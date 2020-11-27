27.11.2020, 08:50

Памятка на "Черную пятницу"! Каким правилам должны соответствовать скидки в магазинах


Светлана Кючюк
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Allahindlus. Foto on illustratiivne
Allahindlus. Foto on illustratiivneFoto: Priit Simson

В любом магазине, будь то продуктовый или строительный, всегда бывают скидки на те или иные товары. Во всех торговых сетях время от времени проводятся ”громкие” акции массовых уценок товара. Любители походить по таким распродажам и сорвать джекпот, купив желанную вещь вполовину дешевле, замечают, что заявленные скидки не всегда оказываются выгодными. ”МК-Эстония” узнала, каким критериям должны соответствовать скидочные кампании.

Наверное, у многих читателей случались неприятные казусы, когда в магазине при оплате на кассе стоимость товара не соответствовала указанной на ценнике в торговом зале или в рекламном буклете. Увы, такое происходит нередко. В подтверждение этому можно упомянуть некоторые истории, которыми поделились наши читатели.

”Пришла в магазин, смотрю, скидка на таблетки для посудомойки: 45 штук — 4.75€. Старая цена — 14 евро с центами — перечёркнута. Дай, думаю, просканирую ценник. А там цена 6.79€, так же и на кассе. Хотела купить две упаковки, ограничилась одной”.

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”Пытался купить ликер Kännu kukk original. На полке шоколадному напитку соответствовал ценник 11,99 евро, на original ценника не было. Но в рекламном буклете они оба по 11,99 евро. Взял три, но на кассе получилось почти 50 евро. Как объяснил кассир, скидка была только на шоколадный. Не поленился дойти до другого магазина сети, и там купил тот же ликер original по 11,99. Вот как так?”

Это пара примеров, говорящих, скорее, о халатности и невнимательности работников магазинов. Но есть и случаи, когда обман совершается намеренно.

Три правила

Цену можно считать одним из самых важных критериев, который заставляет человека сделать выбор в пользу покупки какой-либо вещи. Очевидно, что мы покупаем то, что более привлекательно по цене. Поэтому торговцы предпринимают разные приемы, чтобы завлечь покупателей приятными ценами и скидками. Покупатели же должны смотреть в оба, чтобы не стать жертвой.

Есть три важных принципа, которым должны соответствовать все скидочные кампании.

Во-первых, со скидкой может отпускаться лишь тот товар, который продавался в этом же магазине ранее. В таком случае на ценнике можно будет указать прежнюю цену товара и новую со скидкой. Если товар до начала кампании не продавался в магазине, то указать его начальную цену невозможно. Если же это сделано, то налицо нечестный прием продавца.

Во-вторых, скидочные кампании длятся только ограниченный период времени, т. е. должны быть указаны начало и конец акции. Департамент защиты потребителей периодически получает сообщения, что о длительности скидочной кампании не сообщается. Отсутствие даты окончания акции может заставить клиента купить товар необдуманно, опасаясь потерять скидку. Это нечестный прием, так как неизвестность побуждает человека делать покупку, которую он при других обстоятельствах не сделал бы.

И в-третьих, скидка на товар должна быть значительно ниже стандартной цены того же товара в том же магазине. Стандартной ценой не может считаться цена у конкурентов, их средняя цена, рекомендуемая цена производителя, цена на мировом рынке или какая-либо другая, которая не действовала в этом же магазине непосредственно перед началом скидочной кампании.

Однако уточнений, какая скидка считается ”значительной” — 5%, 50% или 75% — закон не предусматривает.

”Действующий закон не регулирует вопрос, в каком случае льготная цена считается достаточно низкой по сравнению с обычной ценой. А также в Эстонии не выработана

судебная практика по этой теме. Если возникает подозрение по поводу нечестных способов ведения торговли, то Департамент защиты прав потребителей и технического надзора оценивает все нарушения по мере их поступления отдельно. При необходимости продавец должен суметь объяснить и доказать, что льготная цена товара была значительно ниже обычной цены”, — сообщает юрист торговой службы из отдела потребительской среды Департамента защиты прав потребителей Маарья Мэре.

