06.09.2020, 09:00

Поможет ли прививка от гриппа противостоять коронавирусу?


Татьяна Писарева,
EST
Seagripi vaktsineerimine Soomes
Seagripi vaktsineerimine SoomesFoto: Andres Putting

Вакцину от гриппа люди должны получать вне зависимости от пандемии, потому что, пройдя вакцинацию, ты будешь защищен хотя бы от одной напасти, ведь в случае заражения коронавирусом другие инфекции могут усугубить течение болезни, считают ученые Всемирной организации здравоохранения. Материал "МК-Эстонии".

Еврокомиссия рекомендует странам-членам ЕС начать вакцинацию от сезонного гриппа как можно раньше, еще летом, чтобы снизить риск одновременной вспышки гриппа и Covid-19 осенью. Следующая волна коронавируса действительно может совпасть с сезоном гриппа, который обычно начинается в октябре. Учитывая, что группы риска, методы лечения и возможные последствия обоих заболеваний довольно схожи, призыв снизить риск заражения по крайней мере гриппом звучит вполне разумно.

Торопиться не надо

Однако, по мнению Департамента здравоохранения, вакцинироваться от гриппа раньше обычного не имеет большого смысла. Во-первых, вакцина в Эстонию и другие страны попадет лишь в начале сентября. Во-вторых, спустя полгода после вакцинации иммунитет начинает ослабевать, и после девятого месяца он практически уходит, оптимальный срок для вак-цинации — это сентябрь, октябрь.

Читайте также:

По мнению главного специалиста Центра гриппа Департамента здравоохранения Ольги Садиковой, слова которой приводит r4.err.ee, в этом году нужно вакцинироваться от гриппа, как только вакцина станет доступна, а именно в сентябре и октябре. Потребуется время, чтобы в случае необходимости дозаказать препарат. Последняя такая возможность будет в октябре, после этого дополнительно заказать вакцину будет практически невозможно. Садикова отме-тила, что спрос на вакцину у разных стран очень высокий.

Грипп — тяжелое инфекционное заболевание верхних дыхательных путей. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (WHO) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), грипп вызывает от 40 000 до 220 000 случаев смерти в год во всем мире. Каждый сезон заболевает от 5 до 15% населения страны, говорит пресс-секретарь Департамента здравоохранения Эйке Кингсепп. От гриппа можно вакцинироваться в течение всего сезона, но вакцинация перед пиковым периодом (с октября по декабрь) обеспечивает наиболее надежную защиту. Иммунитет развивается через две недели после вакцинации.

Всего в сезоне 2019/2020 было вакцинировано 134 109 человек, что составляет 10,1% населения Эстонии (в предыдущем сезоне 2018/2019–7,02%), в том числе 15,1% среди пожилых людей (10,2% в сезоне 2018/2019). Охват вакцинацией населения в целом увеличился на 44,9%. По сравнению с предыдущим сезоном охват вакцинацией увеличился больше всего — на 55,2% — среди детей в возрасте от 0 до 4 лет и на 50,8% среди пожилых людей. Прирост для трудоспособного возраста и детей в возрасте от 5 до 14 лет составил 42,1 и 41,2% соответственно, сообщила Кингсепп.

Стоимость прививки в разных медицинских центрах, а также крупных аптеках Эстонии составляет в среднем от 12 до 19 евро в зависимости от конкретной вакцины. Жильцы домов престарелых в Эстонии проходят вакцинацию бесплатно. Департамент здоровья выступил с предложением сделать вакцинацию от гриппа бесплатной для всех пенсионеров.

Прививать или не прививать?

”Существуют различные типы вирусов гриппа, большинство из которых вызываются вирусами гриппа А. Вирусы могут со временем меняться, поэтому каждый год разрабатываются новые вакцины против гриппа с использованием штаммов вируса, которые могут вызвать вспышки в этом году, — рассказал Андреас Абель, терапевт медицинского центра Confido. — По этой причине следует ежегодно проходить повторную вакцинацию от гриппа. Разумно

начинать вакцинацию в ноябре, для развития защиты потребуется около двух недель. Как правило, вакцина против гриппа может предотвратить примерно 5–8 из 10 случаев гриппа у детей и здоровых людей трудоспособного возраста и почти каждый второй случай гриппа у пожилых людей. Вакцинация также помогает снизить вероятность серьезных осложнений гриппа”. По мнению Андреаса Абеля, этой осенью было бы разумно сделать всем прививку от гриппа.

