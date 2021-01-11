Плесень в квартире: обязано ли правление КТ принимать меры и какие работы должны делать в доме по закону?

Люди говорят, что живут в доме много лет, но в последнее время творится просто безобразие.

”У меня торцевая квартира, — говорит одна из жительниц дома Роза, одна из немногих, кто не боится выступать под своим именем и открыто говорить о проблемах. — Кровать раньше стояла у стены. И я была вынуждена спать в одежде и шапке! Так нещадно дуло из угла. Тогда переставила кровать в другой угол, а в тот угол поставила шкаф. Через какое-то время сын попросил достать ему футболку, я ее вытаскиваю — а она вся в плесени! Позвала нашу управляющую, та сказала предварительно угол освободить от вещей и оторвать обои. Разобрала шкаф, отодвинула, оборвала в углу обои. Та пришла, дальше порога заходить не стала, и сказала, что никаких щелей нет, все в порядке, а что у меня плесень — так это я сама виновата. И ушла”.

Три года, говорит Роза, ничего не предпринимается. Она устала уже говорить управляющей о своей проблеме. Один раз даже написала заявление в двух экземплярах и попросила подписать один из них, что та получила.

”В итоге она мне говорит: хорошо, я к тебе снова приду, убери все в углу. Я сказала, что больше не надо, я не хочу снова вытаскивать все вещи, двигать мебель и обрывать опять обои. Ничего ведь за эти годы не изменилось. На что она на мое заявление просто прислала скопированные из интернета советы, как бороться с плесенью, — возмущается женщина. — А действий — никаких! Была лишь приписка, что со швами все в порядке, их недавно заделывали. Но заделывали их в 2011 году”.

Пишите, пишите

Надо отметить, что в квартире Розы действительно очень холодно и есть запах сырости и плесени. К тому же ужасно холодный пол.

Однако правление проблему комментировать не стало. Председатель вообще не ответил ни на звонок, ни на голосовое сообщение. Еще один член правления сказал, что да, проблемы в доме есть, и ими они занимаются, но это их внутреннее дело, они сами разберутся. А управляющая Татьяна Попкова вообще утверждает, что ее не пустили в квартиру, чтобы посмотреть, в чем там дело.

”Как же тогда решать проблему, если собственник отказывается пускать в свою квартиру членов правления и не прислушивается к рекомендациям? Где логика? — говорит управляющая. — Поэтому ей и были присланы общие рекомендации по устранению проблемы. Ведь сначала надо все-таки исключить факторы, влияющие на появление влажности и отсутствие постоянного притока (циркуляции) воздуха в самой квартире, а уж если эти меры не помогут — двигаться дальше и вызывать эксперта”.

Она рассуждает так: собственник сам должен быть заинтересован в том, чтобы максимально устранить причины возникновения плесени в своей квартире, многие из которых, по ее словам, не требуют материальных вложений с его стороны.