Плановое лечение восстановлено, но попасть на прием к врачам по-прежнему непросто

В редакцию "МК Эстонии" обратилась Марина, которая не может записаться на прием к оперировавшему ее онкологу. На последней встрече врач дал пациентке бумагу с датой, когда следует записываться на следующий прием, и номером телефона регистратуры. Отметим, что с самого начала чрезвычайного положения утверждалось, что прием онкобольных будет вестись без изменений. Но реалии показывают иное.

Без помощи

”На очередном осмотре у онколога, который я успела пройти в начале марта, мне дали номер телефона, чтобы 4 мая забронировать номерок на сентябрь. Сегодня утром (4 мая. — прим.ред.) я звонила несколько раз в регистратуру, все время было занято. Звонила в 9.00 несколько раз, наконец в 11.00 взяли трубку. И оказалось, что номерков на сентябрь нет. И никакой информации нет. Позвоните, говорят, в середине мая или 1 июня. Может быть, что-то будет. Кто-то говорил, что осмотры больных онкологией продолжаются. Но ведь с диагнозом ”онкология” каждый месяц смерти подобен. Выкидывают таких, как я, за борт жизни”, — негодует женщина.

Затем Марина еще раз попыталась дозвониться до регистратуры в 13 часов (точно, как было указано на бумаге от врача). Женщина сделала 61 звонок, но каждый раз было занято.

”Потом я позвонила на номер kõnekeskus. Там женщина взяла почти сразу трубку и, выслушав мою проблему, также посоветовала перезвонить 2 июня, ну или в какой-нибудь день в середине мая”, — говорит Марина.

Звонки непосредственно в кабинет лечащего врача тоже результата не дали.

”Сначала было занято, потом пошли длинные гудки. Звонила раз 15, бесполезно”, — продолжает Марина.

Не смогли помочь ей и в Больничной кассе. Все так же посоветовали звонить в регистратуру и лично врачу.

Позднее Марине удалось добыть информацию о том, что все плановые визиты, которые были отменены, начиная с марта, будут по мере возможности назначаться сейчас и, возможно, переноситься как раз на сентябрь.

”Когда будут свободные номерки на сентябрь, неизвестно. Мне сказали, ну не попадете в сентябре, попадете позже. Просто кошмар”, — считает Марина.