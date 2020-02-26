26.02.2020, 07:20

Покупка продуктов через социальные сети чревата опасными последствиями


Татьяна Писарева
EST
Sügis
Foto: Ago Tammik

Приобретая продукты по объявлениям в Интернете, граждане подвергают неоправданному риску себя и своих близких, часто даже не подозревая о возможных последствиях такого приобретения, пишет "МК-Эстония".

”Много лет у меня была дача, — пишет читательница ”МК-Эстонии” Алена. — В семье всегда были свои овощи и фрукты, мы сами делали заготовки. Но изменились обстоятельства, пришлось дачу продать и перейти на ассортимент торговых сетей. Разница, конечно, очевидна… Поэтому, когда я узнала о группах в социальных сетях, где можно купить из рук в руки настоящие дачные фрукты и овощи, лесные ягоды и даже домашнюю колбасу или яйца, я очень обрадовалась и теперь часто там что-нибудь покупаю”.

В современном мире львиная доля продаж совершается через интернет — продавцу и покупателю проще найти друг друга в виртуальной среде. Еще не так давно в сезон сбора урожая повсеместно можно было увидеть выставленные вдоль дорог картонные ”баннеры” с надписью Pirnid oma ajast! или Кurgid, сегодня такое встречается все реже, и на это есть свои причины.

”В голодные 90-е годы лесные ягоды и грибы были моим заработком, случалось даже продавать грибы за валюту туристам из Финляндии, — вспоминает пользовательница Сети Марья, которая уверяет, что в хороший год на продаже в интернете лесных даров можно заработать несколько тысяч евро, а в плохой можно не отбить даже затраты на бензин. — Но ты теряешь драгоценное время, стоя на обочине или на рынке, где покупатель щупает и перебирает грибы, пробует и мнет ягоды, а потом начинает бессовестно торговаться и уходит, ничего не купив. Сегодня я пишу на своей страничке в интернете, что планирую собрать и за сколько продам, люди откликаются, и собираю я для своего заказчика. Труд это тяжелый, но и заработок бывает очень хороший”.

В социальных сетях набирают огромную популярность группы, где могут продавать свою продукцию все — садоводы и огородники, грибники и ягодники, птицеводы-любители, рыбаки и так далее. Предложения о приобретении домашних, а следовательно — полезных и натуральных продуктов питания и даже с доставкой на дом по приемлемым ценам найти нетрудно, особенно много предложений в таких группах публикуется в конце лета и осенью, т. е. в сезон сбора урожая и домашнего консервирования.

”МК-Эстония” исследовала ассортимент некоторых групп и обнаружила такие заманчивые предложения, как, например, лесные орехи, сушеный шиповник, сырое варенье, пельмени и вареники, яйца перепелов и уток, мясо домашних птиц и кроликов, вяленая рыба, сушеные и соленые грибы, и еще много интересного. Кто-то выставляет на продажу уже собранный урожай или готовые ”закрутки”, кто-то набирает заказы на будущее. Как правило, объявление содержит фотографию товара, объем, цену и информацию о месте, где товар был собран или произведен.

Но всегда ли покупка ”домашней продукции” безопасна для здоровья? Контролирует ли кто-нибудь качество товара, продаваемого из рук в руки?

Что безопасно, а что — не очень

По словам главного специалиста продовольственного отдела Ветеринарно-пищевого департамента Марии-Хелеэн Йукс, напрямую потребителю, в том числе и через социальные сети, могут продаваться свежие фрукты, овощи, ягоды или лесные дары (например, грибы и ягоды). Также можно продавать в небольшом количестве необработанную продукцию животного происхождения, например, свежую рыбу, мед (если на пасеке меньше 15 ульев), птичьи яйца (если в домохозяйстве не более 50 птиц). Информировать Ветеринарно-пищевой департамент о таких действиях не нужно.

А вот джемы, варенья-соленья, пироги и т. п. относятся уже к категории обработанных продуктов. Лицам, рекламирующим и продающим обработанные продукты в группах Facebook и других сетей, разрешается делать это только в том случае, если они проинформировали Ветеринарно-пищевой департамент о своей деятельности, подразумевающей приготовление или обработку пищевых продуктов в частном доме. Эта деятельность должна быть предметом отчета об экономической деятельности.

