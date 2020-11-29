29.11.2020, 09:22

Почему Касса по безработице часто не дает человеку желаемые курсы обучения? Читайте, как нужно добиваться своего!

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Ирина Петрова, МК-Эстония
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Почему Касса по безработице часто не дает человеку желаемые курсы обучения? Читайте, как нужно добиваться своего!
TöötukassaFoto: Raido Vint

Cегодня далеко не каждый, оставшись без работы, может запросто найти новое место и продолжить трудиться в той же сфере. Кризис существенно повлиял на многие отрасли, в которых после массовых сокращений больше нет вакантных мест. В этом случае у безработных один выход — приобрести новые навыки, чтобы попробовать себя на новом поприще. На кого сейчас направляет учиться Касса по безработице, кто отвечает за качество курсов и можно ли пройти обучение на свое усмотрение — разбиралась ”МК-Эстония”.

Учиться, учиться и еще раз учиться

Какие курсы дает Касса по безработице и помогают ли они трудоустройству

Касса по безработице, как объясняет руководитель отдела повышения квалификации и услуг по карьере Карин Андре, направляет на обучение продолжительностью до года, в ходе которого можно приобрести или развить профессиональные навыки, а также навыки, которые помогут человеку трудоустроиться либо начать заниматься предпринимательством. На курсы направляют тех, у кого нет профессиональных навыков или кому необходимо повышение квалификации, кто недостаточно владеет эстонским языком или на ”вы” с компьютером, а также если в ходе консультации выяснилось, что для трудоустройства необходимо получить новые знания или пополнить имеющиеся.

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Есть два варианта

Курсы предоставляют зарегистрированным безработным двумя способами: можно направить человека на курсы, заказанные Кассой по безработице в рамках госзаказа, или человек сам может выбрать курсы по карте обучения из списка партнеров ведомства.

План государственных заказов объявляется на год и публикуется в Регистре государственных заказов. Касса по безработице заказывает обучение для рынка труда, приведенное в плане, если оно по-прежнему необходимо. Например, если имеется достаточно клиентов для комплектации в группу обучения, Касса по безработице уведомляет партнера по договору о необходимости начала этого обучения, и стороны заключают письменное соглашение о проведении курсов. Иными словами, не все курсы в плане госзаказа обязательно должны быть в этом году использованы.

”При планировании государственных заказов обучения для рынка труда Касса по безработице исходит из потребностей регионов в рабочей силе. Курсы заказываются на основании тендера в сферах, в которых имеется постоянная потребность в обучении. Например, это обучение работе с компьютером, эстонскому языку, курсы по предпринимательству, различные профессиональные курсы”, — перечисляет Андре.

В период с первого января по шестое октября 2020 года на заказанные Кассой по безработице курсы было направлено в общей сложности 5 867 человек.

Что касается второго способа, то сейчас по карте обучения можно выбрать из 4706 курсов, которые предлагают 322 организатора. Их отбирает сформированная Кассой по безработице квалифицированная комиссия на основании принципов сотрудничества по учебной карте, то есть организаторы должны принять ее условия, а также соблюдать Закон об обучении для взрослых. В законе, в числе прочего, установлены требования к организаторам дополнительного обучения, учебным программам, учебной среде и курсам.

Так как на этих курсах могут учиться не только направленные от Кассы по безработице, ведомство не несет ответственность за их содержание. Надзор за соответствие требованиям, установленным в Законе об образовании взрослых, осуществляет Министерство образования и науки. С 2019 года партнеров Кассы по безработице оценивает Эстонское агентство по качеству высшего и профессионального образования.

Курсы не дают

Перед тем как пойти учиться по одной из программ, еще при регистрации в качестве безработного, соискатель вместе с консультантом, к которому его прикрепляют, заполняет индивидуальный план поиска работы. Там указываются сильные и слабые стороны соискателя и дальнейшие шаги по поиску работы, включая потребность в обучении как в услуге, которая направлена на скорейшее трудоустройство.

И вот здесь нередко случаются самые большие сложности. Человек хочет пойти на одни курсы, а консультант направляет его на другие.

Жительница Таллинна Елена рассказывает, что сначала ей вообще не давали направление на курсы. Потом отправили на обучение, которое ей было совершенно не нужно. А в тех курсах, что она сама просила, отказали.

”Курсы массажиста не дали, а дали курсы швеи. Я на них отучилась. А после этого сама обучающая сказала, что для работы этого очень и очень мало. Этого навыка, что дают на курсах, хватит для того, чтобы дома пошить себе постельное белье, — вспоминает женщина. — Они за нас от биржи деньги получили, так еще и на нашем труде заработали. Кухонные прихватки, которые мы шили, и те пошли на продажу”.

”Мне возможность курсов не предоставили, и начальный капитал по бизнес-плану тоже не дали. Сказали, что мой семейный бизнес не сможет существовать, так как слишком много времени буду проводить с мужем вместе, — вспоминает Анна. — Плюнула я на их слова, начала все сама с круглого нуля, уже восемь лет как предприниматель. Для себя сделала один вывод — в этой Кассе по безработице все по блату”.

”Очень долго не давали курсы, которые меня интересовали. Но чудо свершилось, я их все-таки получила. Курсы парикмахеров — полное разочарование в обучении. Преподавали ”на отвали”. Не пропускала ни дня обучения в надежде выйти с хорошей базой, а в итоге надо идти учиться снова практически с нуля, если продолжать в этой сфере. Жалко потерянного времени”, — сетует Татьяна.

