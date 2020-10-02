Отец двойняшек отсудил у бывшей жены детей и теперь пытается обязать ее платить алименты

”Как отец и законный представитель детей я обязан заботиться об их благополучии, и если их мать не выполняет своих обязательств перед ними добровольно, то я обязан добиваться этого от нее через суд”, — говорит Василий о своих мотивах востребовать с матери девочек алименты. Его же бывшая жена обвиняет его в алчности и желании получить себе их квартиру. В этой непростой истории и разбиралась наша газета.

Напомним, у супругов Василия и Ольги в 2006 году родились девочки-двойняшки. В 2008 году пара разошлась, дети остались с мамой.

Василий несколько раз подавал в суд, чтобы детей отдали ему. Он обвинял бывшую жену в том, что она применяет физическое и моральное насилие, не заботится о дочерях и не кормит должным образом, а также не дает им общаться с отцом. Дети подтверждали его слова, однако все разы судьи оставляли детей с мамой. И только с декабря 2018 года девочки стали жить у отца. В 2019 году Василий подал в суд на алименты в размере 292 евро в месяц и прекращение совместной опеки. Весной этого года суд удовлетворил его иск.

Также суд обязал Ольгу платить алименты в размере 212 евро в месяц, но Ольга подала апелляцию. Решение в суде второй инстанции еще не принято.

Алименты раздора

Василий заверяет, что все годы после развода переводил Ольге алименты, и показывает выписки со счета, из которых видно, что он, пусть и нерегулярно и не всегда столько, сколько положено, деньги на детей платил.

”Да, иногда было меньше, чем по закону, но я давал ей эти деньги наличными, покупал продукты и одежду детям, оплачивал счета за садик, — перечисляет отец двойняшек. — Потом стал платить официально и на счет. И то, нередко платил на счет детей, потому что Ольга периодически не работала, и ее счета были арестованы. И я все эти годы заботился о детях, всегда участвовал в их жизни и выполнял свои обязательства перед ними в размере минимальных алиментов, но, как правило, намного больше”.

Потом, когда изменили закон и семьи с тремя детьми стали получать от государства по 500 евро, Василий, у которого во втором браке родилась еще дочь, предложил записать детей на него, чтобы и пособие побольше получать, и налоговый возврат побольше иметь.