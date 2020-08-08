Пенсионерку выселяют на улицу, потому что у сыновей не пошел бизнес и квартиру продали за долги

Марина Александровна рассказывает, что вообще у нее шестеро детей: ”Трое живут за границей. Трое — здесь. С теми, что за границей, контакта нет. Из этих троих, что здесь, двое — вот эти вот бизнесмены, которые и лишили меня крыши над головой. А один из тюрем не вылазит”.

Когда выяснилось, что квартира продана и надо съезжать, она обратилась в соцотдел по месту жительства с просьбой поставить ее в очередь на муниципальное жилье.

”Однако мне сказали, что у меня есть дети, так что пусть они меня и содержат. Я попыталась объяснить в соцотделе, что дети меня содержать не могут, наоборот — лишили последнего, но мне сказали, что именно они, по закону, должны меня содержать, и город помочь не может, — рассказывает пожилая женщина. — Может быть, как пенсионер и инвалид я имею право если не на муниципальное, то хотя бы на социальное жилье?”

До одного из сыновей-бизнесменов дозвониться не удалось, но второй, Иван (имя изменено), сказал, что у них все хорошо и никаких статей писать не надо. И мама скоро уезжает в Сочи, в Адлер.

”О боже! — вздыхает на это пожилая женщина. — Никуда я, конечно же, не еду. Мне стыдно, что у меня такие дети…”

Как помогает соцотдел?



Старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет подтверждает, что пожилая женщина действительно обращалась в их социальный отдел.

”Ей объяснили необходимый порядок процедуры, какие документы нужно предоставить, чтобы ее взяли на учет в качестве ходатайствующей о предоставлении социальной или муниципальной жилплощади, выдали необходимые для заполнения бланки, — описывает процедуру Свет. — В предоставлении социального жилья ей не отказывали. Более того, пока что соответствующего заявления женщина еще не подала. Также ей предложили возможность ходатайствовать о предоставлении места в городском приюте, но от этого варианта она отказалась”.

”Бланки на эстонском, я ничего не понимаю, поэтому мне нужна помощь, чтобы их заполнить, — объясняет пенсионерка. — А в приют я не могу пойти — у меня за эти годы, я всю жизнь прожила в этой квартире, накопилось имущество. В приют с имуществом нельзя”.