Палдиски слезам не верит: пенсионерка без ноги не имеет возможности помыться

Когда их выселили, ему было лет 10–11. Бабушку, говорит Александр, отправили на полгода или чуть меньше в больницу, а они жили некоторое время у соседей. Потом бабушку выписали, и ей дали социальное жилье. Она взяла туда и внука Сашу.

”Потом туда пришла и мама со своим мужиком, стали снова пить, — рассказывает внук. — Какое-то время так и жили, но потом я как-то пришел, увидел, что бабушка сидит на кухне голодная, а они спят в комнате пьяные, мать я выгнал”.

Ноги бабушка лишилась лет 15 назад. Как объясняет Александр, у нее развилась гангрена, и ногу пришлось ампутировать.

”Она мне рассказывала, что поранила сильно палец, когда ходила с Сашей на пляж, но к врачу не пошла вовремя, потому что дочь пила, и Сашу не с кем было оставить. И в итоге инфекция развилась так сильно, что ногу пришлось отрезать”, — говорит соседка Анна.

В какой-то момент, вспоминает Александр, он стал уже совершеннолетним и начал устраивать свою собственную жизнь.

”Мама периодически приходила, я ее снова выгонял, она кричала под окнами, устраивала скандалы, соседи вызывали полицию, — рассказывает о творившемся кошмаре мужчина. — Я пытался снять квартиру, но в городе все знали, кто моя мама, и мне просто не сдавали жилье, потому что я ее сын. Но в итоге я уехал в Таллинн, а бабушка осталась жить в той квартире”.

То социальное жилье, которое было на улице Раэ, рассказывает Александр, находилось в отличном состоянии.

”Там была душевая кабинка, и бабушка прекрасно справлялась со всем сама, — говорит внук. — Она могла помыться, более того — сама мыла полы, стирала. Передвигалась она при помощи табуретки. И все было хорошо”.

В ужасных условиях

Проблемы начались в 2017 году, когда ее внезапно переселили в другую социальную квартиру, на улице Пакри.

”Меня не предупредили, просто поставили перед фактом, — рассказывает Александр. — Когда мне прислали фото этой квартиры, я был в шоке. Ее просто туда перевезли, не предупредив…”

Квартира на улице Пакри была без ремонта, к тому же у инвалида без ноги больше не было возможности помыться: ванна с высокими бортиками просто не позволяла ей самостоятельно это сделать.

”Я понимаю, из-за этого и пошел запах, — говорит Александр. — Я ее поначалу носил в ванну и мыл, но потом она стала отказываться. Говорила, что не хочет. Дошло до того, что мы с ней два месяца договариваемся, что в следующий раз будем мыться, но когда я приезжаю, она говорит, что то не хочет, то нога болит, то ночь не спала, то еще что-то. Я же не могу ее заставить…”

Плюс в этой комнате, где она живет, окно в режим проветривания не открывается. И форточек нет.

”Оно еще частично разбито, — описывает положение дел внук. — И это большое окно можно открыть только полностью. Поэтому даже не проветрить в ее комнате. И надо отметить, что специфический запах уже был, когда ее туда перевезли”.

Однако соседка говорит, что окно открывается и все с ним в порядке, Александр просто не хочет заниматься улучшением жилищных условий своей бабушки. Она на него чуть ли не молится, а он может пообещать и не приехать. И даже не предупредить.

Но, добавляет Александр, раньше запах был еще хуже, потому что бабушка курила.

”Сейчас мы ее от этого отучили, стало лучше, — добавляет Александр. — А тогда в комнату было вообще не зайти”.

Он пытался улучшить условия ее жизни и купил ей специальный туалет для инвалидов.

”Но он так и простоял полгода, бабушка им просто не пользовалась, — рассказывает внук. — Она по-прежнему ходила в ведро. В итоге я его так и отдал в Красный Крест”.

И получается, что из-за невозможности помыться самостоятельно и проветрить комнату и появился, как объясняет Александр, этот запах.

”Я понимаю, соседям это не нравится, — говорит он. — Но это запах инвалида. Тут ничего такого, словно она гниет в собственных экскрементах, нет. Она ходит в ведро, ведро соседка каждый день выливает. Это просто запах пожилого человека, я рядом с ней 20 лет прожил. Я понимаю, что людям это не нравится, но пока не представляю, что можно сделать…”

Безвыходная ситуация

Надо сказать, что слово ”запах” не передает на самом деле то, что чувствует всяк туда входящий. Еще в подъезде ощущается специфическое амбре. Когда заходишь в квартиру, вонь усиливается, и становится трудно дышать. А если открыть дверь в комнату, где сидит пожилая женщина, через две секунды возникает рвотный рефлекс.

Чтобы сделать фото, фотографу приходилось задерживать дыхание и периодически выбегать из подъезда на свежий воздух, чтобы отдышаться. А пожилая женщина и ее соседка в этом живут уже третий год.

”У тех, кто наверху, над ее комнатой — детская, — говорит Анна. — И то, что приходится испытывать людям вокруг, невыносимо”.

Она отмечает, что тоже не понимает, почему инвалида без ноги переселили туда, где даже нет возможности самостоятельно помыться.

”И город перед выборами обещал сделать тут ремонт, — добавляет Анна. — В том числе, и в ванной. Ходили, считали, делали калькуляцию. Выборы прошли — нам сказали, что на ремонт денег нет”.