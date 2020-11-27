Памятка на "Черную пятницу"! Каким правилам должны соответствовать скидки в магазинах

Наверное, у многих читателей случались неприятные казусы, когда в магазине при оплате на кассе стоимость товара не соответствовала указанной на ценнике в торговом зале или в рекламном буклете. Увы, такое происходит нередко. В подтверждение этому можно упомянуть некоторые истории, которыми поделились наши читатели.

”Пришла в магазин, смотрю, скидка на таблетки для посудомойки: 45 штук — 4.75€. Старая цена — 14 евро с центами — перечёркнута. Дай, думаю, просканирую ценник. А там цена 6.79€, так же и на кассе. Хотела купить две упаковки, ограничилась одной”.

”Пытался купить ликер Kännu kukk original. На полке шоколадному напитку соответствовал ценник 11,99 евро, на original ценника не было. Но в рекламном буклете они оба по 11,99 евро. Взял три, но на кассе получилось почти 50 евро. Как объяснил кассир, скидка была только на шоколадный. Не поленился дойти до другого магазина сети, и там купил тот же ликер original по 11,99. Вот как так?”

Это пара примеров, говорящих, скорее, о халатности и невнимательности работников магазинов. Но есть и случаи, когда обман совершается намеренно.

Три правила

Цену можно считать одним из самых важных критериев, который заставляет человека сделать выбор в пользу покупки какой-либо вещи. Очевидно, что мы покупаем то, что более привлекательно по цене. Поэтому торговцы предпринимают разные приемы, чтобы завлечь покупателей приятными ценами и скидками. Покупатели же должны смотреть в оба, чтобы не стать жертвой.

Есть три важных принципа, которым должны соответствовать все скидочные кампании.

Во-первых, со скидкой может отпускаться лишь тот товар, который продавался в этом же магазине ранее. В таком случае на ценнике можно будет указать прежнюю цену товара и новую со скидкой. Если товар до начала кампании не продавался в магазине, то указать его начальную цену невозможно. Если же это сделано, то налицо нечестный прием продавца.

Во-вторых, скидочные кампании длятся только ограниченный период времени, т. е. должны быть указаны начало и конец акции. Департамент защиты потребителей периодически получает сообщения, что о длительности скидочной кампании не сообщается. Отсутствие даты окончания акции может заставить клиента купить товар необдуманно, опасаясь потерять скидку. Это нечестный прием, так как неизвестность побуждает человека делать покупку, которую он при других обстоятельствах не сделал бы.