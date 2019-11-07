07.11.2019, 08:35

Почему некоторые пенсионеры не получили пособие в 115 евро?


Оксана Авдеева
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Käed
KäedFoto: Anni Õnneleid

В начале октября вместе с пенсией Департамент социального страхования перевел и пособие для одиноких пенсионеров. При этом до сих пор есть те, кто это пособие получить не может, хотя по факту и является одиноким. В чем же причины и что нужно делать, чтобы хотя бы в следующем году это пособие получить, и выясняла ”МК-Эстония”.

В этом году пособие для одиноких пенсионеров выплатили рекордному количеству людей — более 86 700 человек получили вместе с пенсией и 115 евро. В общей сложности у государства ушло на это 10 миллионов евро.

”Мы выплачиваем пособие уже третий год, — говорит советник отдела пособий Департамента социального страхования Мерле Сумил-Лаанемаа, — и в этом году количество получивших 115 евро выросло на 6000 человек”.

Разные ситуации

Из них 1900 — ”новоприбывшие” пенсионеры. Остальные — те, кто привел данные о своем месте жительства в порядок, и те, у кого в прошлом году пенсия была больше, чем 492 евро. Так как в этом году ”предел” составил уже 540, то они вновь стали соответствовать критериям.

”Пенсионеров, которые снова смогли получить пособие, оказалось более 5400 человек, — отмечает специалист. — Еще 6800 пенсионеров изменили данные о регистрации (то есть теперь они числятся как живущие отдельно — ред.). И примерно столько же пенсионеров, которые в этом году пособие больше не получили: из них примерно 3000 человек — уже не с нами, и еще столько же поменяли адрес и больше не живут отдельно”.

При этом еще есть ряд пенсионеров, которые ”остались за бортом”. Из трех критериев (пенсионный возраст, пенсия меньше 540 евро и регистрация, доказывающая, что больше никто не живет на данной площади) они соответствуют только двум, и их подводит именно регистрация.

Причины тут разные: кто-то живет в квартире, которая разделена на отдельные комнаты (таких особенно много в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне). Кто-то — в квартире, где прописаны и другие люди. Например, предыдущие жильцы, которых хозяин жилья еще не выписал. Или дети пенсионера. Или какие-то еще граждане.

”Ключевой аспект здесь — чтобы человек с 1 апреля по 30 сентября был прописан на жилплощади один, — подчеркивает специалист. — Пособие могут получить и те, у кого есть опекун, а также опекуны за своего подопечного. Выплачивают его и тем, кто находится в доме по уходу, и тем, кто прописан не один, но второй жилец находится в доме по уходу”.

Бывают сложные случаи. Например, в коммуналке живут два пенсионера и один человек среднего возраста. Каждому принадлежит по комнате. И пенсионеры уже три года, с самого момента начала выплаты пособия, не могут его получить, потому что надо переоформлять совместную собственность в отдельную квартирную собственность каждого из них, а на это нет ни денег, ни сил. Есть случаи, когда люди за три года не получили в общей сложности уже 690 евро.

”За три года данные в регистрах все больше соответствуют действительности, — комментирует специалист. — К сожалению, у нас нет информации, сколько людей до сих пор не соответствуют критериям по пункту о месте жительства”.

Она отмечает, что в первый год пособие дополнительно получили 1500 человек, которые перед этим привели свои данные о месте жительства в порядок. Фактически люди жили одни, но предыдущие владельцы квартиры почему-то остались там прописаны. И чиновники помогли привести данные в порядок. В похожей ситуации оказались и те, кто жил в одном доме, но на самом деле это было несколько независимых друг от друга семей с отдельными входами. Хотя по базе данных адрес был один. Таким людям переоформили адрес, добавив номера квартир.

”На второй год обращений было существенно меньше, — рассказывает специалист. — Пособие выплатили дополнительно 254 пенсионерам. Проблемы возникали преимущественно в связи с тем, что с 1 апреля по 30 сентября они переезжали. И мы тогда проверяли, жил ли человек по обоим адресам один”.

Она добавляет, что из трех критериев пенсионер по существу может повлиять только на один — прописку. И если данные неточны, то их можно в районной управе подкорректировать. Таких пенсионеров департамент отправляет в управу по месту жительства.

В управе помогут?

”МК-Эстония” решила выяснить в районных управах Таллинна, как часто и с какими проблемами к ним обращаются пенсионеры, и как может управа в данных случаях помочь людям получить им причитающееся.

В управе Ласнамяэ сообщили, что у них бывают два типа обращений. Первый — если человек был с кем-то вместе зарегистрирован, и лишних людей удалось выписать, но только после 1 апреля текущего года. Увы, в таких случаях пенсионер получит пособие только в следующем году.

Второй — когда в помещении, зарегистрированном как одна квартира, но где у комнат — разные собственники, живут посторонние люди. Такие квартиры есть, например, на Махтра 44 и 48, и их считают единой жилплощадью, в результате чего люди остаются без пособия.

Но, отмечают в управе, таких обращений немного, порядка 3–4 в год.
В управе Пыхья-Таллинн распространена другая проблема — когда кто-то прописывается к пенсионеру, но на самом деле там не живет. Или же пенсионер зарегистрирован где-то еще.

”Обращения есть, но мы не ведем статистики”, — говорят в управе.

Руководитель соцотдела Мустамяэ Елена Лутова вспоминает, что в первый год, когда начали выплачивать это пособие, обращений с вопросами было очень много. Сейчас же все стабилизировалось, пенсионеры знают, куда обращаться, и в управу звонят, но редко — раз десять за год.

”Пожилые люди относятся к регистрации (прописке) со страхом и не могут решиться предложить своим родственникам зарегистрироваться по реальному адресу, — констатирует Лутова. — Они по незнанию считают, что выписанный родственник в будущем потеряет право на владение недвижимостью. В действительности у владельца квартиры, как вариант, есть право обратиться в отдел Регистра населения с заявлением выписать людей, которые в его квартире не живут. Данные обновляются через 30 дней”.

В управу Хааберсти тоже с подобными вопросами обращались, но немного. Старейшина управы Андре Ханимяги отмечает, что по закону человек должен сообщить в Регистр народонаселения о смене места жительства в течение 14 дней.

”Но иногда люди не делают этого сознательно, иногда — забывают, и это все играет роль при назначении различных пособий, — подчеркивает Ханимяги. — У нас тоже был случай, когда по одному адресу были прописаны чужие люди. И в данной ситуации важно не то, кто является владельцем недвижимости, а то, чтобы пенсионер там жил один”.

Cтарейшина Кристийне Яанус Рийбе говорит, что управа может только разъяснить человеку, почему он остался без пособия, и посоветовать, что можно сделать, чтобы в следующий раз уж точно эти 115 евро получить.

”Особо не обращаются, было после выплаты два звонка, и оба пенсионера числились одинокими только с конца апреля, — говорит Рийбе. — В конце года обычно узнают, что нужно сделать, чтобы в следующем году пособие выплатили. В случае, если квартира принадлежит нескольким людям, и отдельных адресов (согласно комнатам) нет, мы советовали проверить в регистре отношения живущих там людей. И если отношения между ними отсутствуют, то чтобы департамент считал этих людей как одиноких. Но об этом больше спрашивали раньше, сейчас уже нет”.

А в управу Пирита никто из не получивших пособие пенсионеров в этом году не обращался. В предыдущие годы люди приходили, и их проблему решили, но как — детали в управе раскрывать не стали.

Uudiskirja Üleskutse
"МК Эстония"
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