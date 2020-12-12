12.12.2020, 20:30

Переболеть и не забыть | Какие осложнения встречаются у перенесших коронавирус: рассказывают жители Эстонии

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Ирина Петрова
EST
Pärnu haigla
Pärnu haiglaFoto: Rauno Volmar

Несмотря на растущие темпы заболеваемости, в Эстонии уже больше 4000 человек переболели коронавирусом, то есть считаются выздоровевшими. При этом в обществе бытует мнение, что осложнения после болезни могут оказаться тяжелее ее самой, так что об окончании лечения говорить не приходится. ”МК-Эстония” пообщалась с теми, кто перенес COVID‑19, и узнала, какие последствия для организма может спровоцировать вирус.

Один из первых, кто в Эстонии заразился коронавирусом, стал предприниматель Энн Вескимяги. Впоследствии он рассказал о своем опыте в рамках передачи журналистских расследований ”Очевидец” на ETV. Вескимяги заразился 6 марта, а официальный диагноз ему поставили 12 марта. В конце того же месяца 72-летнего бизнесмена перевели в PERH с тяжелым воспалением легких, он не мог сам дышать. Пробыв месяц на грани жизни и смерти, к середине апреля Вескимяги перестал нуждаться в аппарате искусственной вентиляции легких, а в начале мая пришел в сознание.

”Те, кто следил за мной, сказали, что это началось с движения пальцев. Помню, что PERH организовал мне встречу с семьей в Skype, и я смог увидеть своих близких. Все казалось каким-то новым. Я начал понимать, где я и откуда, — приводит слова Вескимяги rus.err.ee. — Когда в голове прояснилось, начал понимать, что я очень слаб, и мне, наверно, все нужно будет начинать с нуля. Я осознал, что кома все же оставила глубокий след, но сейчас дела с каждым днем все лучше и лучше”.

У всех по-разному

Журналисту Андрею Бабину, который переболел коронавирусом совсем недавно, повезло больше — он перенес болезнь в легкой форме.

”Первой заболела жена, видимо, заразилась в больнице, где работает. А потом и у меня поднялась температура, хотя я давно забыл, что это такое. Тест на коронавирус оказался положительным. Слава богу, больше в доме заразиться было некому: живем вдвоем, взрослые дети со своими семьями — отдельно, — рассказывает Андрей Бабин. — Кроме температуры 38,5oС, которую удавалось сбить лекарствами до 37oС, других симптомов не было. Где-то около недели так продолжалось. После чего все нормализовалось. Вот, собственно, и весь коронавирус”.

При этом журналист отмечает, что никаких последствий перенесенной болезни не почувствовал. 30 сентября он получил положительный тест на коронавирус, а 11 октября, в последний день своего карантина, пробежал вокруг дома тартуский марафон, то есть заявленную дистанцию в 42,2 км. Единственное, что отмечает Бабин, пробежать такую дистанцию, просидев две недели дома, было тяжеловато, но не тяжелее, чем после любой другой болезни.

А вот музыкант Кирилл Смирнов еще не выздоровел. Вместе с ним заболели четверо близких, и симптомы у всех разные.
”Я всегда был достаточно здоровым человеком, не помню, чтобы когда-либо принимал антибиотики. Кроме того, я занимался бегом — раньше больше, но и недавно еще без особых проблем пробежал 10 км с нестыдным темпом. Хронических болячек тоже нет. Но вместе с тем всю прошедшую неделю я мог в основном только лежать и стараться пореже моргать, — описывает свое состояние Смирнов, потерявший за это время 5 кг. — Работоспособность на нуле, простая физическая активность быстро утомляла, голова ватная, ломота, температура, головная боль, кашель. Состояние улучшается и ухудшается волнами. Только показалось, что с утра получше, как к обеду накрывает с удвоенной силой”.

Фиброз и одышка

В конце октября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус высказался на тему негативных последствий коронавируса — у людей, которые им переболели, даже спустя время не проходят некоторые симптомы болезни, такие, как кашель, воспаление органов, утомляемость, проблемы с дыханием. По словам главы ВОЗ, такие проявления встречаются как у тех, кто лечился дома, так и у находившихся в больнице. И затронули они представителей разных возрастных групп и разного пола.

