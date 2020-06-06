06.06.2020, 09:10

Плановое лечение восстановлено, но попасть на прием к врачам по-прежнему непросто

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Светлана Кючюк
EST
Pärnu haigla
Pärnu haiglaFoto: Ago Tammik

Страна начинает понемногу возвращаться к прежнему ритму жизни. Уже в течение трех-четырех недель восстанавливается плановое лечение и прием пациентов в медицинских учреждениях. Возрождаются и прежние реалии – длинные очереди и долгое ожидание приема. Номерки к специалистам приходится добывать, пройдя семь кругов ада и десятки звонков в регистратуру. Люди, ожидающие плановых обследований и операций, пока еще не знают, когда смогут на них попасть.

В редакцию "МК Эстонии" обратилась Марина, которая не может записаться на прием к оперировавшему ее онкологу. На последней встрече врач дал пациентке бумагу с датой, когда следует записываться на следующий прием, и номером телефона регистратуры. Отметим, что с самого начала чрезвычайного положения утверждалось, что прием онкобольных будет вестись без изменений. Но реалии показывают иное.

Без помощи

”На очередном осмотре у онколога, который я успела пройти в начале марта, мне дали номер телефона, чтобы 4 мая забронировать номерок на сентябрь. Сегодня утром (4 мая. — прим.ред.) я звонила несколько раз в регистратуру, все время было занято. Звонила в 9.00 несколько раз, наконец в 11.00 взяли трубку. И оказалось, что номерков на сентябрь нет. И никакой информации нет. Позвоните, говорят, в середине мая или 1 июня. Может быть, что-то будет. Кто-то говорил, что осмотры больных онкологией продолжаются. Но ведь с диагнозом ”онкология” каждый месяц смерти подобен. Выкидывают таких, как я, за борт жизни”, — негодует женщина.

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Затем Марина еще раз попыталась дозвониться до регистратуры в 13 часов (точно, как было указано на бумаге от врача). Женщина сделала 61 звонок, но каждый раз было занято.

”Потом я позвонила на номер kõnekeskus. Там женщина взяла почти сразу трубку и, выслушав мою проблему, также посоветовала перезвонить 2 июня, ну или в какой-нибудь день в середине мая”, — говорит Марина.

Звонки непосредственно в кабинет лечащего врача тоже результата не дали.

”Сначала было занято, потом пошли длинные гудки. Звонила раз 15, бесполезно”, — продолжает Марина.

Не смогли помочь ей и в Больничной кассе. Все так же посоветовали звонить в регистратуру и лично врачу.

Позднее Марине удалось добыть информацию о том, что все плановые визиты, которые были отменены, начиная с марта, будут по мере возможности назначаться сейчас и, возможно, переноситься как раз на сентябрь.

”Когда будут свободные номерки на сентябрь, неизвестно. Мне сказали, ну не попадете в сентябре, попадете позже. Просто кошмар”, — считает Марина.

В итоге женщина смогла взять номер к другому онкологу, но лишь на 25 августа.

”Хоть так. Мой еще не возобновил приемы. Странно, что одни возобновляют, другие нет”, — замечает женщина.

Шаг за шагом все будет

Руководитель обслуживания клиентов Региональной больницы Аннели Карьяма подтвердила, что на сентябрь запись еще не ведется.

”Региональная больница шаг за шагом восстанавливает свою плановую работу и открывает регистрацию к специалистам. Сейчас действуют те же правила регистрации к врачам, что и до чрезвычайного положения. Регистрация должна быть открыта на текущий и на следующие три-четыре месяца. Сейчас у многих врачей открыта запись до сентября”, — объясняет Аннели Карьяма.

Она также добавила, что часть приемов еще проходит дистанционно, т. е. по телефону. Попасть на прием в Региональную больницу можно только с дигитальным направлением, за исключением случаев, когда помощь нужна при травме, туберкулезе, глазных заболеваниях, кожных или венерических заболеваниях, а также если нужно попасть к гинекологу или психиатру.

”Семейные врачи могут консультироваться с нашими специалистами через систему э-консультаций. Для ”критических” пациентов, которых к нам могут направить через эту систему, есть отдельные часы приема”, — добавляет Аннели Карьяма.

Подобным же образом сейчас идет восстановление плановой работы и в других медицинских учреждениях.

К примеру, на странице Ляэне-Таллиннской центральной больницы в сообщении от 6 мая говорится следующее:

”Стремимся предоставлять вам лучшую возможную помощь и безопасную среду лечения. В связи с этим возобновление плановой работы (приемов, исследований, процедур, операций) будет происходить постепенно. В первую очередь приглашаем на лечение пациентов, чье лечение было перенесено дальше в связи с чрезвычайным положением, и кто по-прежнему остро нуждается в помощи. Постепенно будем открывать время приемов и для новых пациентов”.

Опасная неизвестность

В похожей с Марининой ситуации оказался и Роман. После перенесенных им в связи с онкологией операций и трех рецидивов мужчине было назначено обследование на 6 апреля.

”Врач позвонил в этот же день и отменил обследование по причине коронавируса. Я сказал, что у меня есть боли и беспокоящие симптомы. На это мне ответили, что все у меня хорошо, поскольку за три месяца до этого анализы были нормальные”, — рассказывает Роман.

Уже в начале мая мужчина дозвонился в кабинет врача, где ему предложили время приема в середине июня.

”Сказали, что раньше все занято уже. Я попросил о возможности хотя бы прийти сдать кровь на онкомаркеры. Мне сделали одолжение, назначив время на 22 мая. Это кошмар, конечно, — считает Роман. — У меня было три рецидива. Сейчас меня сократили с работы. У меня двое детей и жена, все переживают. Стресс невероятный, а так и до четвертого рецидива недалеко”.

Ранее врач Романа говорил, что операция обязательна, так как ситуация со здоровьем серьезная.

”Такая же, как в 2000 году, когда я чудом выжил после рака, — говорит Роман. — Я проходил химиотерапию, но после курса врач сказал, что новой операции не будет. И тут я напрягся, так как в таких случаях операция всегда следует. Но меня заверили, что метастазов не осталось, хотя до химии их было много. Поэтому, после того как мне отменили еще и плановое обследование, а новое не назначают, я сильно забеспокоился”.

Основные правила посещения медучреждений в восстановительный период:

1. Если у вас забронировано время приема, то за день до визита с вами свяжется врач/медработник и объяснит последующие действия.

2. Если настал день визита, но с вами не связались, необходимо самому позвонить в медучреждение.

3. На прием следует прийти пораньше на 10–15 минут, чтобы пройти триаж, где пациента расспросят о наличии симптомов заболевания дыхательных путей и измерят температуру.

4. Слишком рано на прием приходить не следует, чтобы не создавалось толпы.

5. Также нужно будет продезинфицировать руки и надеть маску (свою или выданную на месте).

6. Желательно приходить на прием без сопровождающих лиц. Если приходят сопровождающие, они также должны пройти триаж и соблюдать правила безопасности.

7. Перед прибытием на дневное или стационарное лечение вас могут заранее попросить сдать тест на коронавируc за сутки до приема.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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