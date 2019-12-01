Почему эстонские яблоки не пользуются спросом и что можно купить на рынке и в магазинах

Как пишет в блоге ведомства ведущий аналитик Департамента статистики Эве Валдвеэ, ежегодно население Эстонии использует в пищу более 19 000 тонн яблок и груш. Если представить это в виде отдельных плодов, то получится гора, в которой окажется более 130 млн среднего размера яблок и груш. А ежегодно, примерно раз в три-четыре дня, каждый житель страны съедает более 15 кг яблок. Однако лишь каждое пятое яблоко оказывается эстонским.

Садов все меньше

К сожалению, местной продукции становится все меньше. Если десять лет назад, в 2007 году, яблони и груши росли на 4500 га территорий, то уже в 2011 году площадь сократилась до 3300 га, а последние четыре года данные показывают что-то около 2500 гектаров.

При этом большинство деревьев растет в частных садах, которые составляют более 70% (то есть более 1800 га) общей площади. Сельскохозяйственных угодий, где яблоки и груши выращиваются на территории не менее 1 га, лишь немногим более 700 га. Из них лишь 600 гектаров — плодоносящие сады. На данный момент крупнейшие яблоневые хозяйства сохранились лишь в Вильянди и Тарту — именно тут произрастает 60% всех выращиваемых в стране яблок.

Урожаи, по сравнению с мировыми рынками, тоже небогатые. Климат в Эстонии капризный и очень влияет на яблоки. Например, в 2016 году из-за небывалой жары с наших крохотных 2500 га было собрано более 5500 тонн плодов. А в прошлом году с той же территории удалось получить лишь 3700 т урожая.