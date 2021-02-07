Переболевшая COVID-19 жительница Таллинна: коронавирус — это страшно

Хочу поблагодарить персонал инфекционной больницы на Палдиски мнт. Лежала с коронавирусом во втором отделении на втором этаже. Когда попала туда, была в плачевном состоянии с диагнозом COVID‑19, но обслуживающий персонал, девочки-медсестры и доктор Отт так четко сработали! Хотела бы указать фамилии, но девочки-медсестры очень скромные и просили этого не делать, так как это их каждодневный труд, ничего особенного, просто все сделали как надо, по плану.

Но я восхищена, так как все время были уколы, ингаляции, капельницы, лекарства. Следили за нашей гигиеной… Огромное им спасибо! Они очень честно и самоотверженно трудятся.

Сама переболев и поняв, как это все серьезно, я очень осуждаю тех людей, которые не верят ничему. Хочу сказать, что COVID‑19 — это очень серьезно и очень страшно, так как сильно подрывает здоровье. А эти неверующие люди сами не берегутся, не носят маски и не соблюдают гигиену, так еще и подвергают опасности тех, кто старается. Мы вот с мужем старались, но тем не менее заболели, потому что, видимо, рядом кто-то был такой нерадивый.

Так что я прошу государство: хватит нянчиться с ними, только штрафом можно добиться чего-то. И штрафом не 50 евро, а 500. Заплатят пару раз из своего кармана, и мозги у них заработают. Почему люди должны страдать из-за этих нерадивых, ведь я сама видела, какие средства государство тратит на наше спасение. И пусть они из своего карманчика оплачивают свою глупость. Уговаривать их бесполезно и воспитывать тоже — только наказание денежное. Тогда, я думаю, правила будут хоть как-то соблюдать.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!