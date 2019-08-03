03.08.2019, 09:05

Победитель "Битвы экстрасенсов" Александр Литвин: почему некоторым супругам нужно 8 лет чтобы стать родителями

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rus.delfi.ee
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Победитель "Битвы экстрасенсов" Александр Литвин: почему некоторым супругам нужно 8 лет чтобы стать родителями
Pressifoto

Я обещал рассказать о том, почему в некоторых семьях в течение длительного времени нет детей при условии правильной постановки диагноза и исключения проблем на физическом уровне. В моем понимании, длительное время — это свыше восьми лет, и вот почему, пишет в "МК-Эстонии" военный врач в прошлом, а ныне известный писатель, исследователь в области психоэмоциональной генетики Александр Литвин.

Дети рождаются в определенный год, месяц, день и час, и это определяется не нами. Нам кажется, что мы что-то решаем, что мы можем запланировать рождение ребенка — мы готовимся, рассчитываем, приводим в порядок здоровье… На самом деле мы просто выполняем определенную программу, заложенную ранее: год, месяц, день и час рождения ребенка, который определяет его энергетическую характеристику на 90% (исходя из моей практики), зависит от наших предков как по отцовской, так и по материнской линии, до седьмого колена. Поступки наших предков, несущие определенную эмоциональную окраску, влияющую на энергетику других людей, впоследствии программируют наличие, развитие и качество дальнейшей жизни их потомков. Это ”грубая” настройка, которую мы не в силах изменить.

8 лет на подготовку

Все, что мы действительно можем сделать, это, если провести аналогию с радиоприемником, подкрутить ручку ”тонкой” настройки в ту или иную сторону, но всегда — в пределах данного нам диапазона. Поскольку наши мысли, поступки, слова и эмоции оказывают дополнительное влияние, как позитивное, так и негативное, на энергетическую характеристику нашего ребенка, то до момента зачатия мы можем либо что-то исправить, либо, сами о том не подозревая, ухудшить. Это полностью наша ответственность. И здесь уже спрашивать придется только с самих себя.

Судьба (провидение, энергетические законы взаимодействия) мудра, и она просто выжидает, чтобы дать нам детей, максимально сбалансированных, подходящих по энергетике обоим родителям. До восьми лет уходит на то, чтобы индивидуальные генераторы энергии родителей попали в нужный резонанс, который, в свою очередь, привел бы к тому, чтобы получилось потомство с наиболее благоприятным сочетанием энергетик. Этот случай, кстати, поддается достаточно неплохой корректировке, поскольку все, что нужно сделать, — это привести энергии в резонанс. Работа, конечно, кропотливая и индивидуальная: иногда необходимо географическое перемещение, смена места жительства, иногда необходимо ”ослабить” или ”усилить” одного из партнеров, иногда достаточно поменять образ жизни и/или профессию, иногда нужно удалить из окружения людей с несовместимой энергетикой.

Если кому-то приходится ждать свыше 8 лет, то, скорее всего, причина — в описанных ниже неблагоприятных стечениях энергетик.

Причины бездетности

Возможно, что люди настолько не подходят друг другу энергетически, что у них могут родиться только физически или психически больные дети. И здесь уже судьба использует все способы, чтобы этого избежать. Например, очень страстные эмоциональные

отношения, то, что называют любовью до умопомрачения, как правило, дают нездоровое потомство. Казалось бы, нелогично — фонтан чувств и эмоций, любовь, которая бывает ”раз в жизни”. Но на энергетическом уровне такие отношения можно сравнить с коротким замыканием, которое, как известно, ни к чему хорошему не приводит. Это было известно еще задолго до нас: в старину знахари считали такую любовь болезнью, а болезни, как правило, заразны. Так, что от таких болезненных отношений может родиться только больной ребенок. А вот, например, китайцы, для упрощения ситуации, создали свою классификацию неблагоприятных сочетаний — достаточно обратиться к китайскому гороскопу.

