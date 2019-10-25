Пожилая жительница Мустамяэ: нам нужен семейный врач в районе доступности, а нас посылают в Ласнамяэ!

"Мужу 83 будет, а мне 73 года. У обоих больное сердце, операции, инфаркты, инвалидность. И все бы ничего, но мне после перенесенных операций надо периодически сдавать анализ крови. Я сдавала кровь месяц назад. И когда пришла на прием в поликлинику на четвертый этаж, где сидят семейные врачи, одна медсестра и один врач принимали. Все остальные двери были закрыты, никого не было. Когда до меня дошла очередь, и медсестра стала брать кровь на анализ, я спросила, где все-то, ведь еще где-то две недели назад все были. Она сказала, что все уволились и перешли в другую поликлинику в Ласнамяэ.

Я удивилась, что это ведь так далеко. Мне ответили, что, наверное, им так удобнее. Я попросила записать меня на следующий раз, когда прийти анализ сдавать. А мне сказали: ”Знаете что, позвоните через месяц”. У меня еще закралось нехорошее предчувствие, но я подумала, что мне кажется.

Вот прошел месяц, я решила записаться на прием, а мне дали новый номер телефона. Я удивилась, почему номер изменился. Оказалось, врач ушла в Ласнамяэ. Ведь знали, что уходят, и даже не предупредили! Я бы за этот месяц сменила семейного врача! Я спросила, придет ли кто-то на замену в Мустамяэ, а мне ответили, что раньше января, скорее всего, ничего не изменится.