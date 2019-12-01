Почему эстонские яблоки не пользуются спросом и что можно купить на рынке и в магазинах

Ценовой класс у эстонских яблок все же средний — конечно, сравнивать с польскими бессмысленно, но ряд сортов зарубежных яблок стоит намного дороже.
Ну а мы прогулялись по рынкам и магазинам, чтобы понять, какие сорта местных яблок можно купить. На рынке, конечно, сортов намного больше, и это только с хуторов. А ведь еще стоят бабульки со своими урожаями… В торговых сетях яблоки показались по качеству чуть хуже, но для того, чтобы все проверить, было решено закупить по яблоку каждого сорта.
Liivika
2,29€/кг
Кожура: Липкая, восковая.
Аромат: Есть.
Мякоть: Мягкое.
Вкус: Безвкусное, с легкой горчинокй
Сочность: Несочное, суховатое.
Комментарий: Яблоко показалось не очень вкусным. Мягкое, несочное, вкус совсем невыраженный. Хотя выглядит очень красиво — золотистое, краснобокое. Но второе яблоко есть никто не стал.
Aнтоновка
2,50€/кг
Кожура: Сухая, гладкая.
Аромат: Выраженный.
Мякоть: Сочная, крепкая.
Вкус: Кислый, характерный.
Сочность: Очень сочное.
Комментарий: Прекрасное яблоко — крепкое, сочное, нарядное. Ни одного мятого бока. Но вкус на любителя — слишком кислое, сладости нет. Оно идеально для выпечки и мясных блюд.
Rubiin
2,50€/кг
Кожура: Сухая, приятная.
Аромат: Невыраженный.
Мякоть: Рыхловата.
Вкус: Овощебазы.
Сочность: Несочное.
Комментарий: Яблоко очень красивое на вид, на ощупь и даже на срез. Но вкус подвел — видимо, где-то хранилось. Потому что яблочного не осталось ничего, какой-от ”овощебазный” привкус. Мякоть рыхловата, не крепкая. Еще несколько дней и будет кашеобразное яблоко.
Orlik
1,89/кг
Кожура: Восковая, липкая.
Аромат: Есть.
Мякоть: Мягкое яблоко.
Вкус: Несладкое, на любителя.
Сочность: Сухое.
Комментарий: Непримечательное совершенно яблоко, порадовало только цветом — насыщенный, золотой, яркий. Вкус оказался ни о чем, мякоть мягкая. Второе яблоко пробовать не захотелось.
Auksis
1,99€/кг
Кожура: Сухая.
Аромат: Нет.
Мякоть: Средняя.
Вкус: Выраженный.
Сочность: Очень сочное.
Комментарий: Удивительно, но очень вкусные яблоки. Умеренно мягкие, сочные, хрустящие. Внешне также не подвели — нарядные и красивые. Из-за повышенной сочности в выпечку лучше не класть. Ешьте сырыми — вкусно.
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