Повышение минимальной зарплаты ударит по многим родителям

Почти три месяца профсоюзы и работодатели не могли договориться о том, на сколько со следующего года вырастет минимальная заработная плата. В какой-то момент под угрозой оказался сам факт ее повышения. И вот, в конце ноября договоренность была достигнута — 584 евро в месяц и 3,48 евро в час. Почему этому событию должны радоваться работники, но в итоге пострадают многие родители — разбиралась ”МК-Эстония”.
Еще в сентябре появилась новость о том, что минимальная зарплата с первого января 2020 года может вырасти с нынешних 540 до 578 евро в месяц. Однако данное соглашение не было одобрено советом уполномоченных Центрального союза профсоюзов. По мнению профсоюзов, минимальная зарплата должна составлять хотя бы 40% от средней, то есть быть не менее 600 евро. Но на такое повышение не были готовы работодатели. Недели переговоров и помощь государственного примирителя сделали свое дело, и 25 ноября было подписано соглашение о 584 евро.
Все в сад
Несмотря на то, что повышение минимальной зарплаты следует расценивать как положительную новость, многим родителям она точно придется не по душе. Во-первых, к минимальной зарплате привязана плата за детский сад в разных населенных пунктах.
Стоимость места в детском саду местное самоуправление устанавливает самостоятельно. Однако она не должна быть больше 20% от минимальной зарплаты. В Таллинне родители детсадовцев должны платить в месяц 12,2% от «минималки» за каждого ребенка. То есть со следующего года эта сумма вырастет с 65,88 евро до 71,25. И если в семье двое детей, то ежемесячное увеличение финансовой нагрузки почти на 11 евро в год выливается практически в 130 евро. В детских садах с бассейном в этом году плата составляла 72,36 евро, то есть 13,4% от минимальной зарплаты. Со следующего года эта сумма вырастет до 78,26 евро.
Например, в Харку за детский сад платят 10, 15 или даже 20% от минимальной заработной платы, то есть 54, 81 или 108 евро соответственно.
«У меня дети-погодки, оба ходят в детский сад, так как у меня нет возможности сидеть с ними дома, нужно деньги зарабатывать. Отдавать ежемесячно по 140 евро – это серьезно. И это только плата за место в саду, а ведь еще мы платим отдельно за питание. Город хоть и компенсирует его стоимость, но не полностью. Я не представляю, как некоторые троих подряд рожают, это же разориться на одном детском саде можно. А ведь дальше только больше – кружки, подготовка к школе. Я считаю, что плату за детсад нужно отвязать от «минималки» и зафиксировать на несколько лет. А то, получается, одним прибавили, а у других отняли», – делится мнением Наталья из Таллинна.
В Нарве плата за детский сад тоже привязана к минимальной заработной плате, но за предыдущий год, и составляет 5 или 6%. То есть в этом году стоимость места рассчитывается по минимальной зарплате 2018 года – 500 евро – и составляет 25 или 30 евро в месяц. Аналогичная ситуация и в Силламяэ. Там место в детском саду стоит 5 или 5,6% от минимальной зарплаты за предыдущий год. А вот в Тарту, например, плата за детсад – целых 15% от прошлогодней «минималки». В следующем году ориентироваться будут уже на 540 евро. А повышение минимальной зарплаты в 2020 году, если ничего не изменится, отразится на детях, которые будут ходить в детские сады в 2021 году.
Деньги на алименты
Но если плата за детский сад привязана к минимальной зарплате не во всех самоуправлениях, то минимальная сумма алиментов, по закону, составляет половину «минималки» по всей Эстонии. Правительство обсуждает вопрос разделения этих понятий, но пока что воз и ныне там. И новость о повышении минимальной зарплаты точно не приводит в восторг родителей, которые должны ежемесячно отдавать фиксированную сумму вне зависимости от того, сколько получают. Если в 2019 году минимальный размер алиментов составляет 270 евро, то в следующем он будет уже 292.