О скидках с использованием слов ”soodusmüük”, ”allahindlus” и т. п. можно говорить, только если соблюдены все три условия.

Перечисленные правила касаются всех магазинов и любых распродаж, включая, например дневные льготные предложения в продуктовых магазинах.

Под сомнением

Сомнительным кажется первый пункт правил. Сомнения есть в том, насколько он четко соблюдается. Ведь зачастую в ходе крупных скидочных акций на прилавки магазинов выставляется именно тот товар, которого обычно нет в продаже.

Всего несколько дней назад в столичном ”Каубамая” проходили дни больших скидок ”Остуралли”. Представитель Kaubamaja AS, директор по маркетингу Энель Кольк говорит:

”Остуралли — это одна из кампаний, в ходе которой мы предлагаем покупателям около 9000 новых товаров, которые обычно не продаются в ”Каубамая”. Это эксклюзивные, ограниченные в количестве товары, которых клиенты очень ждут. Обычно эти товары распродаются еще до окончания кампании”, — говорит Кольк.

В Kaubamaja AS уточняют, что речь идет о новых товарах, которые продаются во время ”Остуралли” без указания обычной цены и скидки с неё. Если товар до сих пор не продавался в данном магазине, то на ценнике указывается лишь одна цена. Но подразумевается, что она выгодна для покупателя.

Часто случается, что магазины делают так называемую ”ознакомительную” цену на новый, только что поступивший на прилавки товар. Но, исходя из первого правила, это не может считаться скидкой. То есть на товаре не может стоять ценник с указанием скидки, поскольку ее не из чего высчитывать.

”Если в магазине товар раньше не продавался, то у него не может быть изначальной или обычной цены, поэтому разницу между обычной и льготной ценой рассчитать невозможно. В случае новых товаров обычной ценой считается та, по которой товар впервые выставлен на продажу в конкретном магазине. Поскольку действительной разницы в стоимости и выгоды для покупателя в таком случае нет, то указание цены нового товара как льготной считается введением покупателей в заблуждение”, — говорит юрист.

Какую из трех оплачивать

Порой в продуктовых магазинах можно наблюдать, как покупатели пытаются выяснить, почему цена указанного в рекламном буклете товара со скидкой отличается от ценника в зале, а в кассе товар оказывается еще дороже. Порой за такие нестыковки продавцы возвращают клиентам переплаченные деньги. Хотя, по закону, не всегда обязаны это делать.

”Важно, чтобы информация о цене товара была представлена покупателю до покупки в понятной и однозначной форме. Ситуация, в которой цена товара в каталоге или на магазинной полке отличается от цены, названной на кассе, не отвечает нормам торговли. В этом случае покупателя вводят в заблуждение, а это запрещено”, — заверяет юрист Маарья Мэре.

Он подчеркивает, что рядом с товарами всегда должны находиться правильные окончательные цены. Если на кассе выясняется, что цена товара отличается от ценника на полке или в каталоге, то есть если на кассе цена отображена верно, а в других местах нет, то у покупателя есть право отказаться от покупки. Но вот требовать продажи товара по цене, обозначенной на ценнике в зале или в каталоге, по закону — невозможно.

Все хороши

В Департамент защиты потребителей и технического надзора часто поступают обращения в связи с некорректным отображением цен, а также в связи с неверным отображением выгоды для покупателя, т. е. размера скидки.

”Прежде всего, много жалоб по поводу магазинов, продающих строительные товары, товары для дома и техники. Но были некоторые обращение и по поводу магазинов, занимающихся продажей украшений и продовольственных товаров”, — отмечает юрист департамента.

Предъявление покупателям некорректных данных о цене или о товарах, или же неверное отображение размера скидки рассматривается как введение покупателей в заблуждение, а это запрещено. У Департамента защиты прав потребителей есть право применять меры государственного надзора для выявления и прерывания подобных нарушений. Такими мерами могут быть надзорное производство или производство о проступке.

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