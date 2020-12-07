Помощь или утилизация? Женщина негодует: за 50 евро ее семье выдали два ящика просроченных продуктов

”Аренда помещения, коммунальные расходы, топливо, лизинг и страховка на микроавтобусы, другие расходы на деятельность, — перечисляет она. — Кстати, нам нужны уже новые микроавтобусы. Зарплату мы не получаем, и все происходит на добровольных началах”.
Ваабель добавляет, что они — стратегический партнер Министерства социальных дел, работают в сотрудничестве с Toidupank и добровольцами у них на раздаче еды были как министры, так и члены горуправы.
”И продукты мы не продаем, — заверяет она, — а раздаем нуждающимся. Из порядка 300 семей, которые входят в наш союз, в продуктовой помощи нуждаются около 200. Остальные выбирают культурную помощь — билеты на различные мероприятия, и у каждой семьи есть возможность выбрать тот или иной вид помощи от нас. К слову, для многих наша помощь очень важна, и за счет экономии на продуктах, получая продукты от нас, они могут купить билеты в театр или на детские мероприятия”.
400 евро в месяц
Ваабель отмечает, что к ним на раздачу продуктов приезжают даже семьи не из Таллинна.
”Они подсчитали: даже с учетом расходов на топливо благодаря нам они каждый месяц экономят порядка 400 евро, — говорит член правления. — И стоимость продуктов, которые мы раздаем каждую неделю, около 100 евро за раз. Люди отмечают, что благодаря нам у них есть чувство уверенности в завтрашнем дне, потому что они знают, что голодными не останутся”.
Она подчеркивает: вступление в их организацию — дело добровольное. И если кому-то не нравятся принципы распределения продуктов, то никто не заставляет в союз вступать и еду для своей семьи получать.
”Очень грустно, что кто-то из семей остался разочарован, — добавляет Ваабель. — Но мы организация, которая существует не на государственные пособия. Организация существует на членские взносы, и об их величине мы предупреждаем заранее. Помимо продуктовой, предлагаем помощь с одеждой, б/у или новой, а также участие по льготной цене или бесплатно в культурных и спортивных мероприятиях, мероприятиях организации, курсах для детей и их родителей, рюкзаки со школьными принадлежностями тем, кто идет в первый класс, и принадлежности для учебы всем нашим школьникам. И многое другое”.
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
Боролся с ломкой: именно так прошел последний месяц Марадоны
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Как сложилась судьба единственной дочери Михаила Горбачева