«Мне интересно, чем руководствуются люди, которые принимают такие «суперадекватные» решения. Вы нормально мыслить умеете или целенаправленно будете своих налогоплательщиков вынуждать уезжать в Финляндию, Швецию, Норвегию, Англию? До вас дойдет когда-нибудь, что это ненормально, когда алименты 270 евро, а в следующем году уже 290 будут? Вы понимаете, что делаете все для того, чтобы вынуждать людей работать по-черному за границей? – возмущается Александр. – Почему, когда ребенок живет в семье, на него в месяц хорошо если 200 евро тратится, а когда развелись, то 270+270+60, и еще папа должен сводить же ребенка куда-нибудь, подарки дарить. На какие шиши водить и дарить подарки-то? Почему я должен содержать свою бывшую жену? Ребенка содержать хочу и могу, бывшую жену – нет и не обязан».
Дмитрий тоже несколько лет в разводе со второй женой и выплачивает алименты на двух несовершеннолетних детей несмотря на то, что старшая дочь живет с ним.
«На старшую дочь я плачу половину от «минималки», хоть она и решила переехать ко мне, на младшую суд постановил фиксированную сумму, меньше, учитывая мой возраст, видимо. Я категорически против того, чтобы алименты привязывали к минимальной зарплате. Такой закон только разрушает семьи, – заявляет Дмитрий. – Женщина родила детей и может не сохранять семью. Она может уйти от мужчины и не работать, зная, что 600 евро за двоих и так будет от него получать. А с троих уже целых 900 евро! При этом у отца прав никаких нет на ребенка, только платить. И я знаю не один пример, когда женщины живут в свое удовольствие, гуляют и не тратят даже алиментные деньги на детей. Зачем мне содержать бывшую жену?»
Мужчина жалуется, что после оплаты алиментов и коммунальных услуг денег почти не остается, поэтому ему пришлось устроиться на вторую работу – таксистом. Так он может хоть как-то обеспечивать себя и покупать что-то детям, зная точно, что эти деньги будут потрачены на их нужды и желания.
Есть одно «но»
При этом около 9000 человек в Эстонии, как мужчин, так и женщин, имеют долги по алиментам своим детям. Общая сумма их задолженности составляет порядка 60 миллионов евро. Очевидно, что кто-то не хочет платить ни копейки, но есть и те, кто просто не может. Есть ли выход из этой ситуации?
«К сожалению, реальные зарплаты не растут так же, как растет минимальная ставка заработной платы. И ситуация для родителей, выплачивающих алименты, размер которых приравнен к половине минимальной ставке заработной платы, ухудшается с каждым подобным повышением. Особенно, если алименты выплачиваются на двух и более детей, – говорит судебный исполнитель из Нарвы Татьяна Афанасьева. – Но тут есть главное «но» – не стоит всю «вину» за тяжелое материальное положение перекладывать на минимальную заработную плату».
В соответствии со статьей 101 Закона о семье, размер ежемесячных алиментов не может быть меньше, чем половина минимальной ставки заработной платы, напоминает Афанасьева, но суд может также назначить и точную сумму алиментов.
«А по статье 102, при наличии существенных обстоятельств суд может назначить алименты в размере меньшем, чем предусмотрено статьей 101, т. е. меньше, чем половину от минимальной заработной платы, – поясняет судебный исполнитель. – Одними из таких существенных обстоятельств закон указывает нетрудоспособность родителя или наличие у него другого ребенка, на содержание которого денег будет выделяться меньше, чем на первого, в случае назначения первому ребенку алиментов в размере 50% от минимальной заработной платы».
Если ответчик не участвует в суде, не предоставляет свои аргументы, не приводит суду свои доводы относительно своих возможностей по содержанию ребенка, т. е. пассивен в судебном процессе, то, по словам Татьяны Афанасьевой, суд выносит решение на основании статьи 101. И далее ответчик становится должником, потому что по факту размер его дохода 320 евро (пособие по нетрудоспособности), и он не в состоянии 85% своего дохода отдавать на алименты одного ребенка. А в случае двоих детей – размер алиментов составит 170% дохода должника.
«И только от судебного исполнителя должник узнает о существовании статьи 102 и о том, что он должен был быть активным в судебном процессе. Тогда должник начинает собирать бумаги, подавать на пересмотр размера алиментов. Но ведь тот долг, который уже накопился, никуда не исчезнет, – отмечает Афанасьева. – Поэтому если человек получает документы из суда или от судебного исполнителя, то обязательно на каждый документ надо реагировать. Надо быть активным гражданином правого общества».
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