Поможет ли прививка от гриппа противостоять коронавирусу?

Еврокомиссия рекомендует странам-членам ЕС начать вакцинацию от сезонного гриппа как можно раньше, еще летом, чтобы снизить риск одновременной вспышки гриппа и Covid-19 осенью. Следующая волна коронавируса действительно может совпасть с сезоном гриппа, который обычно начинается в октябре. Учитывая, что группы риска, методы лечения и возможные последствия обоих заболеваний довольно схожи, призыв снизить риск заражения по крайней мере гриппом звучит вполне разумно.

Торопиться не надо

Однако, по мнению Департамента здравоохранения, вакцинироваться от гриппа раньше обычного не имеет большого смысла. Во-первых, вакцина в Эстонию и другие страны попадет лишь в начале сентября. Во-вторых, спустя полгода после вакцинации иммунитет начинает ослабевать, и после девятого месяца он практически уходит, оптимальный срок для вак-цинации — это сентябрь, октябрь.

По мнению главного специалиста Центра гриппа Департамента здравоохранения Ольги Садиковой, слова которой приводит r4.err.ee, в этом году нужно вакцинироваться от гриппа, как только вакцина станет доступна, а именно в сентябре и октябре. Потребуется время, чтобы в случае необходимости дозаказать препарат. Последняя такая возможность будет в октябре, после этого дополнительно заказать вакцину будет практически невозможно. Садикова отме-тила, что спрос на вакцину у разных стран очень высокий.

Грипп — тяжелое инфекционное заболевание верхних дыхательных путей. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (WHO) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), грипп вызывает от 40 000 до 220 000 случаев смерти в год во всем мире. Каждый сезон заболевает от 5 до 15% населения страны, говорит пресс-секретарь Департамента здравоохранения Эйке Кингсепп. От гриппа можно вакцинироваться в течение всего сезона, но вакцинация перед пиковым периодом (с октября по декабрь) обеспечивает наиболее надежную защиту. Иммунитет развивается через две недели после вакцинации.

Всего в сезоне 2019/2020 было вакцинировано 134 109 человек, что составляет 10,1% населения Эстонии (в предыдущем сезоне 2018/2019–7,02%), в том числе 15,1% среди пожилых людей (10,2% в сезоне 2018/2019). Охват вакцинацией населения в целом увеличился на 44,9%. По сравнению с предыдущим сезоном охват вакцинацией увеличился больше всего — на 55,2% — среди детей в возрасте от 0 до 4 лет и на 50,8% среди пожилых людей. Прирост для трудоспособного возраста и детей в возрасте от 5 до 14 лет составил 42,1 и 41,2% соответственно, сообщила Кингсепп.