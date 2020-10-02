Отец двойняшек отсудил у бывшей жены детей и теперь пытается обязать ее платить алименты

Было не достучаться
Он добавляет, что детей у матери в Эстонии забрать очень сложно. И он пытался на протяжении четырех лет это сделать через службу защиты детей и суд, но безуспешно.
”Все знали — и служба защиты детей по месту жительства, и суд — что дети жалуются на то, что мама их бьет, на них орет, их не кормит должным образом. Но никого это не волновало. Девочки постоянно говорили и в суде, и сотруднику службы защиты, что хотят жить со мной, что дома их бьют и не кормят, но детей раз за разом оставляли с матерью, — отмечает Василий. — Она их не избивала до синяков, а легкие телесные никуда не пришьешь — следов особо нет. А постоянные моральные унижения детей вообще, похоже, никого не волнуют. Нам чиновники говорили: ”Мама не алкоголичка, не наркоманка, под забором не валяется. Есть случаи и похуже, дети живы-здоровы, так что не суйтесь”. И только когда в службе защиты детей сменился работник, то дело сдвинулось с мертвой точки”.
Он добавляет, что изначально, в 2018 году, в службу защиты детей обратилась Ольга.
”Она стала жаловаться на детей, — говорит отец, — что не справляется с ними. Чиновники стали вникать в ситуацию, пообщались с детьми и со мной, и поняли, что нужно экстренное вмешательство. 12 декабря 2018 года соцработница вместе со мной приехала к детям, Ольги дома не было, и сказала им: ”Хотите жить у папы?” — ”Да”. — ”Ну, тогда собирайтесь”. И они переехали сюда”.
”Она за этот год только раз встретилась с одной из дочерей”, — отмечает Василий.
Глазами ребенка
Одна из двойняшек отмечает, что жизнь с мамой была для них кошмаром: ”Периодически не было в холодильнике еды, мы были голодными. Периодически у нее бывали всплески агрессии. И это неправда, что мы, как она говорит, были неуправляемыми. Мы, наоборот, пытались ей всячески угодить. Но она нас за малейшую оплошность била. Мы жили с бабушкой и дедушкой, они нас не обижали, хотя и от нее не защищали. Но хотя бы кормили, когда холодильник был пустой. И когда у нее начинались всплески агрессии, мы просто терпели. У нее, похоже, непорядок с психикой. В бешенстве она ужасна”.
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