”Направили на курсы предпринимательства и курсы повышения самооценки. Не помогли ничем, — констатирует Хельга. — Других не давали с аргументацией, что не видят моей заинтересованности”.

”Очень долго выбивала нужные мне курсы. Зависит очень много от консультанта, получишь их или нет. Те, что все-таки получила, пригодились. Но очень много чепухи навязывается. Я понимаю, тем, кто сам не может сориентироваться, это, может, и поможет, но когда я реально сама знаю, что и почему мне нужно, то странные выходки консультантов настраивают против их так называемой помощи”, — резюмирует Любовь.

Недовольны — оспаривайте

Подобных историй, которыми делятся люди, очень много. Руководитель отдела повышения квалификации и услуг по карьере Карин Андре объясняет, что потребность в обучении определяется на основании профиля безработного, его уровня образования, опыта работы, других имеющихся обстоятельств, которые обговариваются во время консультации, а также на основании того, какую работу ищет человек.

”Во время составления индивидуального плана поиска работы рассматривается как ситуация на рынке труда, так и количество вакансий по данной профессии. Главная цель — приблизить человека к получению желаемой работы, поэтому при обосновании любой услуги в учет берутся многие факторы. Невозможно получить какую-либо услугу Кассы по безработице по желанию, так как пожелание и необходимость в услуге обсуждается с консультантом”, — констатирует Карин Андре.

В то же время все мы люди, и надо полагать, что даже консультанты могут ошибаться. Если вы уверены, что это именно так, и найти новую работу вам помогут конкретные курсы, на которые вас не направляют, знайте, что любое решение Кассы по безработице, будь то отказ в обучении или направление на обучение, можно опротестовать.

”Это можно сделать в течение 30 дней с того момента, как человек узнал о том обстоятельстве, которое он желает опротестовать, — поясняет Андре. — В жалобе следует описать обстоятельство, которое вы желаете оспорить, причины, почему вы не согласны с данным решением, и свои требования”.

Отучились и работают

Возникает впечатление, что получить хорошие и нужные курсы от Кассы по безработице — задача не из легких. Но, справедливости ради, стоит отметить, что позитивных примеров тоже много.

Например, Оксана в прошлом году выбрала курсы логиста, успешно прошла их и сейчас работает по новой специальности.

”Стояла на бирже несколько раз. Сама нашла курсы ”универсальный работник в офисе”, биржа ничего не предлагала. Оплатили, отучилась, долго не могла найти работу. А теперь работаю, пригодились курсы”, — делится Надежда.

”Проходила курсы ”секретарь-помощник руководителя” в крупном современном центре обучения. Осталась очень довольна. Самое главное — очень пригодились полученные знания везде, во многих сферах. Получить было вовсе не сложно. Очень благодарна! Учиться было увлекательно и интересно, — рассказывает Мария. — Курсы, возможно, понравились, так как эстонским языком отлично владею как устно, так и письменно, и рада, что организатора обучения выбрала сама. Фирма достойная, опыт 20 лет. Понравилось, что водили по экскурсиям на предприятия, много практики было и преподаватели с высшим образованием, некоторые из крупных университетов. Думаю, что за свои деньги, а курсы стоили около 2500 евро, не пошла бы”.

”Брала курсы, когда была вынуждена стоять на учете в качестве безработного. Первоначально, кроме курсов по языкам и в сфере красоты, не было ничего интересного, — вспоминает Виктория. — Но позже появился курс ”интернет-маркетолог” от школы MOST Business School. Мне без каких-либо проблем предоставили возможность пройти обучение от Кассы по безработице. Я успешно окончила курс и все новые знания воплощаю в реальность на новом месте работы”.

”Я живу в Эстонии второй год, в Раквере. Муж-эстонец привез меня из Украины летом 2019 года. Мне 48 лет, в Украине 29 лет преподавала историю, право, социальные дисциплины. С 24 сентября 2019-го до 18 марта 2020-го я училась на курсах русскоязычных гидов в Таллинне. Оплатила мне курсы и дорогу из Раквере в Таллинн Касса по безработице. Ко мне отнеслись очень внимательно, но предложить ничего не успели, потому что я сама нашла курсы гидов. Биржа учла и поддержала мое желание, — говорит Елена. — Получила сертификат на курсах, но городской экзамен был отменен из-за вируса, поэтому гидом, понятно, не работаю. У меня замечательный консультант на бирже. А курсы и преподаватели — супер”.

Статистика Кассы по безработице показывает, что соискатели работы в первую очередь нуждаются в языковом обучении, прежде всего в курсах эстонского языка, затем следуют курсы транспортных услуг (курсы по управлению различными моторными средствами), курсы по предпринимательству, компьютерные курсы и курсы социальной сферы (работник по уходу).

Но интересно, отслеживает ли сама Касса по безработице, насколько полезными оказались рекомендованные безработному курсы? Сколько людей после обучения получают работу по специальности?

”Касса по безработице ведет статистику безработных, которые в течение шести месяцев после окончания обучения находят работу. Но данные не позволяют видеть, устроился ли человек на работу, связанную со специальностью, по которой было окончено обучение, — отвечает Карин Андре. — Например, в период с июля по декабрь 2019 года из закончивших обучение, а это чуть меньше 8000 человек, в течение шести месяцев на работу устроились около 47%”.

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