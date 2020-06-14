Пострадали ли крупные строительные фирмы от отъезда украинцев и готовы ли они брать на работу местных?

Член правления AS YIT Eesti Маргус Пыйм отмечает, что до этого их объекты строили в основном местные, и иностранцев привлекали минимально. Так что закрытие границ особо по ним не ударило, к тому же в нынешних обстоятельствах найти работников стало намного проще.

”На некоторые строительные проекты и в целом на экономическую деятельность ЧП заметно повлияло, — добавляет он. — Снизились инвестиции, особенно со стороны частных лиц, которые стали более осторожными и следят за ситуацией и динамикой рынка, чтобы быть уверенными, что они с ней справятся. Однако мы смотрим в будущее с оптимизмом и верим, что экономика восстановится сравнительно быстро. Кризис обычно привносит в экономику эффект домино, когда из-за неясного будущего некоторые начинают предлагать товары и услуги по нереально низкой цене, копя долги, создавая и себе проблемы с ликвидностью, и другим фирмам проблемы с оплатой счетов, зарплатами работникам, снижением поступающих налогов…”

В фирме Bonava сообщили, что у них строительством занимаются субподрядчики, которые активно используют иностранную рабочую силу при возведении стен и в монтажных работах. И на некоторых этапах строительства количество приезжих на площадках проектов Bonava может достигать и 40%, однако обычно их все-таки порядка 20% от всех рабочих.

”В связи с Covid‑19 у нас пока количество иностранной рабочей силы не снизилось, — добавил представитель фирмы Лаури Лааноя. — Работы идут в запланированном объеме и темпе. Несомненно, в будущем сектор строительства остынет, и наши субподрядчики смогут найти нужных работников и среди местных”.

Представитель Merko Кятлин Каазик говорит, что они вообще иностранцев не используют и нанимают только местных.

”К счастью, из-за коронакризиса мы особо не пострадали, и работы идут, как и должны, — говорит она. — Конечно, на стройплощадках надо теперь соблюдать правила гигиены, носить маски и защитные очки и соблюдать правило 2+2. Больных мы теперь до работы не допускаем и со дня отправляем домой”.

Представитель Nordecon Мирьям Миккин сказала, что у них мало текучки и временных рабочих. Однако на их объектах есть множество субподрядчиков, которые используют иностранную рабочую силу.