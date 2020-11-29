Почему Касса по безработице часто не дает человеку желаемые курсы обучения? Читайте, как нужно добиваться своего!

Например, Оксана в прошлом году выбрала курсы логиста, успешно прошла их и сейчас работает по новой специальности.
”Стояла на бирже несколько раз. Сама нашла курсы ”универсальный работник в офисе”, биржа ничего не предлагала. Оплатили, отучилась, долго не могла найти работу. А теперь работаю, пригодились курсы”, — делится Надежда.
”Проходила курсы ”секретарь-помощник руководителя” в крупном современном центре обучения. Осталась очень довольна. Самое главное — очень пригодились полученные знания везде, во многих сферах. Получить было вовсе не сложно. Очень благодарна! Учиться было увлекательно и интересно, — рассказывает Мария. — Курсы, возможно, понравились, так как эстонским языком отлично владею как устно, так и письменно, и рада, что организатора обучения выбрала сама. Фирма достойная, опыт 20 лет. Понравилось, что водили по экскурсиям на предприятия, много практики было и преподаватели с высшим образованием, некоторые из крупных университетов. Думаю, что за свои деньги, а курсы стоили около 2500 евро, не пошла бы”.
”Брала курсы, когда была вынуждена стоять на учете в качестве безработного. Первоначально, кроме курсов по языкам и в сфере красоты, не было ничего интересного, — вспоминает Виктория. — Но позже появился курс ”интернет-маркетолог” от школы MOST Business School. Мне без каких-либо проблем предоставили возможность пройти обучение от Кассы по безработице. Я успешно окончила курс и все новые знания воплощаю в реальность на новом месте работы”.
”Я живу в Эстонии второй год, в Раквере. Муж-эстонец привез меня из Украины летом 2019 года. Мне 48 лет, в Украине 29 лет преподавала историю, право, социальные дисциплины. С 24 сентября 2019-го до 18 марта 2020-го я училась на курсах русскоязычных гидов в Таллинне. Оплатила мне курсы и дорогу из Раквере в Таллинн Касса по безработице. Ко мне отнеслись очень внимательно, но предложить ничего не успели, потому что я сама нашла курсы гидов. Биржа учла и поддержала мое желание, — говорит Елена. — Получила сертификат на курсах, но городской экзамен был отменен из-за вируса, поэтому гидом, понятно, не работаю. У меня замечательный консультант на бирже. А курсы и преподаватели — супер”.
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