01.12.2019, 19:30

Почему эстонские яблоки не пользуются спросом и что можно купить на рынке и в магазинах

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Инна Мельникова
EST 3
Почему эстонские яблоки не пользуются спросом и что можно купить на рынке и в магазинах
Foto: Anni Õnneleid

Яблоки являются самыми потребляемыми фруктами не только в ЕС, но и во всем мире — это если исключить бананы, которые являются плодами лиственных культур. Например, в 2017 году в мире было собрано более 83 млн тонн яблок, а вместе с грушами — 107 млн тонн. В 2018 году в странах Евросоюза собрали более 14 млн тонн урожая яблок (вместе с грушами получилось 17 млн), пишет "МК-Эстония".

Как пишет в блоге ведомства ведущий аналитик Департамента статистики Эве Валдвеэ, ежегодно население Эстонии использует в пищу более 19 000 тонн яблок и груш. Если представить это в виде отдельных плодов, то получится гора, в которой окажется более 130 млн среднего размера яблок и груш. А ежегодно, примерно раз в три-четыре дня, каждый житель страны съедает более 15 кг яблок. Однако лишь каждое пятое яблоко оказывается эстонским.

Садов все меньше

К сожалению, местной продукции становится все меньше. Если десять лет назад, в 2007 году, яблони и груши росли на 4500 га территорий, то уже в 2011 году площадь сократилась до 3300 га, а последние четыре года данные показывают что-то около 2500 гектаров.

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При этом большинство деревьев растет в частных садах, которые составляют более 70% (то есть более 1800 га) общей площади. Сельскохозяйственных угодий, где яблоки и груши выращиваются на территории не менее 1 га, лишь немногим более 700 га. Из них лишь 600 гектаров — плодоносящие сады. На данный момент крупнейшие яблоневые хозяйства сохранились лишь в Вильянди и Тарту — именно тут произрастает 60% всех выращиваемых в стране яблок.

Урожаи, по сравнению с мировыми рынками, тоже небогатые. Климат в Эстонии капризный и очень влияет на яблоки. Например, в 2016 году из-за небывалой жары с наших крохотных 2500 га было собрано более 5500 тонн плодов. А в прошлом году с той же территории удалось получить лишь 3700 т урожая.

Как говорит Александр, продавец хуторских яблок с одного из хуторов Ярвамаа, в этом году урожай тоже плохой. ”Весна была нестабильная, перепады погоды, в итоге на яблонях много пустоцвета”, — объясняет он.

Выбирают польское…

При этом, если сравнивать с конкурентами, стоимость местных яблок непомерно высока. В среднем килограмм стоит 2,50 евро, и, чего греха таить, яблоки сильно отличаются от зарубежных. Как по качеству, так и по вкусу. Нужно быть отчаянным патриотом, чтобы покупать рыхловатые, не очень сладкие и мягкие местные плоды, если рядом лежат крутобокие, сочные и крепкие иностранцы.

Неудивительно, что покупатели предпочитают импортную продукцию. В прошлом году, например, в Эстонию завезли более 12 000 тонн яблок и вполовину меньше груш.

Лидером импорта является Польша, отсюда к нам поступило 6596 тонн яблок. На втором месте Голландия с 1951 т и на третьем — Италия — 1815 тонн.

Экспортирует Эстония смехотворно мало: в прошлом году в другие страны отправилось лишь 63 тонны яблок.

Понятно, что конкуренцию с другими европейскими странами мы выиграть никогда не сможем. Однако, даже несмотря на высокую стоимость, наряду с зарубежными яблоками в наших магазинах можно встретить и местную продукцию. Одна из торговых сетей не скрывает, что охотно берет яблоки на реализацию от местных хуторов.

…А любят эстонское

”Особенность торговой сети Сoop в том, что у нас более 19 объединений по всей Эстонии, — рассказывает Мартин Мийдо, руководитель отдела связей с общественностью Coop. — И в каждом из них есть традиция закупать яблоки от местных производителей. То есть в каждом из объединений можно увидеть яблоки того же региона Эстонии. Правда, есть свои тонкости — например, 330 магазинов сети находятся в небольших поселках, и у людей нет привычки ходить за яблоками, которые они могут набрать в своих садах, в магазины. Поэтому их не так много. Зато есть яблоки из Польши, Голландии и Италии”.

В магазинах торговой сети Maxima в прошлом году продали более 9000 кг эстонских яблок.

”Мы их продаем в сезон, — объясняет Марге Кикас, руководитель отдела закупки скоропортящихся продуктов. — Пик продаж с сентября по январь, Эстония все же сильно ограничена сезоном в отличие от других государств, которые могут поставлять яблоки того же сорта круглый год. На данный момент мы сотрудничаем с Laringo OÜ и продаем яблоки сорта ”антей”.

Как объясняет Марге Кикас, окончательная цена на товар достигается путем переговоров с поставщиком. И учитывая малое количество товара, его недолгий сезон, понятно, что цена будет выше импортного. Однако эстонцы настолько любят отечественную продукцию, в том числе и яблоки, что покупают свое родное вплоть до конца сезона.

Сезонный товар

Как говорит Пилле Раалисте, директор по ассортименту торговой сети Prisma Peremarket AS, вовсе не обязательно, что эстонские яблоки самые дорогие, ведь окончательная цена товара формируется от закупочной стоимости.

