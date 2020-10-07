07.10.2020, 07:00

Пенсионер из Таллинна жалуется, что его терроризируют. Соседи же отвечают, что это он всех достает

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Оксана Авдеева
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Пенсионер из Таллинна жалуется, что его терроризируют. Соседи же отвечают, что это он всех достает
"МК-Эстония"

Газета "МК-Эстоия" пишет, что живущий в Таллинне Иван Романович жалуется: ”Соседи меня годами терроризируют. Обижают, унижают, не дают спокойно жить. Я писал уже и мэру, и премьеру. Обращался в полицию. Никто не может мне помочь. А я за них голосовал! Ходил даже к юристу, тот взял 200 евро, а ничем не помог. Ну что мне делать? Хоть вы спасите меня от них!”.

Соседи же заверяют, что это Иван Романович их терроризирует, жизни спокойной не дает, а они его не трогают. Государство в таких случаях оказывает услугу примирения. Что нужно знать о способах разрешения затяжных конфликтов и как могут помочь их решить?

Ивану Романовичу уже за 80, и он считает, что ему должны дать пожить спокойно хоть на старости лет.

”Я Таллинн строил, — говорит он. — Жена — сварщик, варила Ныммеский мост. Почему же нас достают соседи? Крест на двери нарисовали, в спину в подъезде толкают, обзывают, унижают, обижают. Они хотят, чтобы мы съехали, чтобы нашу квартиру забрать”.

”Сосед кидает непотушенные окурки на балкон, и у меня даже белье сгорело”, — жалуется его супруга Тамара Митрофановна.
Иван Романович показывает решение суда: он ходил к бесплатному юристу, и тот взял с него 200 евро, чтобы составить иск в суд на вынесение запрета на приближение к нему соседей. Однако суд не удовлетворил его иск.

”Писал и мэру, и премьеру, — показывает стопку бумаг пенсионер. — Писал и политикам, за которых голосовал. Вот они мне открытки на дни рождения присылали, фотографии свои перед выборами в почтовый ящик клали. А как беда — приходят одни отписки. Ничем не можем помочь!”
Иван Романович убежден: все это из-за квартирного вопроса. Мол, сосед знает, что они с женой — одинокие пенсионеры, и детей у них нет. И, дескать, подходил уже с предложением стать их опекуном. Когда же он соседу отказал, начались проблемы.

”Это он нас достает!”

Однако у соседей — диаметрально противоположный взгляд на положение вещей. Они заверяют, что это Иван Романович им жить спокойно не дает.
”Водит в подвал женщин, занимается там с ними непристойными вещами, — утверждает сосед снизу, Стас. — Я ему сделал замечание, что подвал — это не место для интима, потом он стал ломиться ко мне в дверь и угрожать, что зарежет. А у меня маленькие дети. Пришлось вызвать полицию”.

Он отмечает, что доставать пенсионера никому не нужно. И пока пенсионер не трогает его жену и детей, Стас тоже его трогать не будет.

”Мне кажется, у него уже возрастные заболевания, — говорит мужчина. — Пока он лечится, все нормально. Потом у него снова обострение. Дверьми хлопает, матом ругается, людей достает. Самый большой конфликт у него с Владимиром, который живет в соседней квартире. Вот такой замечательный у нас сосед!”

Владимир Валерьевич, который живет в соседней квартире, подтверждает: отношения у них напряженные.

”Поначалу много лет все было нормально. А лет пять назад, когда я купил вторую квартиру, он вдруг стал кричать, что я фашист. И все это произошло как-то вдруг! — рассказывает сосед. — С женой моей, правда, у него и 18 лет назад был конфликт, когда он одалживал у нее деньги. До сих пор она одна не выходит на лестницу, если слышит, что он где-то рядом. На меня он написал заявление в полицию, что я плюю на его балкон. Но окурки — это что-то новенькое! Я ведь не курю!”

Владимир Валерьевич подчеркивает, что они стараются обходить соседа стороной, и заверяет, что он им не нужен.

”Я не знаю, кто нарисовал крест у него на двери, — заверяет мужчина, — но у меня возле двери тоже крест нарисован. Знаю, что окно комнаты, которая ближе всего к его балкону, мне теперь не открыть. У меня с подоконника пропал, например, телефон. А когда я на него позвонил, то услышал через балкон, как он звонит в квартире. Да и с другими людьми из нашего дома у него тоже конфликт. Но женщины с ним не хотят связываться, да и из мужчин никто трогать его не хочет”.

Он добавляет, что жители дома даже обратились в соцотдел по месту жительства, чтобы хоть как-то повлиять на пенсионера.

”И чиновники ходили по квартирам, выясняли, кому и как именно он мешает, — отмечает Владимир Валерьевич. — Однако чем дело закончилось, я не знаю. Он по-прежнему тут и всех достает”.

Примирить непримиримых

”Конфликты между соседями в многоквартирных домах, к сожалению, не являются редкостью, и иногда они — затяжные и продолжаются годами, — комментирует ситуацию руководитель участковых полицейских Ляэне-Харьюского отделения полиции Келли Мийдо. — Полицейские Ляэне-Харьюского отделения полиции знакомы с ситуацией, сложившейся в этом доме. Заявления и сообщения в полицию поступали от жителей уже нескольких квартир”.

