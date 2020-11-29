Почему Касса по безработице часто не дает человеку желаемые курсы обучения? Читайте, как нужно добиваться своего!

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Какие курсы дает Касса по безработице и помогают ли они трудоустройству

Касса по безработице, как объясняет руководитель отдела повышения квалификации и услуг по карьере Карин Андре, направляет на обучение продолжительностью до года, в ходе которого можно приобрести или развить профессиональные навыки, а также навыки, которые помогут человеку трудоустроиться либо начать заниматься предпринимательством. На курсы направляют тех, у кого нет профессиональных навыков или кому необходимо повышение квалификации, кто недостаточно владеет эстонским языком или на ”вы” с компьютером, а также если в ходе консультации выяснилось, что для трудоустройства необходимо получить новые знания или пополнить имеющиеся.

Есть два варианта

Курсы предоставляют зарегистрированным безработным двумя способами: можно направить человека на курсы, заказанные Кассой по безработице в рамках госзаказа, или человек сам может выбрать курсы по карте обучения из списка партнеров ведомства.

План государственных заказов объявляется на год и публикуется в Регистре государственных заказов. Касса по безработице заказывает обучение для рынка труда, приведенное в плане, если оно по-прежнему необходимо. Например, если имеется достаточно клиентов для комплектации в группу обучения, Касса по безработице уведомляет партнера по договору о необходимости начала этого обучения, и стороны заключают письменное соглашение о проведении курсов. Иными словами, не все курсы в плане госзаказа обязательно должны быть в этом году использованы.

”При планировании государственных заказов обучения для рынка труда Касса по безработице исходит из потребностей регионов в рабочей силе. Курсы заказываются на основании тендера в сферах, в которых имеется постоянная потребность в обучении. Например, это обучение работе с компьютером, эстонскому языку, курсы по предпринимательству, различные профессиональные курсы”, — перечисляет Андре.

В период с первого января по шестое октября 2020 года на заказанные Кассой по безработице курсы было направлено в общей сложности 5 867 человек.