”На данный момент у нас килограмм эстонских яблок стоит 1,19–1,99 евро, тогда как зарубежные продаются по цене от 0,59 до 3,49 евро, — отмечает Пилле Раалисте. — Эстонские яблоки пользуются спросом осенью, но все-таки чаще покупатели предпочитают самые дешевые зарубежные. А общий объем эстонских яблок составляет чуть больше 5% от всего объема ”яблочных” продаж в сети. Нужно учитывать и сезонность эстонской продукции. А популярные сорта вроде золотого ранета раскупаются буквально за пару недель”.

Сейчас в ”Призме” продается десять сортов яблок. Зарубежных представлено 7 сортов, прибыли они из Франции, Италии, Голландии и Польши. Из местных антоновка, liivi и liivika.

”Но самым популярным сортом у нас остается Paula Red — она в своем классе самая дешевая, — рассказывает директор по ассортименту торговой сети Prisma Peremarket AS. — На втором месте Golden, а следом Royal Gala и Jonagold”.

Средний класс

В торговой сети Rimi также самыми популярными являются польские яблоки — в зависимости от года их сорт меняется, но популярность не падает благодаря дешевизне. В прошлом году, например, их продали более 900 кг. На втором месте Royal Gala и на третьем — Golden Delicious.

Как говорит пресс-секретарь Rimi Катрин Батс, местные яблоки также имеются в продаже. ”Мы бы с радостью продавали их круглый год, но, к сожалению, у поставщиков просто нет такого количества товара, — отмечает она. — Тем не менее, они составляют 13% от всех представленных в ассортименте яблок”.

Ценовой класс у эстонских яблок все же средний — конечно, сравнивать с польскими бессмысленно, но ряд сортов зарубежных яблок стоит намного дороже.

Ну а мы прогулялись по рынкам и магазинам, чтобы понять, какие сорта местных яблок можно купить. На рынке, конечно, сортов намного больше, и это только с хуторов. А ведь еще стоят бабульки со своими урожаями… В торговых сетях яблоки показались по качеству чуть хуже, но для того, чтобы все проверить, было решено закупить по яблоку каждого сорта.

Liivika
2,29€/кг
Кожура: Липкая, восковая.
Аромат: Есть.
Мякоть: Мягкое.
Вкус: Безвкусное, с легкой горчинокй
Сочность: Несочное, суховатое.
Комментарий: Яблоко показалось не очень вкусным. Мягкое, несочное, вкус совсем невыраженный. Хотя выглядит очень красиво — золотистое, краснобокое. Но второе яблоко есть никто не стал.

Aнтоновка
2,50€/кг
Кожура: Сухая, гладкая.
Аромат: Выраженный.
Мякоть: Сочная, крепкая.
Вкус: Кислый, характерный.
Сочность: Очень сочное.
Комментарий: Прекрасное яблоко — крепкое, сочное, нарядное. Ни одного мятого бока. Но вкус на любителя — слишком кислое, сладости нет. Оно идеально для выпечки и мясных блюд.

Rubiin
2,50€/кг
Кожура: Сухая, приятная.
Аромат: Невыраженный.
Мякоть: Рыхловата.
Вкус: Овощебазы.
Сочность: Несочное.
Комментарий: Яблоко очень красивое на вид, на ощупь и даже на срез. Но вкус подвел — видимо, где-то хранилось. Потому что яблочного не осталось ничего, какой-от ”овощебазный” привкус. Мякоть рыхловата, не крепкая. Еще несколько дней и будет кашеобразное яблоко.

Orlik
1,89/кг
Кожура: Восковая, липкая.
Аромат: Есть.
Мякоть: Мягкое яблоко.
Вкус: Несладкое, на любителя.
Сочность: Сухое.
Комментарий: Непримечательное совершенно яблоко, порадовало только цветом — насыщенный, золотой, яркий. Вкус оказался ни о чем, мякоть мягкая. Второе яблоко пробовать не захотелось.

Auksis
1,99€/кг
Кожура: Сухая.
Аромат: Нет.
Мякоть: Средняя.
Вкус: Выраженный.
Сочность: Очень сочное.
Комментарий: Удивительно, но очень вкусные яблоки. Умеренно мягкие, сочные, хрустящие. Внешне также не подвели — нарядные и красивые. Из-за повышенной сочности в выпечку лучше не класть. Ешьте сырыми — вкусно.

Spartan
2,50€/кг
Кожура: Сухая.
Аромат: Есть.
Мякоть: Средняя мягкость.
Вкус: Кисло-сладкое.
Сочность: Скорее несочное.
Комментарий: Неплохое яблоко, вкус выражен, но сок во все стороны не брызгает. Любителям крепких и хрустящих яблок не подойдет — оно слишком спелое, мякоть стала нежной. Но на вкус оно очень даже неплохое.

Connel Red
2€/кг
Кожура: Сухая.
Аромат: Есть.
Мякоть: Средней мягкости.
Вкус: Сладко-кислый.
Сочность: не слишком.
Комментарий: Вкус этого яблока скорее сладкий, выглядит плод очень красиво и аппетитно. Мякоть нежная, не крепкая, сока в яблоке также маловато. Также прекрасно подойдет для поедания в сыром виде. В выпечке может показаться сладким. Хотя если запекать половинками, положив в сердцевинки творог, может оказаться очень даже вкусно.
Talvenauding
2,50€/кг
Кожура: Сухая.
Аромат: Есть.
Мякоть: Крепкое яблоко.
Вкус: Не приторный.
Сочность: Не очень сочное.
Комментарий: Яблоко для любителей погрызть — крепкое. Но сока не так много. Выглядит
необычно — этот сорт не крутобок, как большинство яблок, а как будто граненый. Очень неплохое яблоко, подойдет тем, кто не любит сладкое. Здесь вкус уходит в кислинку.

Uudiskirja Üleskutse
"МК Эстония"
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