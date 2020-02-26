Покупка продуктов через социальные сети чревата опасными последствиями

В социальных сетях набирают огромную популярность группы, где могут продавать свою продукцию все — садоводы и огородники, грибники и ягодники, птицеводы-любители, рыбаки и так далее. Предложения о приобретении домашних, а следовательно — полезных и натуральных продуктов питания и даже с доставкой на дом по приемлемым ценам найти нетрудно, особенно много предложений в таких группах публикуется в конце лета и осенью, т. е. в сезон сбора урожая и домашнего консервирования.
”МК-Эстония” исследовала ассортимент некоторых групп и обнаружила такие заманчивые предложения, как, например, лесные орехи, сушеный шиповник, сырое варенье, пельмени и вареники, яйца перепелов и уток, мясо домашних птиц и кроликов, вяленая рыба, сушеные и соленые грибы, и еще много интересного. Кто-то выставляет на продажу уже собранный урожай или готовые ”закрутки”, кто-то набирает заказы на будущее. Как правило, объявление содержит фотографию товара, объем, цену и информацию о месте, где товар был собран или произведен.
Но всегда ли покупка ”домашней продукции” безопасна для здоровья? Контролирует ли кто-нибудь качество товара, продаваемого из рук в руки?
Что безопасно, а что — не очень
По словам главного специалиста продовольственного отдела Ветеринарно-пищевого департамента Марии-Хелеэн Йукс, напрямую потребителю, в том числе и через социальные сети, могут продаваться свежие фрукты, овощи, ягоды или лесные дары (например, грибы и ягоды). Также можно продавать в небольшом количестве необработанную продукцию животного происхождения, например, свежую рыбу, мед (если на пасеке меньше 15 ульев), птичьи яйца (если в домохозяйстве не более 50 птиц). Информировать Ветеринарно-пищевой департамент о таких действиях не нужно.
А вот джемы, варенья-соленья, пироги и т. п. относятся уже к категории обработанных продуктов. Лицам, рекламирующим и продающим обработанные продукты в группах Facebook и других сетей, разрешается делать это только в том случае, если они проинформировали Ветеринарно-пищевой департамент о своей деятельности, подразумевающей приготовление или обработку пищевых продуктов в частном доме. Эта деятельность должна быть предметом отчета об экономической деятельности.
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