаркты, инвалидность. И все бы ничего, но мне после перенесенных операций надо периодически сдавать анализ крови. Я сдавала кровь месяц назад. И когда пришла на прием в поликлинику на четвертый этаж, где сидят семейные врачи, одна медсестра и один врач принимали. Все остальные двери были закрыты, никого не было. Когда до меня дошла очередь, и медсестра стала брать кровь на анализ, я спросила, где все-то, ведь еще где-то две недели назад все были. Она сказала, что все уволились и перешли в другую поликлинику в Ласнамяэ.

Я удивилась, что это ведь так далеко. Мне ответили, что, наверное, им так удобнее. Я попросила записать меня на следующий раз, когда прийти анализ сдавать. А мне сказали: ”Знаете что, позвоните через месяц”. У меня еще закралось нехорошее предчувствие, но я подумала, что мне кажется.

Вот прошел месяц, я решила записаться на прием, а мне дали новый номер телефона. Я удивилась, почему номер изменился. Оказалось, врач ушла в Ласнамяэ. Ведь знали, что уходят, и даже не предупредили! Я бы за этот месяц сменила семейного врача! Я спросила, придет ли кто-то на замену в Мустамяэ, а мне ответили, что раньше января, скорее всего, ничего не изменится.

Я живу возле Северо-Эстонской Региональной больницы, а ездить к врачу надо в Ласнамяэ. Звонила в Департамент здоровья, чтобы сменить семейного врача — не отвечают. А если бы такая ситуация была с нашим президентом? Мне нужен врач в районе доступности, а не как сейчас мне предлагают — есть врач в Нарве, туда и езжайте".

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"МК Эстония"
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