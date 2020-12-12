Переболеть и не забыть | Какие осложнения встречаются у перенесших коронавирус: рассказывают жители Эстонии

Один из первых, кто в Эстонии заразился коронавирусом, стал предприниматель Энн Вескимяги. Впоследствии он рассказал о своем опыте в рамках передачи журналистских расследований ”Очевидец” на ETV. Вескимяги заразился 6 марта, а официальный диагноз ему поставили 12 марта. В конце того же месяца 72-летнего бизнесмена перевели в PERH с тяжелым воспалением легких, он не мог сам дышать. Пробыв месяц на грани жизни и смерти, к середине апреля Вескимяги перестал нуждаться в аппарате искусственной вентиляции легких, а в начале мая пришел в сознание.

”Те, кто следил за мной, сказали, что это началось с движения пальцев. Помню, что PERH организовал мне встречу с семьей в Skype, и я смог увидеть своих близких. Все казалось каким-то новым. Я начал понимать, где я и откуда, — приводит слова Вескимяги rus.err.ee. — Когда в голове прояснилось, начал понимать, что я очень слаб, и мне, наверно, все нужно будет начинать с нуля. Я осознал, что кома все же оставила глубокий след, но сейчас дела с каждым днем все лучше и лучше”.

У всех по-разному

Журналисту Андрею Бабину, который переболел коронавирусом совсем недавно, повезло больше — он перенес болезнь в легкой форме.

”Первой заболела жена, видимо, заразилась в больнице, где работает. А потом и у меня поднялась температура, хотя я давно забыл, что это такое. Тест на коронавирус оказался положительным. Слава богу, больше в доме заразиться было некому: живем вдвоем, взрослые дети со своими семьями — отдельно, — рассказывает Андрей Бабин. — Кроме температуры 38,5oС, которую удавалось сбить лекарствами до 37oС, других симптомов не было. Где-то около недели так продолжалось. После чего все нормализовалось. Вот, собственно, и весь коронавирус”.

При этом журналист отмечает, что никаких последствий перенесенной болезни не почувствовал. 30 сентября он получил положительный тест на коронавирус, а 11 октября, в последний день своего карантина, пробежал вокруг дома тартуский марафон, то есть заявленную дистанцию в 42,2 км. Единственное, что отмечает Бабин, пробежать такую дистанцию, просидев две недели дома, было тяжеловато, но не тяжелее, чем после любой другой болезни.