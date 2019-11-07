Почему некоторые пенсионеры не получили пособие в 115 евро?

Причины тут разные: кто-то живет в квартире, которая разделена на отдельные комнаты (таких особенно много в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне). Кто-то — в квартире, где прописаны и другие люди. Например, предыдущие жильцы, которых хозяин жилья еще не выписал. Или дети пенсионера. Или какие-то еще граждане.

”Ключевой аспект здесь — чтобы человек с 1 апреля по 30 сентября был прописан на жилплощади один, — подчеркивает специалист. — Пособие могут получить и те, у кого есть опекун, а также опекуны за своего подопечного. Выплачивают его и тем, кто находится в доме по уходу, и тем, кто прописан не один, но второй жилец находится в доме по уходу”.

Бывают сложные случаи. Например, в коммуналке живут два пенсионера и один человек среднего возраста. Каждому принадлежит по комнате. И пенсионеры уже три года, с самого момента начала выплаты пособия, не могут его получить, потому что надо переоформлять совместную собственность в отдельную квартирную собственность каждого из них, а на это нет ни денег, ни сил. Есть случаи, когда люди за три года не получили в общей сложности уже 690 евро.

”За три года данные в регистрах все больше соответствуют действительности, — комментирует специалист. — К сожалению, у нас нет информации, сколько людей до сих пор не соответствуют критериям по пункту о месте жительства”.

Она отмечает, что в первый год пособие дополнительно получили 1500 человек, которые перед этим привели свои данные о месте жительства в порядок. Фактически люди жили одни, но предыдущие владельцы квартиры почему-то остались там прописаны. И чиновники помогли привести данные в порядок. В похожей ситуации оказались и те, кто жил в одном доме, но на самом деле это было несколько независимых друг от друга семей с отдельными входами. Хотя по базе данных адрес был один. Таким людям переоформили адрес, добавив номера квартир.

”На второй год обращений было существенно меньше, — рассказывает специалист. — Пособие выплатили дополнительно 254 пенсионерам. Проблемы возникали преимущественно в связи с тем, что с 1 апреля по 30 сентября они переезжали. И мы тогда проверяли, жил ли человек по обоим адресам один”.

Она добавляет, что из трех критериев пенсионер по существу может повлиять только на один — прописку. И если данные неточны, то их можно в районной управе подкорректировать. Таких пенсионеров департамент отправляет в управу по месту жительства.

В управе помогут?