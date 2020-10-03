03.10.2020, 18:27

Официально разрешено: как правильно подрабатывать, чтобы не потерять пособие по безработице?


Ирина Петрова
EST 2
Töö- ja karjäärimess Kultuurikatlas
Töö- ja karjäärimess KultuurikatlasFoto: Hendrik Osula

Во втором квартале этого года безработица в стране выросла до 7,1%. Безработных, по данным Департамента статистики, стало на 14 400 человек больше, чем в первом квартале года — 49 400. Для всех этих людей вступающие с сентября в силу поправки к закону могут стать неплохим подспорьем. Ведь теперь можно будет официально числиться безработным и одновременно подрабатывать. Что это значит, какие ограничения нужно иметь в виду и как не потерять при этом другие пособия — узнала ”МК-Эстония”.

Чтобы официально считаться безработным, необходимо зарегистрироваться в этом статусе в Кассе по безработице. Данный статус при определенных условиях дает право получать пособие по безработице, которое сегодня составляет 189 евро. Также необходимо регулярно посещать своего консультанта по карьере, активно участвовать в поиске нового места, куда можно устроиться.

Недавно правительство внесло изменения в Закон об услугах и пособиях рынка труда и в Закон о страховании по безработице. Теперь можно будет оставаться безработным, получать пособие и подрабатывать. В этой связи возникает много вопросов, на которые мы постарались найти ответы.

Какие возможности появятся у безработных с 1 сентября?

С 1 сентября зарегистрированный в качестве безработного человек может официально работать до восьми дней в месяц. При этом в течение двух лет, будучи безработным, можно подрабатывать не более 12 календарных месяцев в общей сложности. Оплата этих краткосрочных работ не должна быть больше 40% от ставки минимальной зарплаты текущего года. В этом году она составляет 584 евро, то есть 40% от нее — это 233 евро.

Как считается налог с дохода от подработки?

”Пособие по безработице, 189 евро, не учитывается при расчете годового дохода, то есть не облагается налогом. А вот заработная плата или, например, доход от аренды недвижимости облагаются налогом. Если безработный получает только пособие по безработице в размере 189 евро и зарплату за краткосрочную работу до 233 евро в месяц, например, 200 евро, то его доход составляет 200 евро. Так как не облагаемый налогом минимум составляет 500 евро, с такого дохода налог платить не надо”, — отвечает Реэт Пяргма, специалист по связям с медиа Налогово-таможенного департамента.

Если же человек получает зарплату 200 евро в месяц и доход от сдачи в аренду квартиры 400 евро, добавляет Пяргма, то его совокупный доход составляет уже 600 евро, и 100 из них облагаются налогом.

Раньше действовало следующее правило получения пособия по безработице: ваш доход за один месяц должен быть меньше, чем дневная ставка пособия по безработице за 31 день (189,10 евро). Сейчас разрешено подрабатывать и получать до 233 евро в месяц. То есть ограничение на 189 евро больше не действует?

”Безработным, которые зарегистрированы в Кассе по безработице, с 1 сентября 2020 года будет разрешено временно подрабатывать. Доход, который будет получен за временную подработку, то есть за подработку во время действия статуса безработного, при расчете пособия по безработице не будет учитываться как доход, т. е. человек помимо заработанных на временной подработке 233 евро при отсутствии других доходов может также получить пособие по безработице в размере 189 евро”, — объясняет руководитель отдела Кассы по безработице по услугам для работодателей и соискателей работы Катрин Лийваметс.

Может ли безработный лишиться каких-то социальных пособий, например, прожиточного пособия, если начнет подрабатывать?

”Прожиточное пособие — это государственная помощь нуждающимся людям, которую выплачивает местное самоуправление, — объясняет главный специалист отдела социального обеспечения и здоровья Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения Юта Лайметс. — Кроме того, город Таллинн выплачивает зависящие от дохода пособия тем, кто испытывает трудности”.

Однако, отмечает чиновник, работа не является препятствием для получения прожиточного пособия или связанных с доходом пособий из городского бюджета.

”Вознаграждение, полученное за работу, является лишь одним из обстоятельств, при которых назначается пособие или оценивается потребность в помощи, — подчеркивает Юта Лайметс и поясняет, что размер прожиточного пособия зависит от следующих факторов. — Размера дохода одиноко проживающего человека или семьи, размера жилищных расходов, подлежащих оплате в текущем месяце, прожиточного минимума”.

Прожиточный минимум каждый год устанавливает правительство. В 2020 году он составляет 150 евро в месяц для одинокого человека или первого члена семьи. На каждого несовершеннолетнего члена семьи он составляет 180 евро в месяц, на второго и каждого последующего взрослого члена семьи — 120 евро.

”Как правило, весь заработанный доход учитывается при расчете прожиточного минимума. Но есть определенные льготы, — рассказывает Лайметс. — Если человек последние два месяца подряд получал прожиточное пособие, не работал, а теперь вышел на работу, то в течение первых двух месяцев его зарплата не будет считаться доходом при начислении в дальнейшем прожиточного пособия. Затем в течение четырех месяцев доходом будет считаться лишь 50% от зарплаты”.

Что будет, если на подработке человек будет получать больше 233 евро?

