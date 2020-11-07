07.11.2020, 17:33

Пламенный привет от соседей! Квартира пенсионеров полностью выгорела из-за попавшего в окно окурка

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Ирина Петрова
EST 19
Пламенный привет от соседей! Квартира пенсионеров полностью выгорела из-за попавшего в окно окурка
Foto: MK Estonia

Хотя лето уже закончилось, многие еще оставляют окна приоткрытыми для проветривания, даже уезжая из города на несколько дней. Пожилая пара из Тарту отправилась на дачу, оставив свою квартиру в целости и сохранности. А когда вернулась, оказалась на пепелище. Положение усугубляет отсутствие страховки — ведь от пожара пострадало не только жилье пенсионеров, но и соседние квартиры. Что делать в такой ситуации — разбиралась ”МК-Эстония”.

Пожар на восьмом этаже по адресу Мыйзавахе, 34, в Тарту случился 12 сентября в субботу днем, когда Василий и Валентина Галановы были на даче. Пенсионеры даже не подозревали, что вернуться с этой самой дачи им уже будет некуда.

Сгорело все

”Родители уехали в деревню. О том, что начался пожар, они узнали от соседей. Те позвонили родителям, а они мне, — рассказывает сын Василия и Валентины Владимир. — Я приехал слишком поздно, когда все уже было потушено, но в подъезд меня не впускали, пока спасатели там все не закончили. Родители уже приехали, а мы все стояли на улице еще, ждали. Много времени прошло, прежде чем мы смогли попасть в квартиру”.

В понедельник, по словам мужчины, на место приехал сотрудник Спасательного департамента. Он долго пробыл в квартире, все тщательно изучил и нашел источник возгорания на балконе.

”Он все зафиксировал и сказал: нам нужно подавать в полицию заявление. И когда полицейские к нему обратятся, он даст им все данные. Нам ничего, никаких бумаг не оставил, — говорит Владимир. — Балкон у родителей был застеклен, но окошко было приоткрыто. И была открыта балконная дверь в комнату — они оставляли, чтобы воздух гулял. В итоге огонь перебросился на однокомнатную квартиру, сгорело все. Какие-то документы были с собой, например, права у отца. А так все сгорело”.

Квартира у пенсионеров застрахована не была. А вот у соседей, которые тоже пострадали, страховка есть. Нижних соседей затопили, когда тушили пожар, у соседей сбоку разбилось окно, у соседей сверху трещина в панели пошла от огня. Но пока еще пенсионеры не знают, будут ли должны кому-то — разбирательство только началось. А заявление в полицию Василий и Валентина уже написали.

Что касается квартиры пожилой пары, Владимир говорит, что восстанавливать ее будут своими силами.

”Родители живут сейчас у сестры. Мы сами все вычистили, сами будут ремонт делать. Вот сейчас дверь новую должны поставить, потом окна заменим, уже заказали. У меня двое сыновей, все с руками. Решили, что все будем делать своими силами. Пусть даже год пройдет, но мы все сделаем сами. Потому что нанимать людей или фирму — дело недешевое”, — констатирует сын пострадавших в пожаре стариков.

Окурок — частая причина

Пока в квартире ведутся работы, а пенсионеры живут у родных, вопрос, как все это произошло, остается открытым.

”По оценке наших инспекторов, с большой долей вероятности пожар произошел из-за брошенного окурка или другого источника открытого огня. Однако, поскольку пострадавшие хотели бы более детального расследования, как я понимаю, они обратились дальше в полицию, — комментирует пресс-секретарь Спасательного департамента Евгения Парв. — По нашим данным, в этом же доме было уже два возгорания в лифте, из которых, по крайней мере, в одном случае было подозрение на злонамеренность действий, и этим занимаются полиция и прокуратура”.

Спасательный департамент не ведет статистики возгораний на лоджиях и балконах, однако Евгения Парв подтверждает, что случаются они нередко. Как раз 23 сентября произошел подобный пожар в девятиэтажном доме в Силламяэ, где открытым пламенем горела лоджия и даже пришлось эвакуировать двоих жильцов.

А в мае ”МК-Эстония” писала о пожаре в Таллинне, тогда балкон загорелся в доме на улице Сыле. К счастью, возгорание ограничилось балконом, никто не пострадал, но причиной пожара, скорее всего, был выброшенный соседями окурок.

