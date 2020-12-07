Помощь или утилизация? Женщина негодует: за 50 евро ее семье выдали два ящика просроченных продуктов

Наталья отмечает, что у них с мужем трое детей, и они были рады возможности получить помощь.

”Первое, что нас сильно удивило — раздача продуктов происходит почему-то с 9 до 10 вечера в субботу, — говорит женщина. — Второе — нигде не предупреждали, что у выдаваемых продуктов истекает срок реализации. Когда же мы получили две коробки — размером примерно 60 x 30 x 10 — то с удивлением обнаружили, что половину продуктов составляли мясные, хлебобулочные и молочные, и срок годности у них был датирован тем же днем. Вторая половина — крупы, шоколад, детское питание, у некоторых из них вообще сроки истекли уже неделю как”.

Наталья считает, самое печальное, что это дают детям! Но они своих детей этим все же кормить не стали.

”Бизнес по-эстонски: магазин-то, по идее, должен это все утилизировать, а они отдают Союзу многодетных, чтобы не платить за утилизацию. А те берут деньги за эту просрочку и по принципу ”Возьми, убоже, что нам негоже” раздает семьям”, — возмущается женщина.

”Никто никого не заставляет”

Однако член правления Союза многодетных семей Таллинна и Харьюмаа Леа Ваабель отмечает, что на самом деле для многих семей это существенная помощь.

”Когда магазины видят, что они не могут что-то больше продавать, они отдают нам, — рассказывает она. — Это система спасения еды, которую мы отдаем многодетным семьям — и им же во благо. Вместо того чтобы лететь в помойку, эти продукты насыщают детей и их родителей. Но в субботу все происходит обычно с неимоверной скоростью, ведь нам нужно очень быстро эти все продукты получить, собрать, рассортировать и раздать семьям, которые в них нуждаются. Занимаются этим всем добровольцы, и работа начинается с часу дня в субботу и длится до часу ночи воскресенья. То есть выходит 12-часовая смена, которую отрабатываем на голом энтузиазме. Поэтому раздача продуктов по вечерам, увы, неизбежность — иначе не успеваем. И после того, как все раздали, еще до часу ночи убираем помещения и ликвидируем те продукты, которые остались”.

На что же уходят деньги, которые союз получает с многодетных? Леа Ваабель заверяет, что исключительно на административные расходы и траты на деятельность.