Повышение минимальной зарплаты ударит по многим родителям

«Мне интересно, чем руководствуются люди, которые принимают такие «суперадекватные» решения. Вы нормально мыслить умеете или целенаправленно будете своих налогоплательщиков вынуждать уезжать в Финляндию, Швецию, Норвегию, Англию? До вас дойдет когда-нибудь, что это ненормально, когда алименты 270 евро, а в следующем году уже 290 будут? Вы понимаете, что делаете все для того, чтобы вынуждать людей работать по-черному за границей? – возмущается Александр. – Почему, когда ребенок живет в семье, на него в месяц хорошо если 200 евро тратится, а когда развелись, то 270+270+60, и еще папа должен сводить же ребенка куда-нибудь, подарки дарить. На какие шиши водить и дарить подарки-то? Почему я должен содержать свою бывшую жену? Ребенка содержать хочу и могу, бывшую жену – нет и не обязан».

Дмитрий тоже несколько лет в разводе со второй женой и выплачивает алименты на двух несовершеннолетних детей несмотря на то, что старшая дочь живет с ним.

«На старшую дочь я плачу половину от «минималки», хоть она и решила переехать ко мне, на младшую суд постановил фиксированную сумму, меньше, учитывая мой возраст, видимо. Я категорически против того, чтобы алименты привязывали к минимальной зарплате. Такой закон только разрушает семьи, – заявляет Дмитрий. – Женщина родила детей и может не сохранять семью. Она может уйти от мужчины и не работать, зная, что 600 евро за двоих и так будет от него получать. А с троих уже целых 900 евро! При этом у отца прав никаких нет на ребенка, только платить. И я знаю не один пример, когда женщины живут в свое удовольствие, гуляют и не тратят даже алиментные деньги на детей. Зачем мне содержать бывшую жену?»

Мужчина жалуется, что после оплаты алиментов и коммунальных услуг денег почти не остается, поэтому ему пришлось устроиться на вторую работу – таксистом. Так он может хоть как-то обеспечивать себя и покупать что-то детям, зная точно, что эти деньги будут потрачены на их нужды и желания.

Есть одно «но»

При этом около 9000 человек в Эстонии, как мужчин, так и женщин, имеют долги по алиментам своим детям. Общая сумма их задолженности составляет порядка 60 миллионов евро. Очевидно, что кто-то не хочет платить ни копейки, но есть и те, кто просто не может. Есть ли выход из этой ситуации?