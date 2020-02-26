Покупка продуктов через социальные сети чревата опасными последствиями

”Много лет у меня была дача, — пишет читательница ”МК-Эстонии” Алена. — В семье всегда были свои овощи и фрукты, мы сами делали заготовки. Но изменились обстоятельства, пришлось дачу продать и перейти на ассортимент торговых сетей. Разница, конечно, очевидна… Поэтому, когда я узнала о группах в социальных сетях, где можно купить из рук в руки настоящие дачные фрукты и овощи, лесные ягоды и даже домашнюю колбасу или яйца, я очень обрадовалась и теперь часто там что-нибудь покупаю”.

В современном мире львиная доля продаж совершается через интернет — продавцу и покупателю проще найти друг друга в виртуальной среде. Еще не так давно в сезон сбора урожая повсеместно можно было увидеть выставленные вдоль дорог картонные ”баннеры” с надписью Pirnid oma ajast! или Кurgid, сегодня такое встречается все реже, и на это есть свои причины.

”В голодные 90-е годы лесные ягоды и грибы были моим заработком, случалось даже продавать грибы за валюту туристам из Финляндии, — вспоминает пользовательница Сети Марья, которая уверяет, что в хороший год на продаже в интернете лесных даров можно заработать несколько тысяч евро, а в плохой можно не отбить даже затраты на бензин. — Но ты теряешь драгоценное время, стоя на обочине или на рынке, где покупатель щупает и перебирает грибы, пробует и мнет ягоды, а потом начинает бессовестно торговаться и уходит, ничего не купив. Сегодня я пишу на своей страничке в интернете, что планирую собрать и за сколько продам, люди откликаются, и собираю я для своего заказчика. Труд это тяжелый, но и заработок бывает очень хороший”.