Еще один довольно важный момент состоит в том, что люди не подходят друг другу, но уже по другим характеристикам. И тогда может получиться так, что дети будут здоровыми, но одному из супругов при продолжении этого брака грозит ранняя смерть. Судьба, не давая им детей, таким образом подталкивает их к расставанию, для того чтобы они могли создать более безопасный брак с другим человеком. Примеров тому — миллион, и вы сами вспомните случаи среди своих знакомых, когда в последующих браках у обоих легко и быстро появляются здоровые дети.

Понятно, что это, при условии исключения проблем на физическом уровне, только две основные причины, наиболее распространенные, и есть еще другие частные случаи.

ТОП

Что же происходит тогда, когда есть проблемы на физическом уровне? Я полагаю, что моя аудитория уже владеет достаточными знаниями, чтобы понять, что первопричина всех нарушений в работе систем организма лежит в плоскости энергетики. Нарушение энергетического баланса — первопричина всего того, что происходит на физическом уровне. Любой диагноз — это уже нарушение баланса. Если диагноз не могут выставить или он постоянно меняется, то есть повод серьезно задуматься об энергетической составляющей. Бесплодие — это одно из следствий нарушения энергетического баланса. И, к счастью, оно не всегда является фатальным. В моей практике были различные ситуации, связанные с этой проблемой, которые удачно разрешились. Сложнее всего приходится тогда, когда бесплодие вызвано заслугами предков, когда род останавливается на определенном моменте. Здесь уже вряд ли что-то можно сделать, к сожалению.

Например, одному из супругов досталась в наследство от предков энергетическая проблема — часто это называют ”родовым проклятием”. Что такое родовое проклятие? Это тип квалифицированного энергетического воздействия, которое, как правило, выражается в полной или частичной потере (закрытии) интуиции, в невозможности длительных партнерских отношений, в невозможности иметь детей. Если такой человек взял в супруги человека с кристально чистой энергией, то, выходит, что судьбе не за что наказывать его вторую половинку, давая ей больного ребенка. А другого от этого супруга родиться вряд ли может, увы…

Прерывать или нет?

Что касается прерывания беременности, то здесь больше социальных и этических моментов, а также моментов религиозного характера — и это явно не в моей компетенции. Если же рассматривать с точки зрения энергетических законов, то многое идет вразрез с христианскими заповедями, и ваше право — принимать это или нет. Я лишь высказываю свое мнение: у матери должно быть право не рожать ребенка, если она, будучи даже в счастливом браке и в общем-то не против детей, ярко предчувствует, что именно с этим ребенком ”что-то не так”. Даже зная на 100%, я никогда не возьму на себя ответственность

сказать беременной женщине, что ребенок у нее будет далеко не идеальный, я лишь могу намекнуть, чтобы она доверилась своим ощущениям. Я только сожалею о том, что такая женщина не пришла ко мне раньше, когда можно было бы подобрать благоприятное время для рождения ребенка — здорового, максимально подходящего обоим родителям.

Однозначно не стоит прерывать беременность, если вы хотите ребенка, но единственным аргументом, чтобы его не иметь, являются материальные проблемы. Запомните один универсальный энергетический закон, который выражен простыми словами, которые близки людям: ”Бог дает дитя, Бог даст и на дитя”.

Ребенок не приходит в этот мир иждивенцем, он принесет с собой ровно столько энергии, сколько ему необходимо на всю его жизнь. И в первые годы жизни (и это ответ на вопрос, где же находится его собственная энергия до тех пор, пока ему не исполнится 10–12 лет) он свою энергию полностью отдаст вам во временное пользование. Вы сможете его содержать, по крайней мере ”на хлеб с маслом” у вас точно будет. Ну а ради продолжения своего рода ”без икры” можно и пережить, не так ли?

Инфо

21 сентября, в Таллинне состоится уникальная встреча-лекция с Александром Литвиным об интуиции. С этой лекцией Александр Литвин в Таллинне впервые! Полную информацию и билеты на мероприятие можно найти на сайте www.ticketbest.ee.

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