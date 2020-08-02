Пенсионеры в отчаянии: "куда пропала реклама Maxima?"

"Мы, пенсионеры, хотели бы узнать, почему нам перестали доставлять рекламные буклеты Maxima. Для нас это очень важная информация. Мы — пенсионеры, инвалиды — заранее список составляем, что нужно купить, когда к нам дети приезжают. А сейчас от Maxima мы ничего не получаем. Почему другую рекламу нам кладут, совершенно бесполезную — одежду, краски и т. п. , а из этого магазина ничего?

Ко мне сын приезжает раз в неделю, в среду. Всегда покупает мне прессу. К соседке сын тоже приезжает, привозит ей покупки регулярно. Кампания обычно начинается со вторника, мы составляем списки, смотрим, что подешевле. Для нас, пенсионеров, это очень полезная реклама, ведь мы выбираем, что можно купить со скидкой.

А теперь ни к кому в нашем районе не приходит реклама Maxima. Увидеть ее можно только каждый вторник в магазине, и все. В магазинах есть, а у нас нет. Раньше реклама приходила регулярно, проблем не было. А теперь никто в нашем районе не получает ее: Арукюла, Круузамяэ — никому не приходит.

Что делать? Куда обращаться? Другие бесплатные газеты и буклеты разносят, а этой нет. Мы же не отказывались от рекламы, на почтовом ящике у нас ни у кого нет такой пометки. Столько лет живем, все было хорошо, а тут резко перестали приносить. Сначала думали, что причина в пандемии. Может быть, во время карантина из соображений безопасности перестали по домам распространять буклеты. Но ведь ничего не вернулось после снятия карантина.

Думали соседей попросить, чтобы они из магазина рекламу приносили, но тоже не хочется каждый раз их беспокоить. Да и, сами понимаете, это раньше люди были более отзывчивые, готовые помочь, а сейчас совсем другое время. Лишний раз не будешь спрашивать о помощи.

Поэтому очень просим выяснить, что случилось с рекламой Maxima. Этот вопрос волнует не только меня, но и других жителей нашего района, пожилых людей".

От редакции:

”Мы постоянно пересматриваем области доставки рекламных газет, и с 20 июля мы расширяем область распространения рекламы для клиентов Maxima в Тарту, добавив новый район Раади-Юлейыги, — отвечает руководитель отдела продаж MAXIMA Eesti Марге Кикас. — Мы сотрудничаем с Omniva, и их зоны доставки также меняются, что влияет на доступность рекламных листовок в разных областях. Однако самое большое влияние на ситуацию с доставкой на дом оказал режим чрезвычайного положения. Теперь, когда нормальная жизнь восстанавливается, мы в сотрудничестве с Omniva пересмотрим области доставки на дом и добавим новые, если это необходимо”.