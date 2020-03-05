05.03.2020, 09:25

Пошаговая инструкция | Как при помощи нескольких действий в разы увеличить свой возврат налогов

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Foto: Madis Veltman

В минувшую субботу официально начались соревнования по эстонскому народному виду спорта ”Подай налоговую декларацию”. Они традиционно проходят в середине февраля и заключаются в том, что люди сразу же, как только налоговики откроют данные, стараются при помощи нескольких кликов подтвердить декларацию, чтобы получить неплохую сумму в конце месяца. Однако внимательные жители Эстонии обнаружили, что тот, кто не спешит, выигрывает на сотни евро больше, пишет "МК-Эстония".

Жительница Кейла по имени Оксана поделилась своим опытом: в прошлом году ее доход был меньше 6000 евро за год, а у мужа — существенно больше. Женщина не работает, растит дома детей. ”Поиграв” с декларациями, она обнаружила, что в одном случае суммарный возврат на них с мужем будет 600 евро, а в другом — 1400 евро.

”В первую очередь это касается семей, у кого двое и более детей и доход одного из родителей — меньше 6000 евро за год, — поясняет женщина. — И вы активно оплачиваете обучение, детские сады и так далее”.

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Не спешите!

Она приводит конкретный пример: изначально, когда она открыла налоговую декларацию, ее возврат был более 700 евро. Оксана в прошлом году получала лишь детские пособия, и один раз от Кассы по безработице пришла большая сумма денег, с которой сняли налог с первого евро.

В декларации же ее мужа было указано, что он должен доплатить чуть более 100 евро. То есть, общий результат для семьи был около 600 евро возврата.

”Тогда я удалила детей из своей декларации — их у меня трое, но эта система работает и для двоих –и вручную вписала их в декларацию мужа. Мой возврат остался таким же — более 700 евро, возврат мужа стал уже более 600 евро, — рассказывает женщина. — Затем мы убрали у мужа галочку в конце декларации в графе ”Разделить неучтенный налоговый вычет с супругой” и поставили такую галочку в мою декларацию. Получили еще плюс 70 евро. Итог: если до этого государство нам обещало вернуть чуть более 600 евро, то сейчас стало уже более 1400 евро!”

Вот так, при помощи пары галочек семья получит от государства на 800 евро больше.

”И даже если вы уже подали декларацию — не отчаивайтесь! Ее всегда можно изменить, — говорит Оксана. — Я потратила немного времени, ”покрутила” декларации и так, и сяк, и максимальный возврат оказался именно в такой комбинации. А некоторые, не раздумывая, нажимают кнопочку ”подать” и лишают семью дополнительных денег”.

Тысячи евро за вечер

Женщина поделилась своими наблюдениями в социальной сети Фейсбук. И буквально сразу же люди начали пробовать ”играть” с декларациями и отчитываться о результатах.

”Благодаря вам я переделала декларацию и получила плюсом 400 евро, а так бы подарила государству. Спасибо”, — пишет одна женщина.

”Муж декларировал детей, и у него получилось 300 евро. Убрала детей у него и задекларировала их у себя — и получили более 1000 евро возврата!” — пишет другая.

”Просто передала детей мужу и поделилась с ним льготами. Возврат увеличился”, — делится третья.

”Делаем так второй год, возврат вырос на 800 евро”, — отмечает четвертая.

”И мы так сделали, — говорит пятая. — Я практически не работала — на больничном была, а потом в декрет ушла. Переписали детей на мужа — и возврат увеличился на 500 евро!”

”Спасибо, сделал, — подключился и мужчина. — Увеличил возврат на 400 евро!”

Так что люди, последовав совету женщины и переделав чуть-чуть свои декларации, получили на сотни евро больше.

Причем, как выяснилось, подобная схема работает и в случае, если у вас только один ребенок.

”У нас один малыш, — рассказывает Светлана, — возврат мне обещали только 71 евро. Когда я передала льготы по нему мужу, возврат увеличился до 470 евро”.