”Окно на балконе было открыто, через него внутрь попала сигарета, сгорело, в общем-то, все, что там было — старое кресло, раскладушка и еще несколько вещей”, — рассказывал хозяин квартиры Александр.

Его квартира, в отличие от квартиры Галановых, была застрахована. Так что весь ущерб покрывает страховка, а ремонт фасада может быть сделан за счет страховки квартирного товарищества.

”К сожалению, действительно, чаще всего причиной таких возгораний становится брошенный окурок сигареты, — констатирует пресс-секретарь Спасательного департамента. — Однако, по опыту наших инспекторов, найти виновного на самом деле очень сложно, так как обычно соседи все отрицают, а чтобы кого-то обвинить, нужно буквально поймать за руку”.

Евгения Парв называет еще одну проблему — если на лоджии складируются различные предметы, которые легко возгораются, это повышает опасность большего ущерба. А зачастую на лоджиях хранят старую мебель и технику, которая при попадании искры вспыхивает моментально.

”Еще один момент — когда горит одна лоджия, горячий воздух поднимается наверх, и пострадать может конструкция лоджии, находящейся над квартирой, в которой произошел пожар. Здесь важно потом обязательно оценить безопасность пострадавшей конструкции, насколько она повреждена и нет ли угрозы обрушения. Это уже необходимо делать совместно с квартирным товариществом и местным самоуправлением”, — обращает внимание Парв.

Кто виноват?

Когда квартира застрахована (и если в полис включен риск ответственности перед третьими лицами), причиненный ущерб соседям будет компенсирован страховщиком. Но квартира Галановых застрахована не была. А вот квартиры соседей были. И их страховые компании могут потребовать у пенсионеров возместить расходы на ремонт (выставить регресс).

Страховой брокер фирмы Vagner Insurance Broker AS Юлия Пинчук заявляет, что для страховой компании важны два аспекта — что стало причиной случая (ущерба) и кто в этом виноват.

”Если причиной пожара стал окурок, и прилетел он откуда-то извне, то все требования, скорее всего, будут предъявлены виновнику. В данной ситуации пострадавшим важно инициировать расследование и добиться получения официального решения, — отмечает Юлия Пинчук. — Страховая компания — финансовое учреждение, которое в рамках условий договора принимает решение о том, выплачивать деньги или нет. Сама по себе страховая компания не проводит никаких расследований, не занимается выяснением, она опирается на те выводы и результаты, которые предоставляют компетентные органы или эксперты. Так что в этом случае пострадавшим необходимо получить документы от полиции и Спасательного департамента”.

Не раз на страницах газеты говорилось о том, что балконы — собственность квартирного товарищества. Может быть, есть какой-то способ подойти к этому вопросу с позиции страховки всего дома?

”Несмотря на то, что балкон является мыслимой долей и формально принадлежит товариществу, по нотариальному договору, право пользования им имеют владельцы только одной квартиры. Поэтому балкон страхуется вместе с квартирой, а не вместе с домом, — отвечает Юлия Пинчук. — Так что, если у товарищества есть страховка, в данной ситуации это не поможет компенсировать ущерб сгоревшей квартире и квартирам соседей”.

Конечно, было бы проще, если бы жилье пенсионеров было застраховано. Тогда были бы компенсированы и ремонт квартиры и балкона, и ущерб соседям, если все же ответственность за пожар ляжет на собственников этой квартиры. Если же полиция сумеет найти и доказать вину другого соседа, кинувшего окурок и устроившего пожар, то сгоревшую квартиру можно было бы отремонтировать по риску ответственности перед третьими лицами

При этом страхование квартиры, как объясняет Юлия Пинчук, стоит не так уж дорого. Играет роль площадь помещения, страховая сумма ответственности перед третьими лицами, страховая сумма по домашнему имуществу — кто-то страхует на 10 000 евро, а кто-то на 40 000. Но если взять все риски по минимуму, то страхование однокомнатной квартиры обойдется примерно в 60 евро в год.

Если вы хотите помочь пострадавшим от пожара в Тарту Василию и Валентине Галановым, сделать это можно посредством банковского перевода:

Получатель: VASSILI GALANOV

Номер счета: EE182200221005412812

Пояснение: ulekanne

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