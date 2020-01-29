"Попариться в баньке, чтобы не ударило по кошельку". Какие общественные бани предлагают льготы для пенсионеров

От редакции:

В столице есть несколько общественных бань, которые по льготной цене предлагают свои услуги пенсионерам.

Баня на ул. Рауа, 23, работает с понедельника по воскресенье с 11:00 до 21:00. Два часа посещения с понедельника по среду стоят 5 евро, с четверга по воскресенье — 7. Для пенсионеров предусмотрены скидки только в определенное время — с 11:00 до 15:00. С понедельника по среду в это время можно помыться за 3 евро, в четверг и пятницу за 4. В остальное время скидок нет.

Экосауна в Ласнамяэ по адресу Паэ, 19/2, работает в зимнее время с понедельника по четверг с 11:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье с 10:00 до 22:00. Время посещения составляет 2,5 часа, полная цена — 5 евро по будням и 6,50 евро в пятницу и выходные дни. Пенсионеры могут посещать баню со скидкой с 11:00 до 16:00 с понедельника по четверг — билет стоит 3 евро. С пятницы по воскресенье для пенсионеров льгота действует весь день, цена составляет 5 евро. Также пенсионеры могут приобрести льготный абонемент на три месяца, который действует в любой день и в любое время: два посещения по 2,5 часа — 8 евро, четыре посещения — 15 евро.

Баня ”Калма” находится на ул. Вана-Каламая, 9а. Она открыта в будние дни с 11:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 23:00. Цены для женщин и мужчин разнятся. С понедельника по четверг 8,50 и 10 евро, а с пятницы по воскресенье — 10 и 11 евро соответственно. Что касается пенсионеров, то тут разделения нет: льготная цена для них действует с 11:00 до 15:00 с понедельника по четверг. И для женщин, и для мужчин она составляет 6 евро. Можно также купить льготный абонемент на 10 посещений за 54 евро.