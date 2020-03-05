Пошаговая инструкция | Как при помощи нескольких действий в разы увеличить свой возврат налогов

”Тогда я удалила детей из своей декларации — их у меня трое, но эта система работает и для двоих –и вручную вписала их в декларацию мужа. Мой возврат остался таким же — более 700 евро, возврат мужа стал уже более 600 евро, — рассказывает женщина. — Затем мы убрали у мужа галочку в конце декларации в графе ”Разделить неучтенный налоговый вычет с супругой” и поставили такую галочку в мою декларацию. Получили еще плюс 70 евро. Итог: если до этого государство нам обещало вернуть чуть более 600 евро, то сейчас стало уже более 1400 евро!”

Вот так, при помощи пары галочек семья получит от государства на 800 евро больше.

”И даже если вы уже подали декларацию — не отчаивайтесь! Ее всегда можно изменить, — говорит Оксана. — Я потратила немного времени, ”покрутила” декларации и так, и сяк, и максимальный возврат оказался именно в такой комбинации. А некоторые, не раздумывая, нажимают кнопочку ”подать” и лишают семью дополнительных денег”.

Тысячи евро за вечер

Женщина поделилась своими наблюдениями в социальной сети Фейсбук. И буквально сразу же люди начали пробовать ”играть” с декларациями и отчитываться о результатах.

”Благодаря вам я переделала декларацию и получила плюсом 400 евро, а так бы подарила государству. Спасибо”, — пишет одна женщина.

”Муж декларировал детей, и у него получилось 300 евро. Убрала детей у него и задекларировала их у себя — и получили более 1000 евро возврата!” — пишет другая.

”Просто передала детей мужу и поделилась с ним льготами. Возврат увеличился”, — делится третья.

”Делаем так второй год, возврат вырос на 800 евро”, — отмечает четвертая.

”И мы так сделали, — говорит пятая. — Я практически не работала — на больничном была, а потом в декрет ушла. Переписали детей на мужа — и возврат увеличился на 500 евро!”

”Спасибо, сделал, — подключился и мужчина. — Увеличил возврат на 400 евро!”

Так что люди, последовав совету женщины и переделав чуть-чуть свои декларации, получили на сотни евро больше.

Причем, как выяснилось, подобная схема работает и в случае, если у вас только один ребенок.

”У нас один малыш, — рассказывает Светлана, — возврат мне обещали только 71 евро. Когда я передала льготы по нему мужу, возврат увеличился до 470 евро”.

Меньше 6000? Подавайте!

Также многие люди отмечают, что не стоит верить налоговой, когда она призывает не напрягаться тех, кто получил в прошлом году меньше 6000 евро.

”Налоговая конкретно обманывает людей, предлагая им не подавать декларации, — пишет Анжелика. — Убедилась на своем примере. Просто ради интереса зашла все-таки оформить декларацию. И… мне должны вернуть. Хоть и небольшую сумму, но, тем не менее, это — мое!”

”Аналогично, — вторит Вероника. — Должны вернуть 350 евро”.

”Налоговая своего никогда не упустит, всем нужно быть поумнее и проверять все-таки. Надо всегда рассматривать все варианты, а не тупо следовать инструкциям налоговой”, — считают люди.