Вакцина против гриппа не защищает от нового коронавируса. С приходом осени коронави-рус, скорее всего, снова распространится вместе со всеми другими вирусными заболевания-ми, поскольку вирусные заболевания распространяются очень легко, особенно в местах, где люди долгое время находятся вместе в помещении (офисы, детские сады, школы, обществен-ный транспорт и т. д.). Таким образом, возможные правила борьбы с коронавирусом, такие как пребывание дома, могут снизить распространение других вирусных заболеваний (включая грипп), но в настоящее время трудно предсказать введение таких мер и масштабы так называемой второй волны коронавируса. Грипп потенциально может быть тяжелым заболеванием, по словам специалиста, он ежегодно уносит в Эстонии десятки жизней. Временное противопоказание к вакцинации — высокая температура и аллергия на некоторые активные вещества вакцины.

Глава Центра скорой помощи Аркадий Попов рассказал, что в июне на сайте Medrxsiv было опубликовано исследование медиков из Бразилии, которое продемонстрировало определен-ную эффективность вакцинации трехвалентной вакциной от гриппа при Covid-19. Недавно прошедшие вакцинацию люди старше 30 лет были меньше подвержены влиянию SARS-COV2 вируса. У них были отмечены меньшая необходимость в интенсивной терапии (на 8%) и искусственной вентиляции лёгких (на 18%) и более низкие показатели смертности (на 17%). ”При этом надо сказать, что в этом исследовании было проанализировано 92664 пациента с диагнозом Covid-19, из которых вакцинацию от гриппа получили в общей слож-ности 31%, — говорит Попов.

— Надо отметить, что среди участвовавших в исследовании бы-ли зарегистрированы очень высокие показатели необходимости интенсивной терапии (37%), искусственной вентиляции лёгких (22%) и смертности от Covid-19 (47%). Для сравнения, в среднем по миру необходимость интенсивной терапии и вентиляции составляют около 5–15%, а смертность обычно не превышает 3–5%. Этот факт заставляет с некоторой долей осторожности относиться к результатам этого исследования”.

Поскольку вирусы гриппа и коронавирус имеют только небольшое количество идентичных нуклеотидов в строении своих РНК, то возможность перекрестного иммунитета практически исключается, утверждает Аркадий Попов. Наиболее вероятной он считает версию общего стимулирования иммунной системы в ходе предыдущей вакцинации.

В любом случае, специалисты в области здравоохранения рекомендуют поддерживать им-мунную систему в течение всего года — заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, пра-вильно питаться, соблюдать общие меры гигиены — мыть руки, чихать и кашлять, прикрыва-ясь локтем, а не ладонью. Важно помнить, что, как правило, вирусное заболевание человек начинает распространять за несколько дней до появления возможных симптомов заболевания у него самого, в связи с чем предотвратить заражение бывает сложно, особенно во время эпидемии гриппа. Нести ответственность за других должен каждый, а это значит, как мини-мум, не ходить на работу или на учебу с повышенной температурой и плохим самочувствием.

На прививку — это вас!

Серьезно подумать о вакцинации против гриппа стоит людям из группы риска, в которую входят:

65 лет и старше;

дети в возрасте 0–5 лет;

люди с анемией, хроническими заболеваниями легких, сердца, почек или метаболической системы (особенно диабетом);

дети и подростки в возрасте от 6 месяцев до 17 лет, длительно получающие аспирин;

люди с иммунодефицитом, в том числе получающие иммуносупрессивную терапию, и ВИЧ-позитивные люди;

беременные женщины в каждом триместре беременности;

пациенты с хроническими заболеваниями в лечебных учреждениях и больницах длительного ухода;

лица, которым угрожает профессиональная опасность (медицинские работники, персонал лечебных учреждений, персонал птицефабрик и т. д.);

люди, которые могут передать грипп группе риска (например, активно контактирующие с людьми в возрасте 65 лет и старше)

Читайте также: