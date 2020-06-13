Парадокс коронакризиса: безработица растет, но рук не хватает. Где больше всего теперь требуются люди?

В Эстонии, по последним официальным данным, находилось 18 000 иностранцев, которые приехали сюда работать. Преимущественно они трудились в строительном секторе, но было много их также в промышленности, секторе грузоперевозок и в сфере обслуживания.

Перед закрытием границ многие работодатели расторгли с ними договоры и отправили домой. И с учетом резко растущей безработицы у многих жителей Эстонии возникает ряд вопросов: почему фирмы готовы брать на работу иностранцев, но не берут местных? Почему наши предприниматели не всегда готовы платить эстонским специалистам достойную зарплату, вынуждая тех ехать за длинным рублем в другие страны? И как быть тем, кто во время коронакризиса оказался за бортом и не знает теперь, где ему искать работу?

Рынок труда — как больной диабетом

Эксперт по трудоустройству и руководитель проекта Job Seekers’ Academy Вадим Вейцман отмечает, что отток рабочей силы из страны — естественное явление в условиях открытого рынка труда, и процесс этот динамический — кто-то уезжает, кто-то возвращается.

”Можно сказать, что Эстония изначально обречена на отъезд какой-то части своего населения, — говорит он. — Причины тому не только социально-экономические, но и социально-географические: Эстония все-таки окраина Европейского Союза. А с окраин уезжают всегда и везде в мире. Особенно молодежь, поскольку доступность информации о мире и желание его увидеть поддерживают естественную мобильность этой группы населения. Экономические факторы для молодежи — не главное, в отличие от людей постарше, ищущих за границей прежде всего решения своих материальных проблем. Почему там, а не дома? Наш местный работодатель традиционно предпочитает готовых специалистов, желательно молодых и одновременно с опытом”.

Поэтому внутренний эстонский рынок труда, где на фоне массы разнообразных предложений люди порой долго и безуспешно искали работу, напоминает больного диабетом второй степени, когда инсулин выделяется, но организм его ”не видит” и не может донести до клеток.

”И дело не столько в структурной безработице, когда, к примеру, нужны сварщики и строители, а работу ищут парикмахеры или ткачихи. Рынок труда стонет от нехватки рабочей силы и в то же время ”не видит” людей старшего поколения и молодежь без опыта и знаний, — подчеркивает Вейцман. — Проще нанять готовых подходящих специалистов из-за рубежа. Но квоты и ограничения вкупе с возможностью найти работу за границей все-таки вынуждают работодателей в итоге вкладываться в обучение и с неохотой, но использовать трудовые ресурсы поколения 50+. Таким образом, отъезд части рабочей силы за рубеж увеличивает шансы тех, кто остается”.