Согласно данным японских ученых, четверть переболевших коронавирусом через несколько месяцев после выздоровления жалуется на выпадение волос. Некоторые пациенты после выписки страдают от слабости, одышки, потери обоняния и вкусовых ощущений, кашля. При этом ученые полагают, что такие последствия могут быть продиктованы даже переживаниями пациентов, то есть психологическим фактором.

BBC пишет, что еще в марте специалисты Уханьского технологического университета сообщали, что у 66 из 70 пациентов, переживших пневмонию на фоне COVID‑19, компьютерная томография обнаружила видимые повреждения в легких. Эти повреждения варьировались от закупорки кровеносных сосудов в альвеолах до рубцевания легочной ткани. Такое рубцевание, или утолщение ткани, называется легочным фиброзом и может привести к одышке. В настоящее время не существует способов остановить или повернуть вспять этот процесс.

О фиброзе говорят и российские ученые. По информации ”Центра гигиенического образования населения” Роспотребнадзора, врачи не исключают, что переболевшие COVID‑19 до конца жизни будут страдать одышкой даже при минимальных физических нагрузках. Пораженные легкие не смогут давать организму нужное количество кислорода, и такие структурные изменения в легких потребуют длительного восстановления.
Также ”Центр гигиенического образования населения” сообщает о том, что у переболевших COVID‑19 отмечаются длительные сбои иммунитета и увеличивается риск возникновения нарушений свертываемости крови, что приводит к инсультам и отеку легких. Причем как долго сохраняется повышенная свертываемость крови у переболевших коронавирусом, пока не ясно.
Страшнее всего сама болезнь

Доктор Аркадий Попов, который долгое время был медицинским руководителем кризисного штаба Департамента здоровья, говорит, что подавляющее большинство людей, которые переболели коронавирусом, все-таки не сталкиваются с негативными последствиями. Только у единиц встречаются остаточные симптомы — обычно у тех, кто переболел в тяжелой форме.

”Если у человека было тяжелое воспаление легких, возможно появление фиброза легкого. И человек при физической нагрузке, при подъеме по лестнице будет ощущать одышку из-за недостатка кислорода. Но это достаточно редкое осложнение, — рассказывает Попов. — У детей встречается осложнение в виде системно-воспалительного синдрома. Он может проявляться спустя две-три недели после того, как ребенок переболел. Это так называемый Кавасаки-подобный синдром. Он встречается редко и в основном в странах с широким распространением вируса, к которым Эстония не относится”.

Что касается последствий для беременных, Аркадий Попов говорит, что данных о том, что коронавирус оказывает серьезное воздействие на плод, нет. Но в любом случае, зная, что потенциальное патогенное действие вирусов и препаратов для лечения может наблюдаться, особенно в первом триместре беременности, врач рекомендует беречь себя от заражения коронавирусом — носить маску, особенно в общественных местах и на работе.

На вопрос, стоит ли после выздоровления проходить обследование, делать, например, флюорографию, чтобы проверить состояние легких, медицинский руководитель кризисного штаба отвечает, что проверять здоровье регулярно необходимо в любом случае.

”Если человек переболел коронавирусом и не испытывает после этого никаких побочных симптомов, специально идти проверяться не нужно. Но если человек ощущает нехватку воздуха при ходьбе и физической нагрузке, если у него не проходит кашель или выделяется мокрота, то нужно обратиться к врачу. Следует сделать рентген легких и сдать анализы, чтобы выяснить, есть ли какие-то фибротические изменения и воспалительные процессы”, — объясняет Аркадий Попов.

Он добавляет, что по физической нагрузке для переболевшего бессимптомно ограничений нет. Если же человек переболел с пневмонией, лежал в больнице, к серьезным нагрузкам можно переходить после окончания лечения и постепенно.

”Тяжелее всего идет восстановление у тех, кто побывал в реанимации. Процесс может занять до года. Люди сбрасывают вес, у них уменьшается масса мышечной ткани. Это следствие не коронавируса как такового, а общего тяжелого состояния, общего воспалительного процесса в организме, — отмечает Попов. — Я общался с коллегами и могу сказать, что пока каких-то серьезных осложнений у переболевших коронавирусом мы не видели. В общем и целом, люди нормально переносят эту инфекцию, а самым неприятным временем является период, когда человек болеет. И прогрессирование заболевания происходит очень быстро — за один день или даже полдня может развиться дыхательная недостаточность”.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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