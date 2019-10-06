Почему фрукты в наших магазинах везде деревянные и правда ли, что дорогие с рынка вкуснее?

Вторая — в овощных отделах магазинов плоды хоть и перебирают, но недостаточно часто и недостаточно внимательно. В итоге гнилушки целыми днями лежат с целыми и здоровыми фруктами и овощами, распространяя гниль дальше. А на все это летят плодовые мошки — в магазине одной из торговых сетей они буквально реют облаками над виноградом, персиками и нектаринами.

Есть ли разница?

Считается, что на рынке овощи и фрукты намного вкуснее и свежее, чем в магазине. Объясняется это тем, что продавцы скупают товар малыми партиями, поэтому могут выбрать действительно качественные и вкусные плоды. Да и мошек вы там не встретите. Но заплатить за это придется дороже. Причем в некоторых случаях покупатели искренне удивляются такой разнице: например, стоимость килограмма арбуза отличается в разы, в пользу магазина, разумеется. А вкус что там, что там одинаков.

Мы решили сравнить основной ассортимент представленных на рынке фруктов с магазинным. И выяснить, в каком случае можно переплатить, а когда лучше даже не рисковать. Тест проводили вслепую — никто, кроме закупщиков, не знал, какой из фруктов куплен на рынке, а какой в магазине. Про цены также информацию не озвучивали. А что из этого вышло — читайте ниже.

Арбуз

Магазин

Цена: 0,45 €

Комментарии: Безусловная победа! Огромный, сладкий, сахарный арбуз, еще и за такие деньги. Видно было, что они разных сортов — отличался цвет мякоти. Но в остальном различий не нашлось — сладкие и сахарные оба. Но магазинный оказался дешевле.

рынок

Цена: 1,90 €

Комментарии: На рынке хорошо то, что можно торговаться. Нам немного снизили цену, но она все равно оказалась значительно выше магазинной. Арбуз оказался очень вкусным, но конкурент из магазина оказался в четыре раза дешевле.

Дыня

Магазин

Цена: 0,79 €

Комментарии: Это не дыня. Это какое-то зеленое недоразумение. У нее отсутствовал даже запах. Вкуса никакого, кислая. Видимо, ей нужно было еще лежать и лежать на бахче, но кто ж спрашивал. Цена, правда, копеечная, но смысл?

Рынок

Цена: 3,50 €

Комментарии: Эта дыня своим ароматом заполонила все пространство — мы начали бояться, что к нам слетятся все осы и мухи района. Но повезло. Если серьезно, дыня удивительно вкусная, медовая — сочная, сладкая, нежная. Тает во рту. Разница в цене существенная.

Слива синяя

Магазин

Цена: 0,89 €

Комментарии: Победила не только из-за низкой стоимости, но и по вкусу — попалась спелая партия. Сливы упругие, кисло-сладкие, не порченые. Можно есть просто так, можно варить варенье и компоты.

Рынок

Цена: 1,90 €

Комментарии: Тот случай, когда товару нужно полежать пару дней до спелости. Пока же они уступили конкурентам — оказались кисленькими и слишком твердыми. Когда поспеют, станут очень сладкими, но кто ж будет теперь ждать. Еще один фактор цена — в два раза дороже.

Слива желтая

Магазин

Цена: 2,49 €

Комментарии: В магазине они все были полузеленые, казалось, что есть их будет невозможно. Мы ошиблись — сладкие, вкусные, несмотря на то, что еще не совсем спелые. Цена такая же, что на рынке.

Рынок

Цена: 2,50 €

Комментарии: Тоже чуть зеленая, но оказалась кислее, чем конкуренты из магазина. Полежать пару дней — будет вкусно. А пока пальма первенства ушла к сливам из магазина.

Абрикосы

Магазин

Цена: 2,79 €

Комментарии: Свежие, спелые, яркие, сочные, ароматные и вкусные! К перечню достоинств можно добавить цену — значительно дешевле рыночных. Победители в своей категории.

Рынок

Цена: 3,50 €

Комментарии: Абрикосы спелые, но суховаты. Нельзя сказать, что слишком вкусные, местами темные, кое-какие плоды начинают портиться. Цена высокая, ожидали большего.

Виноград зеленый

Магазин

Цена: 1,69 €

Комментарии: Сладкий и хороший виноград, правда, с косточками. Но зато дешевле. Дегустаторы проголосовали за этот вариант. Хотя конкурент ничем не хуже. Но значительно дороже.

Рынок

Цена: 2,80 €

Комментарии: Очень сладкий и вкусный виноград. Косточек нет, но переплачивать за это нам показалось чрезмерным. Так что выбирать вам: оба образца оказались весьма достойными.

Виноград черный

Магазин

Цена: 1,49 €

Комментарии: Этот виноград настолько кислый, что сводит челюсти. На листочке с голосованием возле него был обнаружен лишь единственный плюсик. Видимо, попалась единственная сладкая ягодка. В общем, конкуренции с рыночным виноградом этот не выдержал.

Рынок

Цена: 2,80 €

Комментарии: Тот случай, когда денег не жалко — виноград потрясающий, хоть и с косточками! Вкусный, сладкий, сочный, ягодка к ягодке. Большинство голосов ушло именно ему.

Груша

Магазин

Цена: 1,09 €

Комментарии: Типичная самая дешевая груша сорта Conference. Ничем не примечательна, кроме цены. Сладкой не назовешь, аромата тоже нет.

Рынок

Цена: 3,50 €