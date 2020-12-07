07.12.2020, 07:40

Помощь или утилизация? Женщина негодует: за 50 евро ее семье выдали два ящика просроченных продуктов


Оксана Авдеева
EST 4
Помощь или утилизация? Женщина негодует: за 50 евро ее семье выдали два ящика просроченных продуктов
Foto: "МК-Эстония"

”Недавно я получила письмо с предложением войти в Союз многодетных семей и получать каждую неделю продукты, — рассказывает жительница Таллинна Наталья (имя изменено). — В месяц нужно платить 25 евро, и еще 25 евро нужно заплатить, чтобы стать членом союза. Хорошо, заплатили мы эти 50 евро, пошли в первый раз продукты получать и были в шоке, когда дома открыли коробки и обнаружили кучу просрочки!” Почему же возникла такая ситуация и правда ли, что организация торгует просроченными продуктами, разбиралась ”МК-Эстония”.

Наталья отмечает, что у них с мужем трое детей, и они были рады возможности получить помощь.

”Первое, что нас сильно удивило — раздача продуктов происходит почему-то с 9 до 10 вечера в субботу, — говорит женщина. — Второе — нигде не предупреждали, что у выдаваемых продуктов истекает срок реализации. Когда же мы получили две коробки — размером примерно 60 x 30 x 10 — то с удивлением обнаружили, что половину продуктов составляли мясные, хлебобулочные и молочные, и срок годности у них был датирован тем же днем. Вторая половина — крупы, шоколад, детское питание, у некоторых из них вообще сроки истекли уже неделю как”.
Наталья считает, самое печальное, что это дают детям! Но они своих детей этим все же кормить не стали.

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”Бизнес по-эстонски: магазин-то, по идее, должен это все утилизировать, а они отдают Союзу многодетных, чтобы не платить за утилизацию. А те берут деньги за эту просрочку и по принципу ”Возьми, убоже, что нам негоже” раздает семьям”, — возмущается женщина.

”Никто никого не заставляет”

Однако член правления Союза многодетных семей Таллинна и Харьюмаа Леа Ваабель отмечает, что на самом деле для многих семей это существенная помощь.

”Когда магазины видят, что они не могут что-то больше продавать, они отдают нам, — рассказывает она. — Это система спасения еды, которую мы отдаем многодетным семьям — и им же во благо. Вместо того чтобы лететь в помойку, эти продукты насыщают детей и их родителей. Но в субботу все происходит обычно с неимоверной скоростью, ведь нам нужно очень быстро эти все продукты получить, собрать, рассортировать и раздать семьям, которые в них нуждаются. Занимаются этим всем добровольцы, и работа начинается с часу дня в субботу и длится до часу ночи воскресенья. То есть выходит 12-часовая смена, которую отрабатываем на голом энтузиазме. Поэтому раздача продуктов по вечерам, увы, неизбежность — иначе не успеваем. И после того, как все раздали, еще до часу ночи убираем помещения и ликвидируем те продукты, которые остались”.

На что же уходят деньги, которые союз получает с многодетных? Леа Ваабель заверяет, что исключительно на административные расходы и траты на деятельность.

”Аренда помещения, коммунальные расходы, топливо, лизинг и страховка на микроавтобусы, другие расходы на деятельность, — перечисляет она. — Кстати, нам нужны уже новые микроавтобусы. Зарплату мы не получаем, и все происходит на добровольных началах”.

Ваабель добавляет, что они — стратегический партнер Министерства социальных дел, работают в сотрудничестве с Toidupank и добровольцами у них на раздаче еды были как министры, так и члены горуправы.

”И продукты мы не продаем, — заверяет она, — а раздаем нуждающимся. Из порядка 300 семей, которые входят в наш союз, в продуктовой помощи нуждаются около 200. Остальные выбирают культурную помощь — билеты на различные мероприятия, и у каждой семьи есть возможность выбрать тот или иной вид помощи от нас. К слову, для многих наша помощь очень важна, и за счет экономии на продуктах, получая продукты от нас, они могут купить билеты в театр или на детские мероприятия”.

400 евро в месяц

Ваабель отмечает, что к ним на раздачу продуктов приезжают даже семьи не из Таллинна.

”Они подсчитали: даже с учетом расходов на топливо благодаря нам они каждый месяц экономят порядка 400 евро, — говорит член правления. — И стоимость продуктов, которые мы раздаем каждую неделю, около 100 евро за раз. Люди отмечают, что благодаря нам у них есть чувство уверенности в завтрашнем дне, потому что они знают, что голодными не останутся”.

Она подчеркивает: вступление в их организацию — дело добровольное. И если кому-то не нравятся принципы распределения продуктов, то никто не заставляет в союз вступать и еду для своей семьи получать.
”Очень грустно, что кто-то из семей остался разочарован, — добавляет Ваабель. — Но мы организация, которая существует не на государственные пособия. Организация существует на членские взносы, и об их величине мы предупреждаем заранее. Помимо продуктовой, предлагаем помощь с одеждой, б/у или новой, а также участие по льготной цене или бесплатно в культурных и спортивных мероприятиях, мероприятиях организации, курсах для детей и их родителей, рюкзаки со школьными принадлежностями тем, кто идет в первый класс, и принадлежности для учебы всем нашим школьникам. И многое другое”.

Она отмечает, что они работают для того, чтобы внести вклад в будущее детей. Ведь поддерживая семьи в их быту, они помогают им становиться сильнее и дружнее, и таким образом обеспечить лучшее будущее для своих детей.

”А также будущее всей Эстонии, ведь они скоро станут налогоплательщиками”, — улыбается Ваабель.

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