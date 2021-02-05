Пособие на похороны: как его получить?

"Скажите, пожалуйста, как в Таллинне получают пособие на погребение? Можно получить деньги до похорон или потом как-то компенсируют расходы? И кто имеет право на пособие — важна ли степень родства? Я имею в виду, должны ли это быть дети, законные супруги или просто хороший знакомый может получить, который долгое время поддерживал отношения с умершим?"

От редакции:

Пособие на погребение выдается для организации похорон. Право на это пособие имеет то лицо, которое организует похороны, независимо от его родственных связей.

Вы имеете право на получение пособия на погребение, если: вы организуете похороны усопшего, последним местом жительства которого был город Таллинн, и подачей заявления подтверждаете, что покрываете расходы на организацию похорон.

Для получения пособия следует подать ходатайство в течение шести месяцев со дня смерти. Если вы не являетесь родственником усопшего, в ходатайстве следует указать связь с ним. По требованию нужно будет представить доказательства расходов, связанных с организацией похорон.

Пособие, размер которого составляет 250 евро, назначается, если выполнены все условия для его получения.

Пособие на погребение выплачивается в течение 30 дней после подачи соответствующего требованиям ходатайства или представления требуемых документов. Пособие выплачивается один раз на одни похороны.

Удобнее всего вместе с регистрацией смерти подать ходатайство о пособии на погребение в ЗАГС или воспользоваться электронной услугой и подать ходатайство по адресу: https://taotlen.tallinn.ee/matusetoetus

Ходатайство можно подать также в отдел социального обеспечения по последнему месту жительства усопшего, подписав электронно-цифровой подписью и отправив на электронную почту или принеся прямо в отдел.