”На временной подработке во время статуса зарегистрированного безработного можно зарабатывать до 233 евро в месяц, и это никак не повлияет на статус безработного и получение пособия по безработице. Если доход за подработку составит больше 233,60 евро в месяц, или подработка продлилась дольше восьми разрешенных дней, или человек уже использовал максимально разрешенное законом время для подработки, то статус безработного прекращается со дня, предшествующего поступлению на работу”, — отвечает руководитель отдела Кассы по безработице по услугам для работодателей и соискателей работы Катрин Лийваметс.

Продолжительность подработки может составлять до 8 календарных дней подряд или в течение месяца. Если человек будет подрабатывать из расчета почасовой оплаты, то есть неполный рабочий день, как будет это учитываться?

В случае временной подработки, по словам Катрин Лийваметс, проверяются дни, а не часы.

”То есть, если человек 19 сентября подрабатывал, то это считается одним днем подработки независимо от того, работал он в этот день 1, 8 или 24 часа. Поэтому, если 19 сентября человек утром работал в Bolt и вечером в Wolt, то это будет считаться одним днем временной подработки, — поясняет Лийваметс. — Если человек будет работать с вечера 19 сентября до обеда 20 сентября, то это будет считаться как 2 дня временной подработки. Касса по безработице, как правило, проверяет начало и окончание работы в Регистре трудовых отношений, при необходимости также может запросить у работодателя и/или работника дополнительную информацию”.

Есть ли какие-то работы/сферы деятельности, которые являются исключениями в правиле на право подработки?

”Исключений по сферам деятельности для подработки нет. Подрабатывать можно по трудовому договору, обязательственно-правовому договору или по другим договорам, заключенным для оказания услуги, а также по договору о публичной службе, — говорит представитель Кассы по безработице. — Но если человек на непродолжительное время откроет предпринимательский счет или станет получать плату как член правления, т. е. займется предпринимательством, то речь будет идти не о временной подработке, и его статус безработного будет закончен”.

Не может ли возникнуть ситуации, когда человек уволится с места работы, а потом будет там же подрабатывать? Таким образом, работодатель обманным способом сможет переложить часть расходов по зарплате на Кассу по безработице, но фактически не менять ничего в организации работы. Будет ли ведомство отслеживать такие возможности?

Руководитель отдела Кассы по безработице по услугам для работодателей и соискателей работы Катрин Лийваметс предупреждает, что зарегистрированный безработный обязан сразу сообщить Кассе по безработице о любом начале работы, в т. ч и каждый раз сообщать о подработке, ее периоде, зарплате и др.

”Кроме того, Касса по безработице проверяет рабочие отношения зарегистрированного безработного в Регистре трудовых отношений, где работодатель обязан регистрировать работника не позднее чем в тот же день, когда человек приступил к работе. Если у ведомства возникнут подозрения, то у нас есть право запросить дополнительную информацию как у работника, так и у его работодателя, — отмечает Лийваметс. — В Регистре трудовых отношений мы видим как того работодателя, у которого человек выполняет подработку, так и его предыдущих работодателей. В случае подозрений Касса по безработице предоставляет данные о возможном обмане или ”неофициальной работе” полиции или Налогово-таможенному департаменту”.

Сколько месяцев подряд можно будет подрабатывать и одновременно получать пособие по безработице?

”Подработку в общей сложности можно выполнять до 12 календарных месяцев в течение 24 месяцев. При каждой подработке смотрят предыдущие 24 месяца, но не ранее чем с 01.09.2020. Складываются все месяцы: статус безработного плюс временная подработка, — рассказывает Катрин Лийваметс. — Здесь не имеет значения, получает человек в это же время пособие или страховое возмещение по безработице. Страховое возмещение по безработице назначается человеку в зависимости от его страхового стажа на 180, 270 или 360 дней, пособие по безработице назначается до 270 дней”.

Будет ли Касса по безработице направлять безработных на такие подработки? Или в ходе консультаций предлагается только постоянная работа?

По словам представителя ведомства, Касса по безработице рекомендует и предлагает как временную, так и постоянную работу, в том числе и кратковременную подработку, через которую можно поддерживать свою привычку работать и применять свои профессиональные навыки, что помогает человеку сохранить свою конкурентоспособность и быстрее найти постоянную работу.

”В том случае, когда работа временная (т. е. подработка, о которой идет речь в данной статье. — Прим. ред.), человек может сам решить, хочет ли он остаться в статусе безработного в зависимости от периода подработки либо закончить свой статус безработного и потом снова зарегистрироваться в Кассе по безработице”, — добавляет Катрин Лийваметс.

Она отмечает, что если есть вероятность, что работа продлится дольше 8 дней, или возможная зарплата будет больше, чем 233,60 евро, то стоит закончить статус безработного до того, как приступите к работе. Потому что, если будет более долгий период работы или более высокая зарплата, чем ранее обещалось, и это позднее станет известно, то Касса по безработице должна будет задним числом закончить статус безработного за день до того, как человек приступил к работе.

”Если человек после этого получал еще пособие или страховое возмещение по безработице, другие пособия или услуги, то эти расходы будут востребованы с человека обратно, — предупреждает Лийваметс. — Поэтому в любом случае очень важна честность и открытое общение с Кассой по безработице”.

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