Незнание, у кого покупается еда, может привести к серьезным неприятностям, предостерегает Мария-Хелеэн Йукс, ведь представление о гигиене у всех разное. Когда речь идет о продуктах животного происхождения, необходимо осознавать важность непрерывности холодовой цепи для таких продуктов: они должны храниться и транспортироваться при надлежащей температуре. То, что продавец ест свою продукцию сам и с ним ничего не произошло, не может служить хорошим рекламным слоганом. Состояние здоровья людей различно, нельзя об этом забывать.

Чем рискует покупатель

”Я участница многих групп по продажам в Сети, — говорит Яна (имя изменено, настоящее редакции известно), — я активно покупаю хуторскую продукцию, потому что не доверяю качеству магазинных товаров, стараюсь избегать лишней химии. Когда люди делают для себя и продают излишки, это позволяет надеяться на ответственный подход к качеству сырья и соблюдению технологии. Со временем контакты укрепляются, есть продавцы, у которых я покупаю из года в год. Но вообще опыт бывает разный. Однажды я купила большую банку вишневого компота, очень вкусного. Но когда компот был наполовину выпит, в банке обнаружилось маленькое пестрое птичье перышко. Как оно попало в компот, чье это перо, из подушки или от живой птицы, была ли птица здорова? Правдивый ответ на эти вопросы я, конечно, вряд ли получу”.

Семейный врач OÜ Medicenter Любовь Стельмах предостерегает от необдуманных покупок в интернете: ”Прежде всего, ни при каких обстоятельствах нельзя покупать с рук грибы. Неизвестно, где их собирали, в каких условиях консервировали и хранили, там может быть все что угодно, от ботулизма до других инфекций”.

Основные проблемы с грибами — безопасность и гигиена. Никто никогда не узнает, где на самом деле собирали эти грибы. Отходил ли этот человек на положенные два километра от автодороги? Вдоль обочин часто растут съедобные грибы, только есть их опасно. Грибы впитывают из почвы вредные вещества, поэтому важно собирать их на солидном расстоянии от шоссе и производств.

”Рискованно покупать и варенья. Никто же не признается, что под видом свежего продает прошлогоднее варенье. При покупке не видно, есть ли под крышкой плесень, а ведь если там хоть чуть-чуть плесени имеется, варенье уже непригодно в пищу, — продолжает доктор Стельмах. – Возбудители кишечных инфекций в молочных, рыбных и мясных продуктах размножаются очень быстро. Крайне неразумно приобретать у случайных людей яйца, мясо, вяленую и слабосоленую рыбу. Приобретение, к примеру, вяленной в домашних условиях рыбы может обернуться тяжелыми отравлениями и возможностью заразиться ботулизмом.
В домашнем сыре могут наличествовать бактерии группы кишечной палочки, и очень вероятно в этом случае, что в еду попадут возбудители заболеваний, одним из клинических проявлений которых является диарея.

Я считаю покупку продуктов в соцсетях очень опасной. Лучше всего покупать их у людей, которых вы знаете лично, которым вы доверяете. Сама я покупаю яблочный сок у знакомого, так как знаю, где росли эти яблоки, как их обрабатывали. А у другого уже не рискнула бы, ведь невозможно проверить даже, были ли вымыты яблоки перед тем, как из них выжали сок”.
Кому предъявлять претензии?

Мария-Хелеэн Йукс также советует соблюдать особую осторожность с продуктами животного происхождения. ”Если очень хочется что-либо купить, выясните — где и из чего произведены продукты, срок их годности, условия хранения и т. д. О мясных и рыбных продуктах сомнительного происхождения стоит сообщить в Ветеринарно-пищевой департамент. В этой ситуации служащий департамента может связаться с продавцом/производителем продуктов и, в зависимости от обстоятельств, провести процедуру для решения проблемы. В случае продажи небезопасных продуктов питания потребителю департамент имеет право принимать меры в зависимости от масштаба проступка”, — напоминает Йукс.

Обращаем внимание читателей, что в случае, если вас не устроило качество приобретенных через соцсети продуктов, либо употребление купленного ”деликатеса” привело к неблагоприятным последствиям, связанным с вашим здоровьем, предъявить претензии вы сможете только себе.

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