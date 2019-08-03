Победитель "Битвы экстрасенсов" Александр Литвин: почему некоторым супругам нужно 8 лет чтобы стать родителями

Судьба (провидение, энергетические законы взаимодействия) мудра, и она просто выжидает, чтобы дать нам детей, максимально сбалансированных, подходящих по энергетике обоим родителям. До восьми лет уходит на то, чтобы индивидуальные генераторы энергии родителей попали в нужный резонанс, который, в свою очередь, привел бы к тому, чтобы получилось потомство с наиболее благоприятным сочетанием энергетик. Этот случай, кстати, поддается достаточно неплохой корректировке, поскольку все, что нужно сделать, — это привести энергии в резонанс. Работа, конечно, кропотливая и индивидуальная: иногда необходимо географическое перемещение, смена места жительства, иногда необходимо ”ослабить” или ”усилить” одного из партнеров, иногда достаточно поменять образ жизни и/или профессию, иногда нужно удалить из окружения людей с несовместимой энергетикой.

Если кому-то приходится ждать свыше 8 лет, то, скорее всего, причина — в описанных ниже неблагоприятных стечениях энергетик.

Причины бездетности

Возможно, что люди настолько не подходят друг другу энергетически, что у них могут родиться только физически или психически больные дети. И здесь уже судьба использует все способы, чтобы этого избежать. Например, очень страстные эмоциональные

отношения, то, что называют любовью до умопомрачения, как правило, дают нездоровое потомство. Казалось бы, нелогично — фонтан чувств и эмоций, любовь, которая бывает ”раз в жизни”. Но на энергетическом уровне такие отношения можно сравнить с коротким замыканием, которое, как известно, ни к чему хорошему не приводит. Это было известно еще задолго до нас: в старину знахари считали такую любовь болезнью, а болезни, как правило, заразны. Так, что от таких болезненных отношений может родиться только больной ребенок. А вот, например, китайцы, для упрощения ситуации, создали свою классификацию неблагоприятных сочетаний — достаточно обратиться к китайскому гороскопу.

Еще один довольно важный момент состоит в том, что люди не подходят друг другу, но уже по другим характеристикам. И тогда может получиться так, что дети будут здоровыми, но одному из супругов при продолжении этого брака грозит ранняя смерть. Судьба, не давая им детей, таким образом подталкивает их к расставанию, для того чтобы они могли создать более безопасный брак с другим человеком. Примеров тому — миллион, и вы сами вспомните случаи среди своих знакомых, когда в последующих браках у обоих легко и быстро появляются здоровые дети.

Понятно, что это, при условии исключения проблем на физическом уровне, только две основные причины, наиболее распространенные, и есть еще другие частные случаи.

Что же происходит тогда, когда есть проблемы на физическом уровне? Я полагаю, что моя аудитория уже владеет достаточными знаниями, чтобы понять, что первопричина всех нарушений в работе систем организма лежит в плоскости энергетики. Нарушение энергетического баланса — первопричина всего того, что происходит на физическом уровне. Любой диагноз — это уже нарушение баланса. Если диагноз не могут выставить или он постоянно меняется, то есть повод серьезно задуматься об энергетической составляющей. Бесплодие — это одно из следствий нарушения энергетического баланса. И, к счастью, оно не всегда является фатальным. В моей практике были различные ситуации, связанные с этой проблемой, которые удачно разрешились. Сложнее всего приходится тогда, когда бесплодие вызвано заслугами предков, когда род останавливается на определенном моменте. Здесь уже вряд ли что-то можно сделать, к сожалению.

Например, одному из супругов досталась в наследство от предков энергетическая проблема — часто это называют ”родовым проклятием”. Что такое родовое проклятие? Это тип квалифицированного энергетического воздействия, которое, как правило, выражается в полной или частичной потере (закрытии) интуиции, в невозможности длительных партнерских отношений, в невозможности иметь детей. Если такой человек взял в супруги человека с кристально чистой энергией, то, выходит, что судьбе не за что наказывать его вторую половинку, давая ей больного ребенка. А другого от этого супруга родиться вряд ли может, увы…

Прерывать или нет?

Что касается прерывания беременности, то здесь больше социальных и этических моментов, а также моментов религиозного характера — и это явно не в моей компетенции. Если же рассматривать с точки зрения энергетических законов, то многое идет вразрез с христианскими заповедями, и ваше право — принимать это или нет. Я лишь высказываю свое мнение: у матери должно быть право не рожать ребенка, если она, будучи даже в счастливом браке и в общем-то не против детей, ярко предчувствует, что именно с этим ребенком ”что-то не так”. Даже зная на 100%, я никогда не возьму на себя ответственность

сказать беременной женщине, что ребенок у нее будет далеко не идеальный, я лишь могу намекнуть, чтобы она доверилась своим ощущениям. Я только сожалею о том, что такая женщина не пришла ко мне раньше, когда можно было бы подобрать благоприятное время для рождения ребенка — здорового, максимально подходящего обоим родителям.