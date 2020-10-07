Пенсионер из Таллинна жалуется, что его терроризируют. Соседи же отвечают, что это он всех достает

Соседи же заверяют, что это Иван Романович их терроризирует, жизни спокойной не дает, а они его не трогают. Государство в таких случаях оказывает услугу примирения. Что нужно знать о способах разрешения затяжных конфликтов и как могут помочь их решить?

Ивану Романовичу уже за 80, и он считает, что ему должны дать пожить спокойно хоть на старости лет.

”Я Таллинн строил, — говорит он. — Жена — сварщик, варила Ныммеский мост. Почему же нас достают соседи? Крест на двери нарисовали, в спину в подъезде толкают, обзывают, унижают, обижают. Они хотят, чтобы мы съехали, чтобы нашу квартиру забрать”.

”Сосед кидает непотушенные окурки на балкон, и у меня даже белье сгорело”, — жалуется его супруга Тамара Митрофановна.

Иван Романович показывает решение суда: он ходил к бесплатному юристу, и тот взял с него 200 евро, чтобы составить иск в суд на вынесение запрета на приближение к нему соседей. Однако суд не удовлетворил его иск.

”Писал и мэру, и премьеру, — показывает стопку бумаг пенсионер. — Писал и политикам, за которых голосовал. Вот они мне открытки на дни рождения присылали, фотографии свои перед выборами в почтовый ящик клали. А как беда — приходят одни отписки. Ничем не можем помочь!”

Иван Романович убежден: все это из-за квартирного вопроса. Мол, сосед знает, что они с женой — одинокие пенсионеры, и детей у них нет. И, дескать, подходил уже с предложением стать их опекуном. Когда же он соседу отказал, начались проблемы.

”Это он нас достает!”

Однако у соседей — диаметрально противоположный взгляд на положение вещей. Они заверяют, что это Иван Романович им жить спокойно не дает.

”Водит в подвал женщин, занимается там с ними непристойными вещами, — утверждает сосед снизу, Стас. — Я ему сделал замечание, что подвал — это не место для интима, потом он стал ломиться ко мне в дверь и угрожать, что зарежет. А у меня маленькие дети. Пришлось вызвать полицию”.

Он отмечает, что доставать пенсионера никому не нужно. И пока пенсионер не трогает его жену и детей, Стас тоже его трогать не будет.