Меньше 6000? Подавайте!

Также многие люди отмечают, что не стоит верить налоговой, когда она призывает не напрягаться тех, кто получил в прошлом году меньше 6000 евро.

”Налоговая конкретно обманывает людей, предлагая им не подавать декларации, — пишет Анжелика. — Убедилась на своем примере. Просто ради интереса зашла все-таки оформить декларацию. И… мне должны вернуть. Хоть и небольшую сумму, но, тем не менее, это — мое!”

”Аналогично, — вторит Вероника. — Должны вернуть 350 евро”.

”Налоговая своего никогда не упустит, всем нужно быть поумнее и проверять все-таки. Надо всегда рассматривать все варианты, а не тупо следовать инструкциям налоговой”, — считают люди.

При этом, как выясняется из ответов откликнувшихся, многие до сих пор думают, что чтобы что-то получить от государства, нужно переплатить. Это не так.

”Иногда достаточно иметь много детей и немного дохода, — поясняют опытные родители. — Ведь переплаченый налог должны вернуть, а льготами можно делиться. И вернуть больше, чем изначально автоматически насчитала система — возможно. Но не все в этом разбираются. Главное, правильно распределить расходы и учесть все границы. Государство, конечно же, себя не обидит, поэтому перепроверять все нужно обязательно. И пусть эта информация кому-нибудь поможет не упустить денежку — ведь если этих нюансов не знать, льгота просто сгорит”.
Все законно!

Налогово-таможенный департамент подтверждает, что подобные действия — абсолютно законны. Льготу за детей родители по договоренности могут передавать друг другу, и если у одного родителя не было достаточно дохода, то логично, что ее использует другой родитель.

”Мы действительно призывали тех, чей доход меньше 6000 евро, не подавать декларацию, — подтверждает представитель НТД Эвелин Лийвамяги. — Это в первую очередь касается тех, у кого точно результат будет нулевым — чтобы они не тратили время впустую. Но только если у них не было дополнительных обязательств по налогам или налоговых льгот. Конечно, если они есть, нужно декларацию подать. И удержать переплаченное — точно не в интересах государства”.

Пошаговая инструкция

Открываете декларацию о доходах и изучаете предварительно внесенные данные. Выясняете, на кого записаны дети, какой у вас был по данным НТД суммарный доход за прошлый год, какой он был у супруга (–и) и есть ли в конце галочка в графе ”Разделить неучтенный налоговый вычет с супругом”. Записываете или запоминаете, сколько вам вернут по данному варианту декларации.

Если дети частично в вашей декларации, частично — в декларации супруга, записываете их в одну декларацию. Решите с супругом, в чью. Выгоднее их записывать в декларацию тому, у кого доход больше.
Если дети внесены в вашу декларацию, а у вас доход в прошлом году был меньше, то долистайте до пункта 9.7 и нажмите на строку. Появятся данные детей. Нажмите на мусорницу. Затем вручную внесите детей в декларацию супруга, у которого доход был больше.

Налоговые льготы — плату за школы, садики, кружки и другое обучение детей, а также проценты по жилищному кредиту — стоит перенести на того супруга, у кого больше доход. Могут потребовать справку, поэтому на будущее: договоритесь с учреждениями, пусть школы, садики, кружки выставляют счета за текущий год на имя того супруга, чей доход больше.
В самом конце декларации, где вы ее подтверждаете, есть графа ”Разделить неучтенный налоговый вычет с супругой”. Посмотрите, у кого из супругов она активирована. Выгоднее галочку ставить в декларацию того, у кого доход меньше.

Помните: вы всегда можете вернуться к тому, что было. Выпишите исходные данные — сколько вернут супругу и сколько вам. Попробуйте внести данные по приведенной выше схеме. Если возврат получился меньше (так тоже бывает) — просто не подтверждайте декларацию. Пока вы ее не подтвердили, предыдущая остается в силе. Или если подтвердили, то можно переделать — сколько угодно раз.

"МК Эстония"
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