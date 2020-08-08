08.08.2020, 14:50

Пенсионерку выселяют на улицу, потому что у сыновей не пошел бизнес и квартиру продали за долги

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Оксана Авдеева
EST
Пенсионерку выселяют на улицу, потому что у сыновей не пошел бизнес и квартиру продали за долги
Фото: "МК-Эстония"

Живущая в Таллинне Марина Александровна (имя изменено) когда-то была хозяйкой 4-комнатной квартиры, но, после того как ее дети влезли в долги, осталась фактически без крыши над головой. ”Они основали известную фирму по изготовлению еды, — она говорит название. — Но в какой-то момент бизнес у них не пошел, и квартиру продали с аукциона за долги. Со дня на день мне надо съезжать. А куда? Я ходила в соцотдел, но там сказали, что муниципальных квартир некоторые по 12 лет ждут. А через 12 лет я, простите, уже умру…” Кто и как может помочь пожилой женщине в этой непростой ситуации, выясняла ”МК-Эстония”.

Марина Александровна рассказывает, что вообще у нее шестеро детей: ”Трое живут за границей. Трое — здесь. С теми, что за границей, контакта нет. Из этих троих, что здесь, двое — вот эти вот бизнесмены, которые и лишили меня крыши над головой. А один из тюрем не вылазит”.

Когда выяснилось, что квартира продана и надо съезжать, она обратилась в соцотдел по месту жительства с просьбой поставить ее в очередь на муниципальное жилье.

”Однако мне сказали, что у меня есть дети, так что пусть они меня и содержат. Я попыталась объяснить в соцотделе, что дети меня содержать не могут, наоборот — лишили последнего, но мне сказали, что именно они, по закону, должны меня содержать, и город помочь не может, — рассказывает пожилая женщина. — Может быть, как пенсионер и инвалид я имею право если не на муниципальное, то хотя бы на социальное жилье?”

До одного из сыновей-бизнесменов дозвониться не удалось, но второй, Иван (имя изменено), сказал, что у них все хорошо и никаких статей писать не надо. И мама скоро уезжает в Сочи, в Адлер.

”О боже! — вздыхает на это пожилая женщина. — Никуда я, конечно же, не еду. Мне стыдно, что у меня такие дети…”

Как помогает соцотдел?


Старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет подтверждает, что пожилая женщина действительно обращалась в их социальный отдел.

”Ей объяснили необходимый порядок процедуры, какие документы нужно предоставить, чтобы ее взяли на учет в качестве ходатайствующей о предоставлении социальной или муниципальной жилплощади, выдали необходимые для заполнения бланки, — описывает процедуру Свет. — В предоставлении социального жилья ей не отказывали. Более того, пока что соответствующего заявления женщина еще не подала. Также ей предложили возможность ходатайствовать о предоставлении места в городском приюте, но от этого варианта она отказалась”.

”Бланки на эстонском, я ничего не понимаю, поэтому мне нужна помощь, чтобы их заполнить, — объясняет пенсионерка. — А в приют я не могу пойти — у меня за эти годы, я всю жизнь прожила в этой квартире, накопилось имущество. В приют с имуществом нельзя”.

Не все знают, что людям, лишившимся жилья, или у которых нет конкретного места жительства и которым негде жить, город может предложить возможность размещения в ночлежных домах или снять комнату в хостеле. Но в этом случае придется считаться с тем, что туда нет возможности взять личную мебель и подобное габаритное имущество.

”Кроме этого, женщине рассказали о предлагаемых городом пособиях, — продолжает Свет. — В числе прочего, у нуждающихся в помощи жителей Таллинна есть возможность в зависимости от дохода ходатайствовать о прожиточном пособии, которое покрывает ежемесячные расходы на оплату жилья. Для покрытия расходов на оплату жилья в рамках прожиточного пособия у человека должна быть хотя бы временная жилплощадь (например, съемная квартира)”.

Он заверяет, что город не отказывал обратившейся женщине в предоставлении жилплощади и продолжает консультировать её насчет возможностей решения непростой ситуации, в которой она оказалась.

Нюансы законов


Заместитель руководителя Департамента социальных дел и здравоохранения Раймо Саади отмечает, что, согласно Закону о семье, совершеннолетние родственники первой и второй степени по восходящей и нисходящей линии обязаны предоставлять содержание.

”При этом данное обязательство не должно привести родственников к бедности, — подчеркивает Саади. — Таким образом, исходя из этого, у человека есть право ходатайствовать о социальном или муниципальном жилье”.

К тому же человек при подаче заявления может прямо сказать, что у него нет контакта с детьми, или что они неспособны сами экономически его содержать.

По состоянию на 15 июня 2020 года, о предоставлении жилплощади от города ходатайствовало 2306 человек, из них 473 подали заявку на предоставление социального жилья, 918 — муниципального; еще 915 человек хотели получить жилплощадь как молодые семьи или ценные для города специалисты.

Кто может претендовать на социальное жилье?


Ходатайствовать о городской социальной жилплощади человек может в случае, если в силу своего социально-экономического положения не в состоянии обеспечить себе соответствующее потребностям жилье.

Для этого последние данные о месте жительства ходатайствующего должны быть занесены в Регистр народонаселения в Таллинне.

Также необходимо дополнительно оценить оправданность ходатайствования о предоставлении социальной жилплощади. Для этого человек в первую очередь должен обратиться в районную управу по месту жительства и подать ходатайство о предоставлении социальной жилплощади.

При получении жилплощади в социальной квартире человек может взять с собой личные вещи и габаритное имущество.

Кто имеет право на жилье от города?

  • сироты и лица без родительской опеки;
  • лица, являющиеся владельцами или квартиросъемщиками жилплощади в определенном под снос или признанном непригодным для жилья доме;
  • малообеспеченные семьи с детьми;
  • люди, освобожденные из мест заключения;
  • одинокие престарелые люди или супружеские пары;
  • люди с недостатками здоровья, у которых нет законных опекунов, или нуждающиеся в помощи, или же которым невозможно обеспечить уход непосредственно в месте их проживания;
  • те, кто нуждается в городской жилплощади по иным причинам (в том числе люди, которые по социально-экономическим причинам не в состоянии обеспечить себе и своей семье соответствующую потребностям жилплощадь).
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