Она заверяет, что работники полиции еще раз пообщаются с жителями этого дома, выяснят обстоятельства и предложат начать официальный процесс примирения при участии Департамента социального страхования.
”Для участия в таком процессе необходимо желание и согласие всех сторон, и мы надеемся, что жители примут наше предложение, чтобы нормализовать обстановку”, — добавляет Келли Мийдо.

Далеко не все знают, что государство в таких случаях через Департамент социального страхования предлагает услугу примирения.
Руководитель услуги примирения Аннегрете Йохансон говорит, что важно, чтобы люди в случае конфликтов обращались к ним в Департамент социального страхования как можно скорее, не затягивая.

”На ранних стадиях еще можно быстро разрешить конфликт, — подчеркивает она. — Если же он затянулся на годы, и никто уже точно не помнит, с чего все началось, то может быть сложнее”.

Специалист отмечает, что к ним обычно направляют людей, когда те в связи со своими размолвками обращаются в полицию.

”Или конфликтующие сами приходят к нам, — добавляет она. — Мы даем каждому выговориться, а потом организуем совместную встречу сторон, где обсуждаем, какие есть варианты развития событий и как можно разрешить ситуацию мирным путем. Затем письменно фиксируем договоренности: кто, что, когда и как должен сделать. Или больше никогда не делать. Например, если один из соседей при виде другого выкрикивает всякие неприятные вещи, то мы выясняем, почему он так делает, и он письменно обещает, что больше так делать не будет”.

Аннегрете Йохансон подчеркивает: в ходе примирительного процесса нет цели выяснить, кто прав, кто виноват. Есть цель только снять напряжение между людьми и нейтрализовать конфликт. А также обсудить, куда двигаться дальше.

Эту услугу Департамент социального страхования запустил с конца прошлого года. По всей стране ее оказывают 38 специально обученных посредников.

Лучше раньше

”Осенью мы набираем еще три группы, так что специалистов-примирителей скоро станет еще больше, — добавляет Аннегрете Йохансон. — Обычно, если конфликт еще не сильно запущен, достаточно по одной предварительной встрече с каждой из сторон отдельно и одной совместной, где люди высказывают друг другу то, что у них на душе. Если же конфликт запущен, то обычно нужно в среднем по две предварительные встречи с каждой из сторон и 2–3 общие, чтобы решить проблемы между людьми”.

При необходимости, отмечает специалист, может быть и больше встреч, если это поможет мирному разрешению конфликта. Но не всегда застарелые конфликты требуют больше времени на их решение, нежели ”свежие”. Иногда бывает наоборот.

Важно помнить: услугу примирения оказывают только в том случае, если оба участника конфликта на это согласны.

”Если же нет, то в полиции или другом учреждении, которое направляет их на примирение, находят правильные слова, чтобы объяснить, почему помириться для них будет лучше, — поясняет Аннегрете Йохансон. — Ну, а если люди сами уже обращаются в полицию в связи с этим конфликтом, то понятно, что они заинтересованы в том, чтобы его решить”.

Что такое услуга примирения?

В случае совершения преступления II степени тяжести или проступка судья, прокурор или делопроизводитель назначает сторонам с их собственного согласия услугу примирения.
Услуга примирения может помочь при конфликтах между соседями, а также любых других – вне зависимости от возраста их участников. И при нарушениях любого типа – от мелких проступков, совершенных подростками, до непосредственно преступления.
Цель вмешательства – снизить эмоциональный и материальный ущерб, нанесенный пострадавшему, и позволить другим сторонам взять на себя ответственность.
Эта услуга также снижает риск, что нарушение повторится.
В ходе производства проходят собеседования и встречи с примирителем, в роли которого выступают специалисты отдела помощи жертве, прошедшие соответствующее обучение.
При проведении процесса примирения учитываются, прежде всего, интересы пострадавшей(–его)/жертвы деяния.
Целью услуги примирения является заключение между сторонами письменного соглашения, с заключением которого лицо, совершившее деяние, берет на себя обязательства.
Пострадавшей(–ему) услуга примирения дает больше возможностей участвовать в делопроизводстве и решать, каким образом лицо, совершившее деяние, возместит нанесенный ущерб как ему, так и обществу.
После заключения примирительного соглашения уголовное дело закрывают, однако примиритель проверяет в течение срока до полугода выполнение обязанностей по примирительному соглашению, а при необходимости и рекомендует сторонам иные услуги.
Во избежание эскалации конфликта примиритель предлагает безопасную для сторон обстановку и сам присутствует при беседе как нейтральная сторона, пытаясь обсудить произошедшее, понять его последствия и потребности людей, чтобы была возможность двигаться дальше.
Примиритель выслушивает все стороны и мотивирует их делиться друг с другом своими мыслями и чувствами, а также разъяснять свои потребности. Он следит, чтобы все могли высказаться.
Услугу можно получить как обратившись самому, так и по направлению. В первом случае нужно отправить электронное письмо по адресу taastavoigus@sotsiaalkindlustusamet.ee. Во втором направить могут полицейский, сотрудник школы, молодежный работник, специалист службы защиты детей, опорное лицо, чиновник местного самоуправления, прокурор и так далее.
Направляющий разъясняет сторонам, что такое услуга примирения, и спрашивает их согласия на это.
Если одна из сторон не согласна с тем, что будут оказывать эту услугу, то ее не оказывают.
Только в этом году было 39 случаев, когда понадобился примиритель.
Услуга бесплатна для всех сторон конфликта.

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