Пламенный привет от соседей! Квартира пенсионеров полностью выгорела из-за попавшего в окно окурка

Пожар на восьмом этаже по адресу Мыйзавахе, 34, в Тарту случился 12 сентября в субботу днем, когда Василий и Валентина Галановы были на даче. Пенсионеры даже не подозревали, что вернуться с этой самой дачи им уже будет некуда.

Сгорело все

”Родители уехали в деревню. О том, что начался пожар, они узнали от соседей. Те позвонили родителям, а они мне, — рассказывает сын Василия и Валентины Владимир. — Я приехал слишком поздно, когда все уже было потушено, но в подъезд меня не впускали, пока спасатели там все не закончили. Родители уже приехали, а мы все стояли на улице еще, ждали. Много времени прошло, прежде чем мы смогли попасть в квартиру”.

В понедельник, по словам мужчины, на место приехал сотрудник Спасательного департамента. Он долго пробыл в квартире, все тщательно изучил и нашел источник возгорания на балконе.

”Он все зафиксировал и сказал: нам нужно подавать в полицию заявление. И когда полицейские к нему обратятся, он даст им все данные. Нам ничего, никаких бумаг не оставил, — говорит Владимир. — Балкон у родителей был застеклен, но окошко было приоткрыто. И была открыта балконная дверь в комнату — они оставляли, чтобы воздух гулял. В итоге огонь перебросился на однокомнатную квартиру, сгорело все. Какие-то документы были с собой, например, права у отца. А так все сгорело”.

Квартира у пенсионеров застрахована не была. А вот у соседей, которые тоже пострадали, страховка есть. Нижних соседей затопили, когда тушили пожар, у соседей сбоку разбилось окно, у соседей сверху трещина в панели пошла от огня. Но пока еще пенсионеры не знают, будут ли должны кому-то — разбирательство только началось. А заявление в полицию Василий и Валентина уже написали.

Что касается квартиры пожилой пары, Владимир говорит, что восстанавливать ее будут своими силами.

”Родители живут сейчас у сестры. Мы сами все вычистили, сами будут ремонт делать. Вот сейчас дверь новую должны поставить, потом окна заменим, уже заказали. У меня двое сыновей, все с руками. Решили, что все будем делать своими силами. Пусть даже год пройдет, но мы все сделаем сами. Потому что нанимать людей или фирму — дело недешевое”, — констатирует сын пострадавших в пожаре стариков.